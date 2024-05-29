Российские старики скупают чудо-средства на последние деньги: что это за эликсиры и кто на них зарабатывает

В качестве места выставки выбрали автошколу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Недавно к моей знакомой обратилась пожилая родственница. Та стала счастливой обладательницей газеты «Про здоровье» (с припиской «Здравомед»), в которой рассказывается про чудо-средства от диабета, импотенции и многих других болячек. Пенсионерка уже подумывала отправиться за покупками в один из омских ДК, ведь в газете заботливо указали даты и места продаж (правда, забыли про выходные данные издания). Знакомая уговорила бабушку не идти на мероприятие, зато в первую же дату к продавцам отправилась автор этой публикации — сбор проходил в автошколе. Я посмотрела на продавцов этих средств и на тех, кто их покупает, а также узнала у врача, могут ли они заменить лекарства. Подробности — в расследовании корреспондента NGS55.RU Марии Носенко.



«Я откуда знаю, помогает или нет?»

На сайте компании «Здравомед» (она указана возле названия газеты) сообщается, что средства сделаны на основе витаминов и экстрактов растений. Среди продуктов — Titan, «Эрденом с тонгкат али», «Яснолан с экстрактом дикой сибирской черники», «Силафлекс», «Сосудолитин», «Диафрин», «Инурин», «Неофлекс», «Декапрол», «Мозготензин», «Лорика», «Офтавизин» и другие. В газете их преподносят как «средства от всех болезней» и приглашают прийти за ними читателей (конечно же, это люди старшего поколения).



Возле омской автошколы безлюдно. Обзор на маленькое крыльцо загораживает большая черная машина. Оттуда в помещение грузят коробки с препаратами. Их носят мимо бабушек и дедушек, которые уже кучкуются в очереди в тесной прихожей. Они сгорбились на стульях, сжимая в руках газеты. «Простое средство остановит диабет», «Вернуть хороший слух проще простого». Я смотрю на огромные красные буквы и слушаю, что говорят старики.



Пенсионеры вставали в очередь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Очередь занимайте. Тут надо стоять и ждать.



— А вы пользовались?



— Нет… Ну надо верить, что поможет. Врач пишет в газете же.



Что «Яснолан» или «Силафлекс» избавят от болезней, действительно твердят неведомые «врачи» из газет. Позже я пробила их фото и имена в поисковиках и не нашла ничего, что бы подтвердило их существование. Среди их заверений — якобы отзывы от россиян, достойные попасть в сводку «Криминальной России». Так, в газетах описывают историю пенсионерки Светланы из Курска, которая получила инфаркт из-за того, что на внучку вылили кислоту. Ее аритмию якобы убрал «Сосудолитин». А у Вячеслава из Казани развилась глаукома после того, как внук пришел из армии и тут же умер. Врач не помог, зато после четырех упаковок «Яснолана» Вячеслав стал ходить без очков, убеждают в изданиях.



Я выхожу на крыльцо автошколы, чтобы продышаться от спертого воздуха в прихожей. К крыльцу медленно идет пенсионер. Останавливается. Тяжело дышит. Снова идет. Останавливается. Я подхожу к нему и спрашиваю, как он себя чувствует.

Препараты грузили из машины Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Я на выставку иду, там есть консультант, он мне подберет лекарство. Там есть от сосудов, уха, горла. Я откуда знаю, помогает или не помогает? Я считаю, что что-то есть немножко, но плохо. Может, я не то беру? Не так лечусь?



«Пять тысяч выбросила»

К автошколе подходит бабушка в очках. Она здесь первый раз. Зайти не решается минут десять. Говорит, что боится обмана.

— Я не брала ни разу здесь. Хочу узнать, что есть. Как-то раз я покупала алтайские капли, мне они очень помогли. Но это было много лет назад. Не знаю, чего ожидать. Раньше не обманывали так, а сейчас — кто его знает…



Пенсионерка рассказывает, что страдает от боли в глазах и уже слабо верит, что ей станет лучше. Многие из посетителей выставки, как и эта бабушка, не понимают, что БАДы и лекарства по назначению врача — две разные вещи. На всякий случай я рассказываю об этом пенсионерке и советую всё же сходить в поликлинику. К моей радости, спустя пять минут она выходит из помещения без покупок. Говорит, засомневалась. Хоть чью-то пенсию я спасла.

