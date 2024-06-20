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Здоровье эксперт «Могут измениться внезапно»: как разглядеть у себя признак смертельно опасной болезни

«Могут измениться внезапно»: как разглядеть у себя признак смертельно опасной болезни

Об опасном сигнале рассказала дерматолог

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Специалист объяснила, каким образом тело сообщает о проблемах

Родинки — привычная глазу деталь внешности людей. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но иногда пятнышко на теле может сигнализировать о смертельно опасном заболевании, и на него стоит обратить внимание.

В рубрике «Неловко спросить» наши ярославские коллеги из 76.RU вместе с дерматовенерологом, трихологом первой квалификационной категории клиники «Медикал Он Груп» Ириной Кораблевой разбирались, как отличить безобидную родинку от меланомы.

Меланома — онкологическое заболевание, проявляющееся ростом злокачественной опухоли на коже или слизистых оболочках.

Сама по себе родинка, или, говоря медицинскими терминами, невус, — это доброкачественная опухоль кожи, состоящая из меланоцитов невусных клеток. Они могут быть расположены в складках кожи, на кистях, стопах и местах трения с одеждой. По словам врача, такие родинки требуют особого внимания, их лучше удалять, чтобы не травмировать.

— Травматизация может нанести вред родинке. Все родинки удаляют как раз с целью того, чтобы ее не травмировать. Действительно, если родинка находится в месте трения, рядом с украшениями, бюстгальтером или брюками, имеет смысл ее удалить. Поскольку постоянная травматизация может привести к малигнизации (процесс озлокачествления. — Прим. ред.) невуса. Можно, конечно, просто беречь ее, но удалить проще. Но уточню: озлокачествление может произойти именно этого образования, на организм в целом это никак не влияет. Вид родинки при таком раскладе изменится: цвет, контур, окраска. Может прорости сосудами, — объяснила Ирина Кораблева.

Есть признаки, по которым можно отличить обычную родинку от меланомы. По словам специалиста, к опасному образованию предрасположены люди со светлой кожей, те, у кого есть необычные или атипичные родинки, отличающиеся от других на теле. Помимо этого меланома у родственников может быть предрасполагающим фактором к ее образованию. Также опасны солнечные ожоги с появлением пузырей — они могут стать одной из причин появления злокачественной опухоли.

— Меланома будет отличаться от других родинок. Наиболее распространенные признаки — увеличение в размерах более шести миллиметров, изменение цвета, формы, асимметрия края, появление корочек, изъязвление трещин на поверхности. Кровоточивость. Родинки могут меняться медленно — месяцами и годами. А могут измениться внезапно. После 30 лет следите за появлением родинок в местах, которые не загорали. Просто контролируйте этот процесс, можно сделать дерматоскопию, — рассказала Ирина Кораблева.

Ранее мы разбирались с дерматологом, что такое папилломы и что будет, если вовремя не удалить их с тела.

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Дерматолог Родинка или меланома
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