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Здоровье Посинело лицо, впал в кому. Как школьник на Урале умер от «простуды»

Посинело лицо, впал в кому. Как школьник на Урале умер от «простуды»

Фельдшер скорой назначил ребенку жаропонижающее и решил, что ничего серьезного нет

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6 комментариев
Ваня был спортсменом и волонтером, и никаких проблем со здоровьем у него не было

Одиннадцатиклассник из Свердловской области Иван Вачуров умер в реанимации городской больницы. Буквально за сутки до этого ему поставили, казалось бы, безобидный диагноз — ОРВИ. О том, как произошла трагедия и с чем теперь приходится сталкиваться родителям школьника в попытках узнать правду, — смотрите в видео.

В тот день Ване резко стало плохо: лихорадка, температура 39,2, сильная головная боль, рвота — родители сразу же вызвали скорую. Фельдшер назначил жаропонижающее и решил, что ничего серьезного нет, обычная простуда. Рекомендовал утром вызвать врача из поликлиники, но ночью никаких улучшений не было, лекарство не помогло.

Мать и отец снова вызвали скорую, но диспетчер не стала посылать бригаду, успокоив родителей, что у сына «просто ангина». На следующий день участковый врач, осмотрев Ваню, отправила его срочно в больницу. Павел и Оксана отвезли его сами на машине.

В приемном покое школьнику стало хуже, посинело лицо — его увезли на каталке в отделение, а через несколько часов он впал в кому. Ивана подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли.

Подросток умер от сепсиса, но родителям так и не объяснили, как развилось такое страшное состояние и какая неизвестная болезнь стала причиной. При этом Ваня был полностью здоровым, никаких хронических заболеваний у него не было, он занимался легкой атлетикой и как спортсмен каждый год проходил обследование.

Родители пытались узнать, что случилось с их сыном, но результаты подробного исследования в больнице им отдавать отказались. Павел и Оксана смогли получить их только после того, как обратились в Следственный комитет. Судя по документам, сепсис начался на фоне менингококковой инфекции, которая развивалась очень быстро.

Отец с матерью считают, что у сына были бы шансы на спасение, если бы Ваню сразу госпитализировали и начали лечение.

— Мы видели, как Ване становилось всё хуже и хуже, нас успокаивали: «Ничего страшного, ждите участкового врача». Никто из медиков не поговорил с нами, наоборот, пытались скрыть информацию, отказывали в выдаче документов, — говорит Павел.

Сейчас родители добиваются возбуждения уголовного дела, СК проводит проверку.

ПО ТЕМЕ
Менингококковая инфекция Следственный комитет Скорая помощь Сепсис Умер школьник Неправильный диагноз Диагноз Болезнь Умер в больнице
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Комментарии
6
Гость
13 июля 2024, 18:52
Если царек занимался почти четверть века уничтожением медицины и образования в стране, чего же сейчас удивляться ? Виноваты не "медики". Виновны те, кто проводил и продолжает проводить в стране такую внутреннюю политику.
Гость
13 июля 2024, 18:41
И вновь излюбленные иноагентами "новости" 👎 Только посмотрите, бОльшая часть здешней писанины - это восторженное смакование специально подбираемого негатива, криминала, бульварщины, разной дешёвки и откровенной заказухи. Будут бесконечно мусолить любое происшествие и трагедию. Ведь нелюдям безразлично, как и на чём зарабатывать с рекламных показов 😡
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