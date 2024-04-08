Кардиолог назвала 5 причин, по которым нижнее давление может быть выше нормы

Показатель артериального давления при измерении на тонометре состоит из двух цифр. Возьмем для примера 120/90. Первая цифра — 120 — показывает систолическое давление, которое часто называют верхним или сердечным. По нему можно судить о максимальном давлении крови во время сокращения сердца — систолы, рассказывает «Доктор Питер».
Вторая же цифра — 90 — как раз показывает диастолическое давление, или, как часто говорят, нижнее. Оно указывает на минимальное значение артериального давления в момент полного расслабления сердца — диастолы.
Почему повышается нижнее давление
Как объясняет врач-кардиолог Анна Кореневич, чем хуже расслабление сердца, тем выше нижнее давление — соответственно, тем меньше крови поступает в кровоток.
Анна Кореневич — кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук.
— Когда нарушено расслабление (диастола), сердце отдыхает меньше, чем ему необходимо. Чем выше нормы диастолическое давление, тем хуже сердечный выброс. Весь организм недополучает питание и кислород. У сердца работы больше и меньше отдыха, плюс дефицит питания самой сердечной мышцы, — рассказала Анна Кореневич в своем телеграм-канале.
При стойком повышении нижнего давления выше 90 мм рт. ст. врачи могут поставить диагноз «изолированная диастолическая артериальная гипертония». В этом случае разрыв с верхним давлением сокращается до 30 единиц и менее. В норме же, как уточняет специалист, он должен быть в пределах 30–50 единиц.
Вот пять возможных причин изолированной диастолической гипертонии, которые называет кардиолог:
неисправность тонометра или неправильная техника измерения давления;
сердечная недостаточность (ХСН). При этом состоянии человека беспокоят слабость, утомляемость, отеки на ногах и одышка;
тахиаритмия или тахикардия;
патология клапанов сердца, чаще всего стеноз (сужение) аортального клапана;
патология почечных артерий.
Для уточнения причины врач может назначить ЭКГ, эхокардиографию (УЗИ сердца), УЗИ почечных артерий, УЗИ почек и надпочечников.
Если ничего не нашли
Такое тоже бывает, и даже, по словам Анны Кореневич, весьма часто.
Если проведенные исследования не увидели значимых отклонений внутри организма, причина повышения нижнего давления может скрываться в неправильном образе жизни:
низкой физической активности;
вредных привычках;
нарушениях сна;
частом стрессе.
Останется найти виновника и внести коррективы в свой образ жизни.
Какое давление считать нормальным?
— Нормальные значения артериального давления у взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80, — рассказывала ранее врач-кардиолог ФМБА Екатерина Руденко.
Еще более широкий диапазон показателей нормального давления называет Анна Кореневич, кардиолог, кандидат медицинских наук:
— Да, 120/80 — это давление большинства здоровых людей. Но есть люди, у которых давление 90 на 60 — и это тоже норма. Да и давление 130–135 на 90 тоже может быть нормой. Но если давление 140/90 в покое и повышено постоянно, тогда уже можно говорить о начальной гипертонии и заниматься серьезной профилактикой. Так что норма — это серьезный разброс цифр систолического давления — от 90 до 135, диастолического — от 60 до 90.