Так происходит продажа средств Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Цены на средства не зашкаливают (почти все в районе 600 рублей), но пенсионеры отдают за один поход по 5–6 тысяч. Покупать кучу упаковок им советуют консультанты. Мол, результат будет только от длительного курса. В арендованной автошколе «помогали» с выбором парень в белой рубашке и девушка. По словам бабушки с диабетом, потратившей пять тысяч на пластыри «Токсифри», ее старательно уговаривали на курс:



— Я хотела попробовать одну, а мне сказали, что надо брать курс. Уговорил, я взяла. Ну пишут хорошо про них в газете. Пять тысяч выбросила. Не жалко. Мне уже восемьдесят лет, пенсия нормальная, хватает, — улыбнулась мне бабушка одним зубом.

Так выглядят «чудо-пластыри» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В составе натуральные компоненты Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Потому что ни хера врачи не понимают, детка! — добавила пенсионерка в леопардовой шляпе. — Врач мне как-то назначил слабительное. Пока я пила, помогало. Бросила пить — всё. А в газете пишут, что вроде как вылечит, но не совсем. По-моему, есть надежда. Мне больше не на что надеяться.



Что в составе?

Приведем примеры некоторых средств. В составе фитопластырей «Токсифри»: порошок бамбукового уксуса, экстракт полыни и апельсиновое масло. В составе «Сосудолитина»: куча витаминов, экстракт коры ивы и плодов боярышника.

Состав «Экстракта алоэ по Федорову» Источник: Zdravomedru.com











Некоторые препараты компания «Здравомед» размещает на маркетплейсах. Например, на Wildberries есть «Диафрин», «Инурин», «Неофлекс», «Декапрол», «Мозготензин», «Лорика», «Офтавизин» и другие. То же мы нашли на Ozon с аналогичными ценами. Нет только Titan, «Эрденома с тонгкат али» и «Яснолана с экстрактом дикой сибирской черники». На маркетплейсах эти средства подписаны торговой маркой «Юниздрав».

Мы посмотрели отзывы на маркетплейсах, и они отличаются от отзывов на сайте. Так, многие потребители пишут на Ozon, что ничего не знают об эффективности препарата «Сосудолитин», или могут поставить единицу. На сайте же возле каждой иконки стоит пять звезд.

Отзывы на «Сосудолитин» на Ozon Источник: Ozon.ru











Отзывы на сайте на препарат «Мозготензин» Источник: Zdravomedru.com











Кто производит?

По информации с сайта «Здравомед», производитель — ООО Научно-производственное предприятие «Лаборатория красоты и здоровья» из подмосковного Протвино. Эта компания указана в карточках лишь некоторых товаров, например «Гастронью форте», «Неофлекс», «Артепал», «Сердце Алтая» и «Сосудолитин».



Компания специализируется на том, чтобы выпускать продукцию для других фирм на заказ. То есть на себя фирма берет только технологический процесс, а продвижением и реализацией продукции будет заниматься заказчик.

ООО «НПП «Лаборатория красоты и здоровья»» специализируется на разработке, регистрации и выпуске БАДов и спортивного питания. Гендиректор фирмы, согласно данным из открытых источников, Архипов Олег Вячеславович. Учредитель — Меснянкина Мария Сергеевна. Выручка за 2021 год составила 178,5 миллиона рублей. За 2022 год — 153,7 миллиона, а за 2023 год — 186,5 миллиона. Чистая прибыль за 2023 год — 29,8 миллиона.



На сайте «Здравомед» удалось узнать, что средства изготовлены по заказу ИП Немилостивого Николая Алексеевича.



ИП Николай Немилостивый зарегистрирован в 2017 году в Москве. Указанный вид деятельности — розничная торговля вне магазинов, торговля гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах, торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла, торговля хозяйственным и туалетным мылом и розничная интернет-торговля. Николай Немилостивый также является владельцем товарного знака «Клуб здоровья».



Некоторые средства производит другая компания. Например, капли «Визория» и «Экстракт алоэ по Федорову» производятся в Санкт-Петербурге холдингом «Созвездие мечты», тоже по спецзаказу. Компания занимается биологически активными добавками и лечебной косметикой.



Учредитель «Созвездия мечты» — Кузнецов Аркадий Владимирович, президент компании — Еремеева Наталья Георгиевна, директор — Кузнецов Владимир Аркадьевич. Выручка за 2023 год составила 6,8 миллиона, чистая прибыль — 1 миллион рублей.



