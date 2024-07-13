Посинело лицо, впал в кому. Как школьник на Урале умер от «простуды»

Ваня был спортсменом и волонтером, и никаких проблем со здоровьем у него не было Источник: Владислав Шитюк / Городские порталы

Одиннадцатиклассник из Свердловской области Иван Вачуров умер в реанимации городской больницы. Буквально за сутки до этого ему поставили, казалось бы, безобидный диагноз — ОРВИ. О том, как произошла трагедия и с чем теперь приходится сталкиваться родителям школьника в попытках узнать правду, — смотрите в видео.



В тот день Ване резко стало плохо: лихорадка, температура 39,2, сильная головная боль, рвота — родители сразу же вызвали скорую. Фельдшер назначил жаропонижающее и решил, что ничего серьезного нет, обычная простуда. Рекомендовал утром вызвать врача из поликлиники, но ночью никаких улучшений не было, лекарство не помогло.

Мать и отец снова вызвали скорую, но диспетчер не стала посылать бригаду, успокоив родителей, что у сына «просто ангина». На следующий день участковый врач, осмотрев Ваню, отправила его срочно в больницу. Павел и Оксана отвезли его сами на машине.

В приемном покое школьнику стало хуже, посинело лицо — его увезли на каталке в отделение, а через несколько часов он впал в кому. Ивана подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли.

Подросток умер от сепсиса, но родителям так и не объяснили, как развилось такое страшное состояние и какая неизвестная болезнь стала причиной. При этом Ваня был полностью здоровым, никаких хронических заболеваний у него не было, он занимался легкой атлетикой и как спортсмен каждый год проходил обследование.



Родители пытались узнать, что случилось с их сыном, но результаты подробного исследования в больнице им отдавать отказались. Павел и Оксана смогли получить их только после того, как обратились в Следственный комитет. Судя по документам, сепсис начался на фоне менингококковой инфекции, которая развивалась очень быстро.

Отец с матерью считают, что у сына были бы шансы на спасение, если бы Ваню сразу госпитализировали и начали лечение.



— Мы видели, как Ване становилось всё хуже и хуже, нас успокаивали: «Ничего страшного, ждите участкового врача». Никто из медиков не поговорил с нами, наоборот, пытались скрыть информацию, отказывали в выдаче документов, — говорит Павел.

