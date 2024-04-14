Зачем они это спрашивают? Врач рассказала, что означают «неудобные» вопросы гинекологов

Врачи интересуются интимной жизнью женщины не из праздного любопытства Источник: Иван Митюшев / 29.RU











Иногда гинекологи на приеме смущают пациенток, задавая странные вопросы, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Казалось бы, ну при чем здесь это? Но странными эти вопросы кажутся только на первый взгляд. Как объясняет акушер-гинеколог Екатерина Волкова, врачи интересуются интимной жизнью женщины не из праздного любопытства: так они «собирают улики».



В своем телеграм-канале Екатерина Волкова перечислила четыре частых «подозрительных» вопроса гинекологов, а также объяснила, почему им важно знать ответ.



Сколько у вас было половых партнеров?

— Мы спрашиваем это, чтобы оценить риски носительства ВПЧ (вирус папилломы человека, который может вызывать рак шейки матки. — Прим. ред.), хронических воспалений — они в этом случае выше, — объясняет акушер-гинеколог.



С какого возраста живете половой жизнью?

— Есть женщины, которые и в 30, и в 45 лет еще не жили половой жизнью, а сказать об этом бывает неловко. Поэтому спрашиваем обязательно. К тому же, если женщина начала половую жизнь рано (до 21 года), стоит уточнить, не было ли активных воспалений — аднексита, который может давать хроническую боль и спайки, — говорит Екатерина Волкова.



Когда был последний половой контакт?

— Особенно важно врачу это знать в случае нарушений цикла. Поверьте, я видела девушку 18 лет на приеме еще во времена работы в женской консультации с доношенной беременностью, о которой она не знала. И даму 46 лет с беременностью 23 недели, которая думала, что она в климаксе, — объясняет врач.



Довольны ли вы половой жизнью? Достижимы ли оргазмы?

— Многие смущаются, при этом годами живут в своем мире, думая, что это только их личная боль. На самом деле, если оргазмы стерты, их сложно достичь; если либидо снижено, нужно поискать причины в ваших эстрогенах, андрогенах, гипотиреозе (дисфункция щитовидной железы), построить вашу гормональную картинку, — заключает специалист.



Гинеколог назвала 5 витаминов, которые необходимы женщинам после 40 лет

Ранее врач рассказала, что женщинам старше 40 лет надо особо тщательно следить за состоянием своего здоровья.



— Усталость, сонливость, бессилие, вялость — знакомы вам эти симптомы? Такое состояние может возникать по различным причинам, и одна из самых распространенных — это дефицит витаминов и минералов, — говорит гинеколог Екатерина Волкова.



Какие витамины прежде всего необходимы женщинам?



Витамин D

Он помогает кальцию лучше усваиваться, отвечает за крепость костей, кроме того, защищает организм от развития сахарного диабета, а также риска инфаркта, псориаза, ожирения, аллергических реакций и даже эпилепсии. Известно, что его дефицит может приводить к депрессии.



Витамин А

Отвечает за качество кожи, слизистых, поддерживает работу репродуктивной системы, защищает от мастопатии.



Витамин Е

Участвует в синтезе половых гормонов, снижает риски атеросклероза и тромбоза, помогает печени, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, предотвращает преждевременное появление морщин.



О других витаминах, которые обычно прописывают женщинам за 40, читайте в материале.



Важно: не назначайте себе витамины самостоятельно, даже если по всем симптомам кажется, что у вас дефицит какого-то определенного микроэлемента. Обращайтесь за профессиональной помощью к врачу.