Препарат «Экстракт алоэ по Федорову», как указано на сайте продавца, производится специально для торговой марки «Фитомакс». Правообладатель этой марки — ООО «Амулет здоровья» из Калужской области. На компанию зарегистрировано 30 товарных знаков, в том числе «Фитомакс», «Царский кедр», «Здравотрав», «АкваSилк», «Императрица», «Барсучий сбор», «Десятисил», «Эффектум», «Царская поступь», «Гепачист ультра», «Флекс-актив». У компании есть 28 действующих сертификатов на безалкогольные напитки, косметические средства и смеси.



Владелец «Амулета здоровья» с 2018 года — Лобашёв Денис Петрович. Фирма зарегистрирована в городе Таруса. Основная деятельность — торговля, но также компания занимается производством БАДов, косметической продукции, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. В 2023 году фирма не получила прибыли, а понесла убытки в 5,1 миллиона рублей. При этом выручка составила 6,5 миллиона. К слову, убытки фирма несет уже несколько лет подряд. До Лобашёва фирма принадлежала Сергею Лазареву (не путать с певцом). У Лазарева было несколько фирм, зарегистрированных в Ульяновске, он зарегистрирован как ИП в Серпухове. А создал фирму в 2009 году Вячеслав Скворцов. Сейчас он владеет долей в ООО «Калужские инструментальные технологии», у него есть индивидуальное предприятие в Москве.



Кстати, препараты от «Здравомеда» продают и на сайте с названием «Фитомакс», логотип такой же, как и у «Амулета здоровья». Описания фирм «Здравомед» и «Фитомакс» в разделе «О нас» идентичны. Обе фирмы имеют один и тот же адрес в Москве.



Некоторые средства, согласно информации на официальном сайте, производят в Китае. Компания называется ShaanXi ZhongBang Pharma-Tech Co. Она производит пластыри для понижения сахара в крови.



Средства продают разные ИП и организации уже не один год. На «Апифитогрупп», которая производила эликсир для лечения алкоголизма, и «Амулет здоровья» даже жаловались в антимонопольную службу. В 2019 году в Свердловской области рекламу ряда средств в газете с названием «Народный знахарь» и на одноименном сайте признали незаконной.



Что говорит медик?

Мы спросили у заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, доктора медицинских наук Николая Николаева, эффективны ли эти средства для лечения тяжелых болезней. По его словам, подобные БАДы ничем не отличаются от продуктов питания и их нельзя принимать для того, чтобы устранить симптомы заболевания:



— Они могут лишь сопровождать лечение, улучшая отдельные показатели. Например, снижать газообразование при прохождении пищи по кишечнику. Но они не применяются для самостоятельного устранения симптомов заболеваний.

На сайте «Сосудолитин» стоит 860 рублей Источник: Zdravomedru.com











БАДы можно использовать только по шести показаниям:



как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ;

для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях;

для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в т. ч. в качестве продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях;

для снижения риска заболеваний;

для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта;

в качестве энтеросорбентов.

Николай Николаев считает недопустимым навязывание средств под видом лекарств:



— Если БАДЫ продаются как продукты для приема с пищей, в соответствии с законом, то это нормально. Другое дело — когда их пытаются навязать покупателям под видом лекарств, это совершенно недопустимо. Государство видит эту проблему, и сейчас готовятся нормативные документы, которые упорядочат такую деятельность. Планируется, что БАДы по их показаниям будут назначать только врачи. Также планируется запретить распространение информации, содержащей предложения о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционно. Считаю, что это совершенно правильно.

«Яснолан» — по той же цене Источник: Zdravomedru.com











Выбирают дворцы культуры

В Омске выставки планируют проводить и дальше. В газете написано, что они пройдут в бюджетных ЦД «Современник», КДЦ Свердлова и ДК «Железнодорожник». Но эту информацию нам не подтвердили в департаменте культуры Омска:



— Наши учреждения не планируют заключать договоры на проведение выставок с данной компанией, у них нет подобных заявок. Но важно отметить, что эта организация может находиться недалеко от нашего учреждения, допустим, поставить машину недалеко от ДК и торговать. Дворцы культуры являются знаковыми для людей, это как ориентир. Но внутри дворцов ни с кем не заключен договор и не планируется.

