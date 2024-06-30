Сосудистый хирург назвал пять российских регионов, жители которых не страдают от кислородного голодания

Кружится голова от жары Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Многим в жару труднее дышать, кружится голова, и они не понимают, что происходит. Не все догадываются, что виной тому — климатическая гипоксия или кислородное голодание. О том, кому оно наиболее опасно, а также о том, почему у жителей некоторых регионов такое состояние бывает крайне редко, рассказывает Доктор Питер.

Симптомы природной гипоксии

— Климатическая гипоксия возникает при снижении концентрации кислорода в воздухе из-за погодных изменений, чаще всего в жару или при резком понижении атмосферного давления, — рассказывает сосудистый хирург Тимур Тажибаев. — Это приводит к уменьшению уровня кислорода в крови, отдельных органах или во всём организме.

Тимур Тажибаев — врач-флеболог, сосудистый хирург ФКНЦ ФМБА России.

Чаще всего от природной гипоксии в жару страдают жители крупных городов. Ее симптомы достаточно яркие:

головокружение;

слабость;

сонливость;

быстрая утомляемость и снижение работоспособности;

ухудшение концентрации внимания;

чувство стеснения в груди и тяжесть дыхания.

Кто в группе риска

— К подобным погодным колебаниям особенно восприимчивы пациенты, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, — объясняет Тимур Тажибаев. — Перепады атмосферного давления негативно сказываются на их состоянии, вызывают приступы стенокардии, скачки артериального давления, головные боли. Пациенты- сердечники ощущают одышку и нехватку воздуха.

Жара и колебания атмосферного давления опасны и для диабетиков .

— В такие периоды пациенты страдают от сгущения крови и усиленного потоотделения. Это приводит к потере жидкости и энергии. Постоянное чувство жажды и голода провоцирует потребность в питании и питье, что может стать причиной увеличения уровня сахара в крови, — продолжает эксперт.



От климатической гипоксии также страдают пожилые люди , пациенты с воспалительными заболеваниями суставов и болезнями дыхательной системы .

С ростом температуры на улице концентрация кислорода в воздухе уменьшается. Если повышена влажность, то водяной пар еще больше вытесняет молекулы кислорода, делая воздух разреженным. Именно поэтому в жару труднее дышать.

Для профилактики кислородного голодания следует как можно чаще гулять на свежем воздухе, выбираться на природу, советует доктор.



— Отдых в лесу, горах или на берегу моря предпочтительнее, чем в городе. Однако не стоит находиться под солнцем с 11 до 16 часов, а если есть такая необходимость, следует надевать головные уборы. Рекомендуется в жару носить одежду из натуральных тканей. Кофе, алкогольные и газированные напитки следует исключить, заменив их на теплые травяные чаи, минеральную или обычную чистую воду, — рекомендует Тимур Тажибаев.

Где кислород лучше усваивается

А вот усвоение кислорода зависит не только от температуры окружающей среды, отмечает врач.



— Кровь лучше насыщается кислородом в регионах, где климат жаркий и сухой. Это приводит к разжижению крови в венах. В данном случае она приобретает ярко-алый оттенок и становится похожа на артериальную, — рассказывает врач. — В России такие природные условия наблюдаются на Кавказе, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае.

При нахождении в перечисленных регионах кислородное голодание внутренних органов наблюдается крайне редко.

На центральной набережной Волгограда вряд ли, как говорят врачи, возможен приступ кислородного голодания Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Если ягода-малина поманила

Так и хочется ее съесть! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ранее мы рассказывали о том, что обычная малина может укрепить капилляры и, соответственно, уберечь от климатической гипоксии в жару.



Эта алая ягода содержит набор полезных кислот — лимонную, яблочную, салициловую и многие другие. А еще в ней есть витамины (В1, В2, В9, А, С, РР), минеральные вещества, железо, медь, калий, магний, кобальт, кальций, цинк.

— Салициловая кислота отвечает за потогонное действие, поэтому малину могут использовать, чтобы сбить температуру, не получив побочных эффектов, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Содержащаяся в малине фолиевая кислота очень полезна женщинам во время беременности. Отвар из листьев малины применяют как отхаркивающее средство при ларингите и бронхите.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Малина также будет полезна при профилактике склероза, для лечения простуды и острых респираторных заболеваний. Настой из листьев ягоды можно использовать в качестве мочегонного средства.



Есть в малине и косметическая польза. Содержащиеся в ягодах витамины А, В2, Е, РР помогают поддерживать тонус кожи, благодаря чему она дольше остается упругой, сохраняет здоровый цвет. А маски из свежих ягод малины питают и увлажняют кожу.

