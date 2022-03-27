Хватит их подкармливать: как вырастить огурцы на подоконнике

Огурцы известны своей любовью к теплу. Поэтому высаживать их ранней весной могут позволить себе разве что жители южных регионов. В Новосибирской области высаживать огурцы в теплицы мы будем только в конце мая, а в открытый грунт — только в начале июня. Рассказываем, какие факторы вам нужно учитывать перед посадкой огурцов на рассаду, как их вырастить на подоконнике и что говорит о «правильных» для рассады днях лунный календарь.
В открытый грунт огуречную рассаду высаживают в среднем в возрасте 30 дней. Слишком старое и слишком молодое растение не даст нужного урожая, поэтому сибирякам не стоит торопиться. Возвратные заморозки могут легко уничтожить растения в открытом грунте и даже расправиться с ними в плохо отапливаемой теплице.
Рассчитываем срок: в открытый грунт в Новосибирской области высаживаем огурцы после 10 июня, значит рассаду сеем в начале мая. В крепкую теплицу растения обычно высаживают к 20–22 мая, соответственно, рассаду сеем с 20 апреля.
Какие сорта стоит выбрать сибирякам
В Новосибирской области лучше отдать предпочтение сортам, наиболее устойчивым к перепадам температур, а также раннеспелым.
— У новосибирцев есть практически месяц для посева огурцов на рассаду, даже у тех, у кого хорошие теплицы. Есть время выбрать сорта и позаботиться о хорошем рыхлом грунте. Там должен быть или компост, или дерновая земля, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Если вы собираетесь выращивать огурцы в теплице, то стоит обратить внимание на самоопыляемые гибриды: «эколь», «герман», «капра», «доломит», «профи».
— Это огурцы малоплетистые, которые не заполняют всё пространство собой, — отметила эксперт. — Но в любом случае высаживать их нужно с шагом в три растения на квадратный метр.
Раннеспелые гибриды: «маша», «мария», «адам», «зозуля».
Как подготовить семена
Для начала надо определиться с емкостью, в которой вы будете выращивать рассаду.
— Огородники расходятся во мнениях, выращивать огурцы с пикировкой или без, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Охотин. — Приверженцы первого способа заготавливают для посева вместительные высокие тары, а потом по мере роста рассады расселяют ее по отдельным стаканчикам. Сторонники второго метода считают пикировку трудоемкой процедурой, при которой запросто можно повредить нежную, еще недостаточно развитую корневую систему. Такие дачники сразу готовят индивидуальные стаканчики для размещения семян.
Когда вы определитесь со сроками посадки и емкостями, подготовьте посадочный материал. Здоровые семена должны быть светлыми, крупными, однотонными и без вкраплений. Оставляйте для рассады только такие экземпляры.
Еще одна хитрость — семенам должно быть минимум три-четыре года. Свежие (заготовленные год или два назад) не могут похвастаться достойной урожайностью и дают много пустоцветов.
Теперь возьмите стакан воды, тщательно размешайте в нем 5 граммов поваренной соли, опустите отобранные семена и подождите 15 минут. Те семена, что утонули, можно использовать для посева. Всплывшие вряд ли взойдут, так что не стоит на них и время тратить.
Если же вы купили семена в магазине, с ними никаких танцев с бубнами устраивать не надо — можно сеять, как они есть, или завернуть в кусочек влажной ткани и поставить в тепло. Проклюнутся — высевайте.
Как ухаживать за рассадой огурцов
Поскольку до посадки на грядки огуречной рассаде нужен всего месяц, то никаких дополнительных подкормок ей не нужно — за 30 дней никакие питательные вещества из грунта не выветрятся. Поэтому просто бросайте семена в землю и выставляйте горшочки в теплое место с температурой приблизительно 28–30 градусов. Как только появятся первые всходы, уберите их в более прохладное место, чтобы рассада не вытянулась (18–20 градусов тепла будет достаточно).
Перед высадкой «в поля» рассаду не помешает закалить, время от времени вынося на балкон на протяжении недели.
Что делать, чтобы рассада не вытягивалась
Слишком теплая среда обитания — не единственная причина, из-за которой вытягивается огуречная рассада.
Если рассада вытягивается из-за недостатка света, купите лампы досветки, расположите их на удалении 30 см от всходов и установите двенадцатичасовой световой день. Если рассада огурцов вытянулась и стебли стали слишком тонкими, нормализуйте режим полива. Каждый день увлажнять грунт нужно только в слишком жарких помещениях с сухим воздухом. В обычных условиях поливы можно проводить раз в три дня. Если же ком почвы слишком сырой, почаще рыхлите грунт и прекратите поливы на пару дней.
Также нормализуйте температуру в комнате, где у вас растут огурцы, до комфортных двадцати градусов. Это поможет притормозить их рост и усилить развитие корневой системы. Если же причина вытягивания в слишком густом посеве, придется пересадить ряд сеянцев в отдельные емкости, как только на каждом проклюнувшемся ростке появится по паре настоящих листочков. Ну и если вы так заботились о своих будущих огурцах, что решили добавить в них азотных удобрений и перестарались, начинайте усиленно рыхлить почву, чаще поливать и прекратите подкормки.
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