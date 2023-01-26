«Ты хочешь "мерседес" по цене "запорожца"!» Откровения директора управляющей компании о том, что и кто его бесят

Городские порталы продолжают рубрику «Что меня бесит», в которой представители самых разных профессий рассказывают о наболевшем. Сегодня наш герой — директор управляющей компании. Обычно у жителей домов есть масса вопросов к «управляйкам». Оказывается, коммунальщикам тоже давно есть что сказать — не только собственникам, но и властям. Итак, что же бесит директора управляющей компании — в материале E1.RU.
Постоянные претензии из-за начислений за отопление
Тарифы, в том числе на отопление, растут ежегодно. Эта услуга дорогая. Уже больше пяти лет плата за тепло начисляется по прибору учета на следующий месяц, с октября до июня. И каждый год в начале лета я обязательно получаю кучу звонков: а почему мы в июне платим за отопление?
Мало того, что собственники пишут нам по поводу отопления в июне, они еще и жалуются в надзорные органы, которым приходится отвечать. Пишут журналистам, которые названивают мне: почему за отопление платим в июне? Потому что это — плата за 15 дней мая! Объяснения убивают кучу времени.
И еще — сумма начислений от месяца к месяцу сильно отличается. Она зависит от среднесуточной температуры воздуха.
Имейте в виду, что нет одинаковых домов. Все дома имеют свои технические особенности и с учетом разного фактического износа инженерных сетей и коммуникаций, потребляют ресурсы по-разному.
Низкая ставка за содержание жилого помещения
Управляющая компания обслуживает дом на деньги, которые оплачивают собственники по статье за содержание общедомового имущества. Ставку определяют сами собственники, если же они не сделали этого, ставка утверждается постановлением главы города. Она включает минимальный перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Собственники заблуждаются, считая, что в этот перечень заложены и расходы на текущий ремонт. Такого понятия в жилищном законодательстве нет. Значит, источник проведения таких ремонтов не определен! Фактически управляющая компания должна постоянно изыскивать внутренние резервы для проведения текущих ремонтов.
Возьмем два пятиэтажных дома. Один — 1936 года постройки, другой — 2005-го. Ставка за содержание жилья у них одинаковая, но в какой надо больше вкладываться? Конечно, в старый дом. И ему этой ставки не хватает. А в новом доме первые три года можно вообще ничего не делать. Экономически обоснованную ставку надо принимать отдельно на каждый дом. Теоретически это возможно, но власти не заморачиваются и проблема ложится на плечи управляющих компаний.
Например, в городе-спутнике — Березовском ставка на содержание жилья больше на 30%, чем в Екатеринбурге! В свое время администрация города заказала расчеты экономически обоснованных ставок платы за содержание жилья. В Екатеринбурге эта ставка, к сожалению, политически ангажирована.
Обслуживание газового оборудования
Собственникам не нравится, что приходится по два раза пускать в квартиру газовиков. Жители спрашивают, почему я должен сидеть дома и ждать мастера? Приходится объяснять снова и снова.
По закону общедомовое и общеквартирное газовое оборудование надо проверять раз в год. Управляющая компания отвечает за содержание только общедомового имущества. Техническое обслуживание проводят по договору с газовыми компаниями.
Собственники отвечают за внутриквартирное оборудование,
Соответственно, если собственники и УК выбрали для обслуживания газового оборудования разные фирмы, то доступ в квартиру мастерам каждой из них надо предоставлять отдельно.
Хотите, чтобы осматривали всё за один раз — обращайтесь к тем же компаниям, с которыми работает ваша УК.
Кстати, будьте внимательны, встречаются мошенники, которые под видом проверки предлагают дешевые работы за большие деньги. Если увидели на доме объявление о проверке газового оборудования — звоните в УК. Там вам подскажут, работают ли сегодня лицензированные проверяющие в вашем доме.
Недоверие людей
Когда жителям нужна срочная помощь, они верят управляющей компании, обращаются к нам: дядя слесарь, помоги! Управляшка, прими меры! Житель дома и управляющая компания находятся на одной стороне. А на другой стороне стоят власти и ресурсоснабжающие организации, в интересах которых написано законодательство в сфере ЖКХ. Но это мало кто понимает. Зато люди благодаря работе СМИ при одобрении властей видят в нас врагов.
Когда жители говорят: «Мы очень много платим», я отвечаю: «Покажите, за что». Приносят квитанцию на 10 тысяч рублей.
Ты отдаешь эти деньги за электричество тепло, воду и так далее. Оплата проходит через меня, но я получаю всего две тысячи. И ты хочешь «мерседес» по цене «запорожца»!
К сожалению, в СМИ с удовольствием поддерживают тему, что мы виноваты во всем, возьмите практически любой репортаж про ЖКХ. Управляющие компании ничем не защищены, ни от журналистов, ни от надзорных органов, ни от жителей, которые занимаются потребительским экстремизмом.
Непрофессионалы в отрасли: ТСЖ, мини-УК, кооперативы
Недавно ко мне пришли собственники одного десятилетнего дома, говорят: возьмите нас на обслуживание после ТСЖ. «Науправлялись?» — спрашиваю. Отвечают: «Да».
Почему не покупали оборудование? А знаете, на что они тратили деньги вместо этого? Шесть раз в день мыли крыльцо с мылом! Я говорю, вы понимаете, что не этим должна заниматься управляющая организация? Не надо мыть крыльцо, занимайся управлением, чтобы у тебя дом не разморозило, чтобы кровля не потекла, чтобы никто не убился. Не надо каждый год подъезд красить и каждый день его мыть!
Представляете, сколько денег можно украсть на штукатурно-малярных работах во время косметического ремонта подъездов? Там никакие ГОСТы не предусмотрены, председатель просто берет деньги [под предлогом ремонта] и это не проверить.
Что такое ТСЖ? Какие-то бабки, тетки. Пришел мужик домой с работы, ему говорят: «Сегодня у нас правление заседает». Он такой: «Блин, давай, подпишу», — и не глядя подписывает. Поэтому я против такого способа управления и после кооперативов и ТСЖ стараюсь дома не брать. За 15 лет эти организации доказали свою профнепригодность.
Если случилась аварийная ситуация на доме из моего фонда, а денег на его счету нет, я всё равно исхитрюсь, что-то сделаю, кого-то попрошу и устраню. В ТСЖ кто это сделает? Сейчас много новых домов, они все делают ТСЖ, новые мини-УК. Но это на время. Через 3–5 лет оборудование начинает сыпаться, а денег-то нет, все потратили на мытье подъездов. Когда начинает ломаться оборудование, это приводит к аварийным ситуациям и банкротству ТСЖ.
Большинство героев рубрики «Что меня бесит» выступают анонимно. Почитайте монолог медсестры о сверхнагрузках и грубых пациентах. Фотограф рассказал нам про нефотогеничных клиентов, а сотрудник маркетплейса — о покупателях, которые не считают его за человека.