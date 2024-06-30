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Здоровье Сосудистый хирург назвал пять российских регионов, жители которых не страдают от кислородного голодания

Сосудистый хирург назвал пять российских регионов, жители которых не страдают от кислородного голодания

Что такое климатическая гипоксия, при каких погодных условиях она случается и какими симптомами проявляется?

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1 комментарий
Кружится голова от жары

Многим в жару труднее дышать, кружится голова, и они не понимают, что происходит. Не все догадываются, что виной тому — климатическая гипоксия или кислородное голодание. О том, кому оно наиболее опасно, а также о том, почему у жителей некоторых регионов такое состояние бывает крайне редко, рассказывает Доктор Питер.

Симптомы природной гипоксии

— Климатическая гипоксия возникает при снижении концентрации кислорода в воздухе из-за погодных изменений, чаще всего в жару или при резком понижении атмосферного давления, — рассказывает сосудистый хирург Тимур Тажибаев. — Это приводит к уменьшению уровня кислорода в крови, отдельных органах или во всём организме.

Тимур Тажибаев — врач-флеболог, сосудистый хирург ФКНЦ ФМБА России.

Чаще всего от природной гипоксии в жару страдают жители крупных городов. Ее симптомы достаточно яркие:

  • головокружение;

  • слабость;

  • сонливость;

  • быстрая утомляемость и снижение работоспособности;

  • ухудшение концентрации внимания;

  • чувство стеснения в груди и тяжесть дыхания.

Кто в группе риска

— К подобным погодным колебаниям особенно восприимчивы пациенты, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, — объясняет Тимур Тажибаев. — Перепады атмосферного давления негативно сказываются на их состоянии, вызывают приступы стенокардии, скачки артериального давления, головные боли. Пациенты-сердечники ощущают одышку и нехватку воздуха.

Жара и колебания атмосферного давления опасны и для диабетиков.

— В такие периоды пациенты страдают от сгущения крови и усиленного потоотделения. Это приводит к потере жидкости и энергии. Постоянное чувство жажды и голода провоцирует потребность в питании и питье, что может стать причиной увеличения уровня сахара в крови, — продолжает эксперт.

От климатической гипоксии также страдают пожилые люди, пациенты с воспалительными заболеваниями суставов и болезнями дыхательной системы.

С ростом температуры на улице концентрация кислорода в воздухе уменьшается. Если повышена влажность, то водяной пар еще больше вытесняет молекулы кислорода, делая воздух разреженным. Именно поэтому в жару труднее дышать.

Для профилактики кислородного голодания следует как можно чаще гулять на свежем воздухе, выбираться на природу, советует доктор.

— Отдых в лесу, горах или на берегу моря предпочтительнее, чем в городе. Однако не стоит находиться под солнцем с 11 до 16 часов, а если есть такая необходимость, следует надевать головные уборы. Рекомендуется в жару носить одежду из натуральных тканей. Кофе, алкогольные и газированные напитки следует исключить, заменив их на теплые травяные чаи, минеральную или обычную чистую воду, — рекомендует Тимур Тажибаев.

Где кислород лучше усваивается

А вот усвоение кислорода зависит не только от температуры окружающей среды, отмечает врач.

— Кровь лучше насыщается кислородом в регионах, где климат жаркий и сухой. Это приводит к разжижению крови в венах. В данном случае она приобретает ярко-алый оттенок и становится похожа на артериальную, — рассказывает врач. — В России такие природные условия наблюдаются на Кавказе, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае.

При нахождении в перечисленных регионах кислородное голодание внутренних органов наблюдается крайне редко.

На центральной набережной Волгограда вряд ли, как говорят врачи, возможен приступ кислородного голодания

Если ягода-малина поманила

Так и хочется ее съесть!

Ранее мы рассказывали о том, что обычная малина может укрепить капилляры и, соответственно, уберечь от климатической гипоксии в жару.

Эта алая ягода содержит набор полезных кислот — лимонную, яблочную, салициловую и многие другие. А еще в ней есть витамины (В1, В2, В9, А, С, РР), минеральные вещества, железо, медь, калий, магний, кобальт, кальций, цинк.

— Салициловая кислота отвечает за потогонное действие, поэтому малину могут использовать, чтобы сбить температуру, не получив побочных эффектов, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Содержащаяся в малине фолиевая кислота очень полезна женщинам во время беременности. Отвар из листьев малины применяют как отхаркивающее средство при ларингите и бронхите.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Малина также будет полезна при профилактике склероза, для лечения простуды и острых респираторных заболеваний. Настой из листьев ягоды можно использовать в качестве мочегонного средства.

Есть в малине и косметическая польза. Содержащиеся в ягодах витамины А, В2, Е, РР помогают поддерживать тонус кожи, благодаря чему она дольше остается упругой, сохраняет здоровый цвет. А маски из свежих ягод малины питают и увлажняют кожу.

О том, как влияют на кровь черная смородина, облепиха, черешня, читайте тут.

ПО ТЕМЕ
Климатическая гипоксия Кислородное голодание Жара Обморок Головокружение
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Комментарии
1
Гость
30 июня 2024, 13:28
Комиксное мышление (когда если какой-то эффект в принципе возможен, для него придумывается степень и форма проявления, и это принимается за истину без проверок или даже расчетов) — беда нашей медицины. Капуста противопоказана при язве, потому что кислая. От жары можно задохнуться, потому что воздух от нагрева расширяется. Мутаген порождает черепашек-ниндзя, потому что черепашки мутируют.
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