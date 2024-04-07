«Мира — 200 кг жира». Рекламщица с огромным весом — о хейте и нашумевшем шоу «Большие девочки»

Шоу «Большие девочки» вызывает неоднозначные впечатления Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Бодипозитив захватывает тренды уже который год, но ко всему надо относиться со здравым смыслом. Лишний вес, угрожающий жизни и мешающий почти любым повседневным делам, — это серьезное заболевание. Избавиться от ожирения эффективно и без вреда здоровью могут далеко не все. Чтобы вразумить россиян, на популярном телеканале запустили нашумевшее шоу «Большие девочки», где героини весом больше сотни килограммов пытаются в жестких условиях похудеть.





Наши коллеги из NN.RU пообщались с 34-летней нижегородкой Мирославой. Она уже больше 10 лет не может избавиться от лишнего веса, лишь набирает его. Сейчас цифры на весах приблизились к отметке 180 кг. При этом, по ее словам, в шоу «большая девочка» Мирослава никогда бы не пошла. О том, почему она относится так категорично к программе и как складывается ее жизнь, — в материале. Имя изменено по просьбе героини.



Мирослава родилась в маленьком городке Нижегородской области. В возрасте около пяти лет девочка начала набирать вес. С чем это было связано — ей сказать сложно. По словам Миры, родители не водили ее к врачам. При весе среднестатистического ребенка в 20 килограммов она весила около 30.



— Помню, в детском саду меня дразнили арбузом и приговаривали: «Мира — 200 кг жира». Живот был у меня правда большой. Зато мама предложила заниматься танцами живота, это немного придало сил и я перестала обижаться на других ребят, — вспоминает Мира.

С годами пухлый ребенок превратился в обычную девушку. Однако около 23 лет в жизни Мирославы произошел перелом — первые серьезные отношения превратились в ад. Молодой человек распускал руки и, как оказалось позже, изменял. Ко всему прочему добавились обзывательства и попрекание едой.

— Тогда я весила около 80 килограммов при росте 170 сантиметров. Я не стала есть больше, занималась хип-хопом, но всё равно набрала 20 кило за год. Потом я рассталась, но не с килограммами, а с тем человеком. Так за 10 лет я доросла до 180 килограммов, — рассказывает наша героиня.

Увидеть максимальную цифру на весах — страх многих женщин Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











По словам Мирославы, сначала она не очень замечала изменения в жизни. Но в какой-то момент подняться по лестнице оказалось испытанием, завязать шнурки — практически невозможно, смотреться в зеркало — невыносимо. Мира пробовала садиться на диеты, искала психологов, нанимала тренеров в спортзале, но каждый раз что-то шло не так.

Мирослава ходила к разным врачам. По ее словам, у них для нее один ответ: надо меньше жрать. Сама она думает, что проблема не только в питании, но в чем еще — не знает.



— Я понимаю, что сама виновата в своих проблемах, но сбросить вес у меня никогда не получалось. Бывает, держусь в режиме — спорт, питание, врачи и психолог — около полугода. Потом происходит неприятность на работе, дома или еще где-то, и меня уносит — я начинаю бесконтрольно есть, — жалуется она.

Мирослава рассказала, как она обычно питается:



— На работе я еще держусь, а вечером могу съесть половину холодильника.

По ее словам, бывает месяц «зажорный», потом месяц на интервальном голодании или просто правильном питании. В «плохой» месяц она тратит на питание около 50 тысяч рублей. В эту сумму входят доставка еды, кафе, продукты из магазина. За раз девушка может съесть шесть полноценных блюд, но потом чувствует себя плохо физически и душевно.

В «нормальный» месяц уходит около 25 тысяч только на продукты из супермаркета (Мирослава отказывается от доставок и кафе).

Окружающие неоднозначно реагируют на внешность Мирославы. Как она объяснила, в спортзале все смотрят с осуждением, поэтому туда ей крайне неприятно ходить. На работе (Мирослава — заместитель начальника рекламного отдела в крупной строительной компании) заказчики и даже коллеги позволяют себе смешки, если видят ее в местной столовой. С противоположным полом тоже не всё гладко — «любителей пышных форм мало».

Мирослава не ходит летом на пляж и в аквапарки, не летает на море. В жару она выбирает закрытую одежду — длинную юбку или шорты по колено. Одежду покупает на «Вайлдберриз».



— Несколько месяцев назад я наткнулась на шоу «Большие девочки», и это привело меня в ужас. Наверное, я даже разозлилась. Я в одной весовой категории с участницами, но никогда бы не позволила с моей помощью веселить публику. Участниц кидают в грязь, заставляют заниматься тем, что потенциально опасно для людей с таким большим весом.



Мирослава объяснила, что любые подобные шоу, по ее мнению, не всегда правда, иногда «для красного словца придумывают трагедии». Она не верит, что это шоу избавит от проблем, а наоборот считает, что могут появиться новые комплексы и психологические травмы.



— Но всё же, несмотря на мое негативное впечатление, в одном мне это помогло. Я села смотреть первый выпуск, а передо мной на столе было шесть тарелок с едой и закусками. Я планировала так поужинать после очень тяжелого дня на работе и проблем в личной жизни — на сайте знакомств мне наговорили гадостей. Шоу привело меня в чувство, но я всё равно его осуждаю.

