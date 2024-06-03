Все думают, что должна болеть голова. Врач назвала явный признак гипертонии, на который чаще всего не обращают внимания

Голова может болеть не только при гипертонии Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В 30–40 лет бесконечно измерять артериальное давление вряд ли кого-то заставишь, да и ни к чему такая излишняя озабоченность здоровьем, если симптомов нет. Но коварство гипертонии как раз в том, что признаков может и не быть. А некоторые из них мы редко связываем с постоянно повышенным давлением, списываем на усталость, условия работы, стрессы.



Например, если зрение ухудшилось, многие максимум пойдут за новым рецептом на очки или контактные линзы. И, скорее всего, не к офтальмологу в поликлинике, а к оптометристу в ближайший салон оптики. Вам очень повезет, если оптометристу будет не всё равно и с ухудшившимся зрением он порекомендует обратиться за консультацией к врачу.

— Изменения на глазном дне могут быть признаком гипертонии, — объяснила «Доктору Питеру» кардиолог, заведующая терапевтическим отделением больницы им. Семашко Светлана Гуйдо. — Это так называемая гипертоническая ангиопатия, у которой есть несколько степеней. Симптомы развиваются около полутора лет с начала заболевания.



Признаками гипертонической ангиопатии могут быть периодическое ухудшение остроты зрения, мушки перед глазами, снижение зрения. При отсутствии терапии дело может дойти до слепоты.



— Если изменения на глазном дне обнаружены, офтальмолог отправит на консультацию к терапевту или кардиологу, — рассказала Светлана Гуйдо. — Врач назначит суточное мониторирование, оно может продолжаться в течение суток, возможно, наблюдение продлится до трех суток. Это исследование поможет подтвердить или опровергнуть гипертонию.



Также среди обязательных обследований ЭКГ, УЗИ почек, эхокардиография.



— По УЗИ будут видны признаки длительной гипертонии — это можно выявить по структуре почек, толщине слоев, изменениям в приводящих сосудах, — уточнила кардиолог. — На эхокардиографии видны утолщения сердечной мышцы, расширение камер сердца.



Ухудшение зрения — не главный симптом

Проблема со зрением — один из возможных признаков гипертонии, но не самый специфичный.



— Корректнее всё же называть одними из признаков гипертонии головную боль, снижение работоспособности, сонливость, симметричные отеки, — уточняет Светлана Гуйдо.



При этом проявления гипертонии от возраста не зависят, заболевание может развиваться и в 17 лет. Особенно надо быть внимательными к своим ощущениям людям с избыточной массой тела, курящим, тем, у кого уже есть диагноз «сахарный диабет».



— И у молодых, и у людей среднего возраста, и у пожилых гипертония протекает по одному алгоритму, если речь идет не о вторичной гипертонии, которая связана с нарушениями в работе других органов и систем: эндокринной, почек, опухолей мозга, — уточнила врач. — Также существуют определенные виды наследственности — нарушения липидного обмена, когда холестерин откладывается в сосудах у детей и подростков.



Раз и навсегда

Если диагноз «гипертония» установлен, надо в первую очередь понять, что он с вами навсегда. Это не ОРВИ, которое пройдет через семь дней, вам будет требоваться постоянная терапия, иначе заболевание чревато осложнениями: инфарктами, инсультами, хронической болезнью почек.



— Лечащий врач подбирает стартовые дозы лекарств и оценивает, как пациент на них реагирует, — рассказала Светлана Гуйдо. — Эффект должен наступить на 7–10–14 день терапии. Корректируют дозу, если после двух недель лечения результат недостаточный.



Чаще всего меняют именно дозу, а не сам препарат. Раньше в лечении гипертонии использовали монотерапию, сейчас ее считают неэффективной и назначают комбинированный препарат. Также пациентов с гипертонией учат снимать гипертонические кризы средствами экстренной помощи.



— При хорошем контроле давления дозы препаратов могут быть уменьшены до минимально допустимых, но надо понимать, что в любом случае это пожизненная терапия, — предупреждает кардиолог. — Если гипертония установлена, то это навсегда.



Важную роль в лечении играет и изменение образа жизни. Нельзя уповать только на медикаментозную терапию — должного эффекта достигнуть не удастся, если вы набираете вес, у вас низкая физическая активность, вы продолжаете курить.



Ваше состояние зависит не только от врача и лекарств, но и от вашей приверженности лечению.



Другие признаки гипертонии

Одышка



Некоторые связывают ее с курением, а на самом деле это может быть признаком гипертонии, так как сосуды работают с перегрузкой из-за высокого давления.



— Сердце и легкие взаимосвязаны, — предупреждает Светлана Гуйдо. — Одышка может быть и сердечного плана, если вы замечаете, что хуже стали переносить нагрузки.



