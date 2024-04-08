Кардиолог назвала 5 причин, по которым нижнее давление может быть выше нормы

Даже плохой сон может стать причиной, по которой повышается нижнее давление Источник: Владислав Лоншаков / Е1.RU











Показатель артериального давления при измерении на тонометре состоит из двух цифр. Возьмем для примера 120/90. Первая цифра — 120 — показывает систолическое давление, которое часто называют верхним или сердечным. По нему можно судить о максимальном давлении крови во время сокращения сердца — систолы, рассказывает «Доктор Питер».



Вторая же цифра — 90 — как раз показывает диастолическое давление, или, как часто говорят, нижнее. Оно указывает на минимальное значение артериального давления в момент полного расслабления сердца — диастолы.



Почему повышается нижнее давление

Как объясняет врач-кардиолог Анна Кореневич, чем хуже расслабление сердца, тем выше нижнее давление — соответственно, тем меньше крови поступает в кровоток.

Анна Кореневич — кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук.



— Когда нарушено расслабление (диастола), сердце отдыхает меньше, чем ему необходимо. Чем выше нормы диастолическое давление, тем хуже сердечный выброс. Весь организм недополучает питание и кислород. У сердца работы больше и меньше отдыха, плюс дефицит питания самой сердечной мышцы, — рассказала Анна Кореневич в своем телеграм-канале.



При стойком повышении нижнего давления выше 90 мм рт. ст. врачи могут поставить диагноз «изолированная диастолическая артериальная гипертония». В этом случае разрыв с верхним давлением сокращается до 30 единиц и менее. В норме же, как уточняет специалист, он должен быть в пределах 30–50 единиц.



Вот пять возможных причин изолированной диастолической гипертонии, которые называет кардиолог:



неисправность тонометра или неправильная техника измерения давления;

сердечная недостаточность (ХСН). При этом состоянии человека беспокоят слабость, утомляемость, отеки на ногах и одышка;

тахиаритмия или тахикардия;

патология клапанов сердца, чаще всего стеноз (сужение) аортального клапана;

патология почечных артерий.

Для уточнения причины врач может назначить ЭКГ, эхокардиографию (УЗИ сердца), УЗИ почечных артерий, УЗИ почек и надпочечников.



Если ничего не нашли

Такое тоже бывает, и даже, по словам Анны Кореневич, весьма часто.



Если проведенные исследования не увидели значимых отклонений внутри организма, причина повышения нижнего давления может скрываться в неправильном образе жизни:



низкой физической активности;



вредных привычках;



нарушениях сна;



частом стрессе.



Останется найти виновника и внести коррективы в свой образ жизни.



Какое давление считать нормальным?

— Нормальные значения артериального давления у взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80, — рассказывала ранее врач-кардиолог ФМБА Екатерина Руденко.



Еще более широкий диапазон показателей нормального давления называет Анна Кореневич, кардиолог, кандидат медицинских наук:

