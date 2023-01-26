«Ты хочешь "мерседес" по цене "запорожца"!» Откровения директора управляющей компании о том, что и кто его бесят

Постоянные претензии из-за начислений за отопление

Тарифы, в том числе на отопление, растут ежегодно. Эта услуга дорогая. Уже больше пяти лет плата за тепло начисляется по прибору учета на следующий месяц, с октября до июня. И каждый год в начале лета я обязательно получаю кучу звонков: а почему мы в июне платим за отопление?



Мало того, что собственники пишут нам по поводу отопления в июне, они еще и жалуются в надзорные органы, которым приходится отвечать. Пишут журналистам, которые названивают мне: почему за отопление платим в июне? Потому что это — плата за 15 дней мая! Объяснения убивают кучу времени.

