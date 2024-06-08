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Здоровье Что у вас болит? обзор Врачи назвали 7 факторов, которые приводят к ранней деменции. Это про вас?

Врачи назвали 7 факторов, которые приводят к ранней деменции. Это про вас?

Если уделить им внимание, можно не доводить до крайностей

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Если у вас начались проблемы с памятью — это уже симптом. Но что к этим проблемам приводит?

Хотя деменция чаще встречается у пожилых, каждый год у сотен тысяч людей диагностируют раннюю деменцию. И теперь врачи, похоже, знают, что приводит к ее развитию. Эпидемиологи провели обширное исследование и выявили 15 факторов, связанных с риском.

Раньше, изучая причины появления и развития ранней деменции, исследователи обращали внимание преимущественно на генетические особенности, передающиеся из поколения в поколение. Но на этот раз врачи присмотрелись к другим факторам и изучили образ жизни, здоровье и другие данные, собранные у 356 тысяч человек в возрасте до 65 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция является результатом различных патологий и травм, затрагивающих головной мозг. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, на долю которой предположительно приходится 60–70% случаев.

В итоге врачи выявили несколько факторов, которые повышают риск появления ранней деменции:

  • низкий социально-экономический статус;

  • социальная изоляция;

  • нарушения слуха;

  • инсульт;

  • диабет;

  • болезни сердца;

  • депрессия.

Результаты этого исследования, опубликованного в журнале JAMA Neurology, впервые показали врачам, что люди могут принять меры, чтобы снизить риск возникновения деменции.

В то же время ученые заметили, что связь между алкоголем и ранней деменцией довольно сложная. С одной стороны, злоупотребление алкогольными напитками увеличивало риски, с другой, умеренное употребление коррелировало со снижением риска. Врачи не исключают, что это из-за того, что люди, которые могут позволить себе пропустить немного алкоголя, в целом обычно более здоровы, чем те, кому приходится воздерживаться — ведь они часто делают это по медицинским показаниям.

Вместе с тем исследователи выявили несколько факторов, которые снижают риски развития ранней деменции. Правда, этих факторов не так много — более высокий уровень образования и меньшая физическая слабость (ее измеряли по силе хвата).

Помимо физических факторов, по словам врачей, важную роль играет и психическое здоровье, в том числе предотвращение хронического стресса, одиночества и депрессии.

Правда, профилактировать каждую причину, предполагающую развитие деменции, по словам специалистов, очень сложно, а в некоторых случаях и нецелесообразно.

— Профилактика заключается в том, чтобы вести здоровый образ жизни, исключить курение и алкоголь, вести физическую активность, — утверждает врач-психиатр Елена Кузьмищева. — Раньше говорили, что профилактика деменции — это разгадывание кроссвордов, то есть тренировка памяти, но сейчас с нашей медициной это как-то уже не очень актуально. Поэтому вся профилактика направлена на поддержание здорового образа жизни.

Елена Кузьмищева — врач-психиатр Тюменского кардиоцентра, заведующая взрослым психоневрологическим отделением амбулаторно-поликлинический службы Тюменской областной клинической психиатрической больницы.

Кроме того, ранее проводилось исследование, по результатам которого врачи установили, что, чем больше у человека уровень IQ и чем больше он занимается физической активностью, тем меньше он подвержен когнитивным расстройствам.

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