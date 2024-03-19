«Болеем не переставая»: какие вирусы косят россиян этой весной

Врачи говорят, что после пандемии многие стали с большей тревожностью относиться к своему здоровью Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Весной распространение вирусных инфекций начинает понемногу идти на спад, однако еще не заканчивается. В России в первую неделю марта выявили 677 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом — об этом сообщил Роспотребнадзор. Меньше, чем неделей раньше, но всё еще немало. При этом до сих пор не прощается с нами и ковид — в первую неделю марта было зарегистрировано более 23 тысяч случаев.



Чем болеем этой весной?

Среди выявленных случаев коронавирусной инфекции возбудителем в преобладающем большинстве случаев остается геновариант «омикрон». Он известен как очень заразный, но при этом зачастую протекающий в легкой форме.

Врачи полагают, что в реальности доля больных ковидом может быть и больше — массовое ПЦР-тестирование сейчас не проводится, а по симптомам отличить его невозможно.



— Надо понимать, что его много, просто он не диагностируется, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Понимаете, очень сложно говорить об уровне заболеваемости, когда мы не фиксируем все случаи. Но если судить по опыту прошлых лет и с учетом остроты проблемы в этом сезоне, с этим штаммом уровни довольно высокие, но не пиковые.



Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.



По данным Роспотребнадзора, преобладает все-таки ОРВИ негриппозной этиологии, гриппом заболели только 14% из всех пациентов.



— Преобладающим в структуре вирусов гриппа остается А (Н3N2) (также известный как «гонконгский». — Прим. ред.), при этом пятую неделю увеличивается доля вирусов гриппа В, — сообщает Роспотребнадзор.



Приходящие на смену гонконгскому гриппу вирусы гриппа типа В считаются в целом чуть менее патогенными и не такими яркими в своих проявлениях, чем вирусы гриппа типа А. Тем не менее и этот грипп может быть опасен, особенно для людей с хроническими заболеваниями сердца, легких и почек, нарушениями метаболизма, нарушениями неврологического развития, болезнями печени и крови. Подробнее о группах риска тяжелого течения гриппа мы рассказывали ранее.

Симптомы и у гриппа, и у ковида, и у прочих ОРВИ могут быть схожими или даже одинаковыми: как правило, это плохое самочувствие, недомогание, ломота, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель. Однако этой весной многие пациенты отмечают, что болеют дольше, чем обычно, или уже после улучшения симптомы возвращаются.

— Мы с женой и дочкой не переставая болеем с прошлой осени, становится немного лучше, потом снова хуже, и так по кругу, — жалуется Илья из Екатеринбурга. — Думаю, что это после того, как всей семьей перенесли ковид, с тех пор это какой-то замкнутый цикл.

— Впервые за много лет простуду я лечила почти две недели, — рассказывает другая наша читательница. — Обычно пять дней, и всё, а тут вроде и не сказать, что очень плохо, но какое-то недомогание до сих пор не проходит — третья неделя пошла.

Это новая инфекция?

Еще прошлой осенью СМИ облетела информация о новой ОРВИ, симптомы которой не проходят несколько недель, — о ней писали со ссылкой на публикацию в журнале eClinicalMedicine. Правда, как оказалось, речь не идет о какой-то новой сверхпростуде: ученые сравнивали последствия ковида и других ОРВИ, а пришли к выводу, что есть немало пациентов с длительным течением ОРВИ. Это значило лишь, что дальнейшие исследования постострых последствий ОРВИ должны охватывать все-таки не только SARS-CoV-2, но и другие патогены.

Врачи полагают, что на самом деле сейчас речь не идет ни о новой, неведомой нам прежде, вирусной инфекции, ни о какой-то новой волне пандемии.

— То, что люди часто болеют, эта история не нова, она не затрагивает именно сегодняшний год, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Мы живем в городах, в очень плотной застройке, сталкиваемся с большим количеством людей. Эти условия просто подразумевают то, что мы будем чаще болеть. Ничего нового и страшного не произошло, никакой пандемии — просто люди меньше это замечали. После ковида, когда была угроза жизни, когда действительно был кошмар и в том числе об этом много писали в СМИ, люди стали более тревожно относиться к своему здоровью. Это может быть и неплохо — они чаще замечают появившееся симптомы, раньше обращаются к врачам. И это не только в том, что касается ОРВИ.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.



Иммунолог Николай Крючков согласен, что можно проследить влияние пандемии. Но он тоже подчеркивает, что речь далеко не всегда о проблемах с иммунитетом.

— Если человек тяжело или среднетяжело перенес ковид, то у человека может сохраниться иммунодефицит, но это касается не всех пациентов по умолчанию, — говорит Крючков. — Что есть, так это сохраняющиеся длительное поражение органов и тканей. Не у всех, но у значительного очень процента, в том числе у тех, кто легко перенес болезнь. Встречаются хронические воспаления, нарушения микроциркуляции. Плюс различные — я не очень люблю этот термин, но он широко известен — психосоматические состояния, например повышенная тревожность. То есть состояния, вызванные не столько самой коронавирусной инфекцией, сколько отношением к перенесенному заболеванию.