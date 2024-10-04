Вы спите на боку или спине? Ученые обнаружили связь между позой во сне и болезнью Альцгеймера

Судя по всему, спать на боку лучше всего Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











А вы в какой позе предпочитаете спать — на боку, на животе или на спине? Это важно, выяснили ученые. Оказывается, определенное положение во сне может быть связано с развитием болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Поза, в которой мы предпочитаем спать ночью, влияет на здоровье мозга. К таким выводам пришли исследователи из США. Представлены они были на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера. Ученые выяснили, что определенное положение во сне может быть связано с повышенным риском развития нейродегенеративных заболеваний. Подробности — в материале наших коллеги из «Доктора Питера».

Любимая поза для сна

В исследовании принимали участие несколько десятков человек: в контрольной группе были здоровые люди, в экспериментальной — пациенты с когнитивными нарушениями, в том числе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. С помощью специального устройства ученые анализировали, в какой позе и какое количество времени спят участники исследования.

— Мы оценивали девять ключевых биомаркеров, в том числе положение во время сна, — сказал ведущий автор исследования Дэниел Дж. Левендовски, пишет издание Health. Оказалось, что участники исследования, страдавшие нейродегенеративными заболеваниями, спали на спине более чем на два часа чаще, чем люди в контрольной группе.

— Наше исследование установило тесную связь между сном на спине и болезнью Паркинсона и Альцгеймера, — заявил ученый Левендовски. — Но необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, вызывает ли сон на спине развитие нейродегенеративных заболеваний.

Смените положение

Ученые отметили, что сон на спине может быть вреден для здоровья мозга, поскольку приводит к состояниям, которые снижают способность организма эффективно выводить нейротоксины — так называемые отходы мозга. Они вырабатываются в течение дня. Процесс и так замедляется у людей с возрастом, а сон на спине может еще больше повлиять на него. Такое положение тела затрудняет отток крови от мозга. Кстати, лучше всего улучшает кровоток и выводит токсины из мозга положение на боку. Это показало другое исследование.

— Таким образом, наше исследование показывает, что неэффективное очищение от нейротоксинов, возникающее в результате сна на спине в течение многих лет, способствует нейродегенерации, — сказал Левендовски.

Также ученый отметил, что поза на спине может усугубить апноэ, что нарушает сон и приводит к еще большему накоплению токсинов.

Как правильно спать

Добавим, ранее врач-кардиолог ФМБА разъяснила «Доктору Питеру», что для сердца сон на спине считается одной из самых физиологичных поз. Правда, только для тех, кто не страдает от храпа и апноэ. Сердце и легкие не испытывают сдавливания и получают достаточное количество кислорода. Неплохая поза для сна и на боку. Причем неважно, на правом или левом вы спите. Это миф, что во время сна на левом боку страдает сердечная мышца, уточнила врач.

Ранее врач-реабилитолог рассказал, что стоит избегать позы на животе во время сна. Она считается одной из самых вредных, так как заставляет нас поворачивать голову, а это создает напряжение в мышцах шеи и плеч и может привести к головной боли и даже к ощущению ограниченной подвижности.

«Солдат» и «мечтатель»: две позы для сна, которые помогают при боли в спине

Если приучить себя спать в определенных позах, то можно вставать отдохнувшим, без болей в шее и спине. Эксперт по сну рассказал о двух вариантах, которые изменят ваши утренние ощущения.

Наверняка вы хоть раз просыпались с чувством, будто всю ночь разгружали вагоны: болят шея, спина, тело, совсем нет сил. Такие проблемы могут быть связаны с неудобным матрасом, плохой подушкой или же неверной позой для сна. Не зря врачи-сомнологи рассказывают, как именно надо правильно спать, чтобы чувствовать утром бодрость и прилив сил.

По словам эксперта по сну Джеймса Лейнхардта, мы часто спим так, как нашему телу совсем не нравится. При этом человек не ощущает дискомфорта — наоборот, ему может быть вполне удобно. Тем временем мышцы находятся в неестественном положении, поэтому полностью расслабиться не получается.

Эксперт уверен: спать надо правильно. Он рассказал о двух позах, за которые ваше тело, особенно позвоночник, точно скажет спасибо.

«Мечтатель»

Первая поза, в которой надо периодически спать, — это поза «мечтателя». Для этого потребуется лечь на бок, приняв позу эмбриона. Но при этом не сжаться в тугой комок, а лишь слегка подтянуть колени к подбородку, а руки вытянуть перед собой.

Для удобства можно взять небольшую подушку и зажать ее между коленями.

«Солдат»

Это ассоциативная поза словно диктует: надо спать прямо. Представьте солдата, который вытянулся по струнке.

Чтобы правильно засыпать, лягте на спину. Постарайтесь прочувствовать вес тела полностью — вы не должны наваливаться на плечо или бедро. Вес должен распределяться равномерно. А теперь расслабьтесь.

— Если вы лежите на спине, ваш позвоночник сразу же поддерживается матрасом и вы получаете наиболее равномерное распределение веса тела. Можно положить под колени небольшую подушку, тогда таз немного уйдет вперед. Это тоже полезно, — говорит Джеймс Лейнхардт.

Про самую вредную позу для сна

Как считает сомнолог Анастасия Шабалина, если говорить о конкретных позах, то самым вредным можно считать сон на животе, так как именно в этом случае страдает позвоночник. Сон на животе может увеличить риск болей в шее, ведь в таком положении голова повернута набок, что приводит к напряжению шейного отдела позвоночника.

Анастасия Шабалина — оториноларинголог, сомнолог, специалист Международного медицинского центра «СОГАЗ».