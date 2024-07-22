Гастроэнтеролог рассказал, какие пищевые привычки доведут вас до больницы

Врач рассказал, как надо есть, чтобы не искать встречи с гастроэнтерологом Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Для того чтобы поддерживать полноценную активность, нам ежедневно нужно потреблять пищу. Но соблюдаете ли вы какие-либо правила, покупая продукты, готовя завтраки, обеды и ужины? Максимум многие стараются придерживаться трехразового питания, а остальные рекомендации соблюдают единицы.



Между тем проблемы пищеварения — одна из самых частых патологий. Как же надо есть, чтобы точно пришлось искать встречи с гастроэнтерологом? «Вредные советы» нашим коллегам из «Доктора Питера» дал Андрей Констанденков — врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.



Вредный совет № 1: ешьте нерегулярно

Ежедневный рацион должен включать три стандартных приема пищи. При желании к завтраку, обеду и ужину можно добавить пару легких перекусов, но с условием, что они не будут «выбиваться» из адекватной суточной калорийности.



Завтракать, обедать и ужинать лучше в одно и то же время. Интервалы между ними не должны быть ни слишком длинными, ни слишком короткими. В идеале это от 3 до 5 часов, не считая времени сна. Пропускать приемы пищи и тем более намеренно отказываться от условного завтрака или ужина не стоит.

Это не только нарушит обмен веществ, но и будет препятствовать нормальной выработке желудочных ферментов.



Вредный совет № 2: регулярно переедайте

Переедание повышает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, что рано или поздно приведет к сбоям в его работе. Справляться с неадекватно большими порциями желудку может быть очень сложно. В результате могут возникнуть такие проблемы, как брожение, вздутие живота и избыточное газообразование. Важно также учитывать, что любая жидкость, включая воду, чай и другие напитки, также добавляет объем в желудке и может оставаться в нем до четырех часов.

Вредный совет № 3: не соблюдайте баланс питательных веществ

Оптимальную калорийность рациона рассчитывают индивидуально — исходя из физических параметров человека, его возраста и уровня физической активности. Однако следить только за количеством потребляемых калорий недостаточно. Важно соблюдать баланс питательных веществ, витаминов и минералов. В рационе здорового человека на углеводы должно приходиться около 40–50%, на белки — 30–40%, на жиры — 20–30%.

Лучше выбирать сложные углеводы: крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы. Для закрытия потребности в белке идеально подойдут курица, индейка, яйца, рыба и морепродукты. Из жиров стоит отдавать предпочтение растительным вариантам, например орехам, авокадо, оливковому маслу. Дополнительно обязательно стоит включить в рацион продукты, богатые клетчаткой: отруби, овощи, фрукты и так далее. Пищевые волокна улучшают перистальтику желудочно-кишечного тракта и помогают избежать проблем со стулом.

Вредный совет № 4: ешьте как можно больше острого и кислого

Многие полагают, что для здоровья желудка нужно непременно отказаться от кислой и острой пищи. Такая еда действительно способна раздражать слизистые желудка, вызывать дискомфорт или изжогу. Однако полный отказ от нее в большей степени необходим пациентам с уже подтвержденными патологиями. Если речь идет о профилактике — в умеренных количествах и острое, и кислое есть можно.

Вредный совет № 5: пейте меньше воды

Достаточное потребление воды — обязательное условие для профилактики запоров. Ежедневная норма составляет 25–30 мл жидкости на килограмм веса.

Не только еда

Профилактика болезней пищеварительной системы требует комплексного подхода. Иногда только правильного питания может быть недостаточно. Например, важно уделять внимание физической активности. Регулярные тренировки, особенно аэробные, помогут нормализовать работу кишечника. Кроме того, спорт — это один из главных способов профилактики ожирения, которое, в свою очередь, повышает риски некоторых болезней ЖКТ.

Помимо физической активности необходимо минимизировать уровень стресса. Психоэмоциональная нестабильность и частые переживания оказывают огромное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Например, хронический стресс является главной причиной синдрома раздраженного кишечника, а также фактором риска развития гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.



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