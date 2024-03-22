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Здоровье «После операции выросла на 8 сантиметров»: врачи спасли девочку со 115-градусным сколиозом — фото до и после

«После операции выросла на 8 сантиметров»: врачи спасли девочку со 115-градусным сколиозом — фото до и после

У школьницы стоит кардиостимулятор, поэтому ей отказывали во многих клиниках

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Девочка сейчас чувствует себя хорошо. Она сказала, что хочет в будущем стать детским врачом, а может даже и хирургом

Новосибирские врачи исправили экстремальное искривление позвоночника у 13-летней сибирячки. Девочка не могла долго сидеть, а уроки учила только лежа. Из-за постоянных болей ребенок плакал и просил о помощи, но из-за кардиостимулятора несколько клиник в операции отказали. Но не в новосибирском НИИТО. Врачи рассказали о сложнейшей операции, а также показали, как выглядел позвоночник при 115-градусном искривлении. Внутри есть и фото после операции — и это не может не впечатлить.

Учеба лежа и дикие боли

Мама Ангелины стала замечать, что с позвоночником ребенка что-то не так, когда девочке было пять лет. Светлана Гришина возила дочку в санатории, на массажи, физиотерапию, отдала ее на плавание. В 10 лет ситуация стала серьезно ухудшаться, девочка начала взрослеть, и за два года развилось сильное искривление.

— Появились сильные боли, усталость, очень резко и выраженно всё это произошло. До 10 лет было искривление около 40 градусов, а потом стало 95 градусов. Сюда мы приехали уже с показателем в 115 градусов, — объяснила Светлана Гришина, мама пациентки.

В 2022 году врачи выявили у Ангелины проблемы с сердцем, поэтому пришлось поставить кардиостимулятор. Без него были бы большие риски при операции на позвоночнике.

Ангелина училась в специальной школе для детей с ортопедическими проблемами. Азы науки пришлось постигать лежа и со специальной подставкой. Боли становились совсем невыносимыми, из-за чего Ангелина постоянно плакала, а позже справа появился горб. В гардеробе у девочки была только оверсайз одежда.

Слева позвоночник до операции. Справа — после

Семья обратилась в НИИТО в Новосибирске за помощью после того, как получила отказ в нескольких других больницах. Новосибирские врачи объяснили, что нужно делать операцию и они готовы взяться за такой непростой случай. Светлана признается — было очень страшно и ей, и Ангелине.

— Выбора делать или не делать операцию — не было особо. Чашу перевесила дальнейшая нормальная жизнь, — отметила женщина.

Такая операция нужна 50 тысячам

Вячеслав Новиков — начальник научно-исследовательского отделения детской вертебрологии НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. Он объяснил, что после того, как искривление достигает 50 градусов, нужно уже решать вопрос хирургически. Иначе ситуация точно будет усугубляться.

— Без лечения искривления прогрессируют всю жизнь и приводят к глубокой инвалидизации. До 80 градусов эти операции особого неврологического риска не представляют. При более высоких показателях — уже другой разговор, — отметил Вячеслав Новиков.

После 80 градусов возникают другие проблемы — нарушаются функции внешнего дыхания. При операции врачи используют специальный аппарат, который контролирует функцию спинного мозга. Так они снижают риски того, что пациент после операции перестанет ходить.

Операция длилась несколько часов. И да, врачи использовали не только скальпели, но и отвертки

Из-за кардиостимулятора у врачей были ограничены возможности во время вмешательства. Приборы нейромониторинга могли нарушить его работу. Именно поэтому семья получила отказы в ряде других клиник. Для операции потребовались самые опытные и в профессиональном смысле слова смелые врачи.

По данным специалиста, в России сейчас около 3% человек имеют сколиоз более 10 градусов, а это около 4,5 миллиона. Из них хирургическое лечение необходимо как минимум 50 тысячам. Врачи полагают, что сколиозы с такими градусами — это результат генетических отклонений, а не образа жизни, который может повлиять только на скорость развития такого состояния.

— Большие хирургические клиники все вместе не могут больше двух тысяч пациентов в год прооперировать, поэтому существует дефицит в лечении таких пациентов, — подчеркнул Вячеслав Новиков. — Этот дефицит реальный. И, по идее, он должен накапливаться, если бы мы не работали столь быстрыми темпами.

Во время вмешательства врачи из-за кардиостимулятора не могли использовать электрод-нож, который прижигает сосуды при кровотечении. Работали обычным скальпелем. Если говорить максимально простым языком, то хирурги вкрутили в позвонки винты, поставили стержни и всё это между собой соединили. Они сделали так, чтобы позвоночник стал максимально прямым. Из-за этого начало исправляться искривление грудной клетки.

— После операции девочка выросла на 8 сантиметров. Теперь ее рост 152 сантиметра. Деформация уменьшилась в 4 раза. Теперь дуга 30 градусов. Внешне это не заметно, — поделился цифрами Денис Долотин, врач-травматолог-ортопед НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Девочка сейчас чувствует себя хорошо, но разговаривать с журналистами желания особо не было. Она сказала, что хочет в будущем стать детским врачом, а может даже и хирургом.

В течение полугода ей потребуется реабилитация, чтобы организм привел всё остальное в норму. Тогда Ангелина сможет жить полноценной жизнью и забудет об ужасных болях и слезах.

Ранее новосибирские врачи заново собрали ногу 39-летнему сибиряку, чтобы он мог полноценно ходить и работать. Вадим Точиленко попал в ДТП и после нескольких операций лишился части костей в левой ноге, а также успешной карьеры. Для него аппарат целые сутки печатал имплант из титана, а врачи провели несколько сложнейших операций.

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