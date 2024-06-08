Врачи назвали 7 факторов, которые приводят к ранней деменции. Это про вас?

Если у вас начались проблемы с памятью — это уже симптом. Но что к этим проблемам приводит? Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Хотя деменция чаще встречается у пожилых, каждый год у сотен тысяч людей диагностируют раннюю деменцию. И теперь врачи, похоже, знают, что приводит к ее развитию. Эпидемиологи провели обширное исследование и выявили 15 факторов, связанных с риском.



Раньше, изучая причины появления и развития ранней деменции, исследователи обращали внимание преимущественно на генетические особенности, передающиеся из поколения в поколение. Но на этот раз врачи присмотрелись к другим факторам и изучили образ жизни, здоровье и другие данные, собранные у 356 тысяч человек в возрасте до 65 лет.



По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция является результатом различных патологий и травм, затрагивающих головной мозг. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, на долю которой предположительно приходится 60–70% случаев.



В итоге врачи выявили несколько факторов, которые повышают риск появления ранней деменции:



низкий социально-экономический статус;

социальная изоляция;

нарушения слуха;

инсульт;

диабет;

болезни сердца;

депрессия.



Результаты этого исследования, опубликованного в журнале JAMA Neurology, впервые показали врачам, что люди могут принять меры, чтобы снизить риск возникновения деменции.



В то же время ученые заметили, что связь между алкоголем и ранней деменцией довольно сложная. С одной стороны, злоупотребление алкогольными напитками увеличивало риски, с другой, умеренное употребление коррелировало со снижением риска. Врачи не исключают, что это из-за того, что люди, которые могут позволить себе пропустить немного алкоголя, в целом обычно более здоровы, чем те, кому приходится воздерживаться — ведь они часто делают это по медицинским показаниям.



Вместе с тем исследователи выявили несколько факторов, которые снижают риски развития ранней деменции. Правда, этих факторов не так много — более высокий уровень образования и меньшая физическая слабость (ее измеряли по силе хвата).



Помимо физических факторов, по словам врачей, важную роль играет и психическое здоровье, в том числе предотвращение хронического стресса, одиночества и депрессии.



Правда, профилактировать каждую причину, предполагающую развитие деменции, по словам специалистов, очень сложно, а в некоторых случаях и нецелесообразно.



— Профилактика заключается в том, чтобы вести здоровый образ жизни, исключить курение и алкоголь, вести физическую активность, — утверждает врач-психиатр Елена Кузьмищева. — Раньше говорили, что профилактика деменции — это разгадывание кроссвордов, то есть тренировка памяти, но сейчас с нашей медициной это как-то уже не очень актуально. Поэтому вся профилактика направлена на поддержание здорового образа жизни.



Елена Кузьмищева — врач-психиатр Тюменского кардиоцентра, заведующая взрослым психоневрологическим отделением амбулаторно-поликлинический службы Тюменской областной клинической психиатрической больницы.