Сонливость



Не любое желание поспать может быть признаком гипертонии. Однако, если в режиме сна и бодрствования у вас ничего не изменилось, а работоспособность снизилась, есть вероятность, что это влияние повышенного артериального давления.



— Происходит спазм сосудов, организм недополучает кислорода, кровоток ухудшается, — рассказала врач. — Если вы замечаете, что хуже концентрируетесь на работе, появилось желание поспать, головные боли, стоит обратиться за консультацией к терапевту.



Внезапные пробуждения от головной боли или нехватки воздуха



Не каждое пробуждение посреди ночи или раньше будильника — признак гипертонии. Иногда это связано с повышенной тревожностью, частым пользованием гаджетами перед сном, ненормированным режимом дня. Но если вы проснулись от головной боли, особенно рано утром, когда чаще всего и происходят инфаркты и инсульты, или чувствуете нехватку воздуха, это может быть признаком гипертонии.



— В этом случае показательным будет суточное мониторирование, которое может показать повышение давления, синдром сонного апноэ, — объяснила Светлана Гуйдо.



Кстати, «умные» часы такие нарушения отследить не могут, они только оценивают соотношения медленных и быстрых фаз сна, которые непоказательны при постановке диагноза «гипертония».



За час умирают тысячи человек

Как отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения, за ближайшие 27 лет можно спасти жизнь 76 миллионов человек, если обеспечить всех страдающих гипертонией необходимым лечением. Сейчас же, по данным ВОЗ, большинство гипертоников его не получают — примерно четыре из пяти.



Напомним, что о гипертонии врачи говорят, когда артериальное давление месяцами и годами держится на отметке 140/90 мм рт. ст. и выше. Иначе говоря, речь не о резком скачке давления вверх, а о длительном состоянии.



Вот еще немного статистики от ВОЗ.



Гипертонией страдает каждый третий взрослый человек в мире.

С 1990 по 2019 год количество людей, живущих с гипертонией, увеличилось вдвое — до 1,3 миллиарда человек.

Почти каждый второй гипертоник в мире еще не знает о своем заболевании .

Более трех четвертей взрослых с гипертонией живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Специалисты напоминают, что риск заработать гипертонию повышается с возрастом и зависит в том числе от наследственности, но часто на развитие болезни влияют вещи, которые можно изменить. В списке таких факторов риска, например:



избыток соли в рационе;

недостаток физической активности;

злоупотребление алкоголем.

Как говорят в ВОЗ, профилактика, своевременное выявление и эффективное лечение гипертонии входят в число самых экономически выгодных стратегий здравоохранения. По расчетам экспертов организации, экономическая отдача от развития программ лечения гипертонии в 18 раз превышает расходы.



«Гипертонию можно эффективно сдерживать при помощи простых и недорогих лекарственных схем, однако только каждый пятый гипертоник контролирует заболевание. Программы по борьбе с гипертонией по-прежнему не получают должного внимания, имеют низкую приоритетность и крайне скудно финансируются», — отмечает генеральный директор ВОЗ, д-р Тедрос Аданом Гебреисус.



А что в России?

По данным, которые приводит врач и известный медицинский блогер Алексей Водовозов, на 2019 год среди россиян 30–79 лет гипертонией страдали 44% — это выше, чем в среднем по миру (33%). Причем мужчин гипертония мучит несколько чаще, чем женщин: 47% против 41% соответственно.



Однако, судя по данным специалиста, за последние 20 лет ответственного отношения к своему давлению у населения прибавилось.



— Примерно из 43,1 миллиона пациентов 67% мужчин и 81% женщин знают свой диагноз, но контролируемой можно назвать АГ лишь у 14% мужчин и 21% женщин (из 43,1 миллиона). Речь о том, что лишь у этого небольшого числа людей АД достигает целевых значений за счет медикаментозных и немедикаментозных интервенций. При этом тенденция в целом неплохая, если сравнивать с 2000 годом: идет стойкое снижение процента неконтролируемой гипертензии почти в два раза, — сообщает Алексей Водовозов в своем Telegram-канале.



Алексей Водовозов также приводит интересные цифры по распространенности факторов риска АГ.



В среднем россияне возраста 25+ съедают 10 г соли в сутки (мужчины — 11 г, женщины — 8 г).

В возрасте старше 15 лет курит 27% населения (М — 42%, Ж — 13%).

Среди россиян старше 18 лет ожирением страдают 23% (М — 18%, Ж — 27%).

На душу населения старше 15 лет приходится 10 литров алкоголя в год (М — 18 л, Ж — 4 л).

Недостаточная физическая активность есть у 17% россиян старше 18 лет (М — 17%, Ж — 18%).