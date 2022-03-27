Хватит их подкармливать: как вырастить огурцы на подоконнике

Огурцы известны своей любовью к теплу. Поэтому высаживать их ранней весной могут позволить себе разве что жители южных регионов. В Новосибирской области высаживать огурцы в теплицы мы будем только в конце мая, а в открытый грунт — только в начале июня. Рассказываем, какие факторы вам нужно учитывать перед посадкой огурцов на рассаду, как их вырастить на подоконнике и что говорит о «правильных» для рассады днях лунный календарь.



В открытый грунт огуречную рассаду высаживают в среднем в возрасте 30 дней. Слишком старое и слишком молодое растение не даст нужного урожая, поэтому сибирякам не стоит торопиться. Возвратные заморозки могут легко уничтожить растения в открытом грунте и даже расправиться с ними в плохо отапливаемой теплице.