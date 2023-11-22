Говорят, что появилась новая затяжная форма ОРВИ. Вот что о ней известно

За последнюю неделю в России выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом. Об этом 21 ноября сообщил Роспотребнадзор. В то же время СМИ облетела новость о новой ОРВИ, симптомы которой не проходят несколько недель — о ней писали со ссылкой на публикацию в журнале eClinicalMedicine и жалобы пациентов. Под нашими материалами о заболеваемости читатели тоже пишут о странном вирусе, который похож на ковид, грипп и простуду одновременно, но длится дольше обычной ОРВИ, а тест на ковид при этом остается отрицательным. Мы изучили исследование и поговорили с врачом, чтобы разобраться, что это за вирус.
Ученые открыли новую простуду?
Авторы исследования, о котором идет речь, сравнивали последствия ковида и других острых респираторных вирусных инфекций. Ученые пришли к выводу, что не только коронавирус, но и другие ОРВИ, могут быть связаны с широким спектром симптомов в течение более чем месяца после острой инфекции. Правда, как объяснил иммунолог Николай Крючков, речь в исследовании не идет о какой-то новой сверхпростуде — об осложнениях и долгосрочных последствиях ОРВИ врачи знали и раньше.
— После появления COVID-19 мы столкнулись с тем, что, во-первых, симптоматика стала отличаться от того, что было раньше, а во-вторых, ее острота и длительность выше, — говорит иммунолог. — То есть по всем параметрам это другая история, не идентична состояниям после гриппа, аденовирусной инфекции. И это была попытка сравнить. И вот они обнаружили, описали, что есть много людей, у которых длительного течет ОРВИ, но никакого открытия в этом нет.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Исследователи пришли к выводу, что при коронавирусной инфекции затяжные последствия все-таки возникают чаще, например потеря обоняния, выпадение волос, проблемы с памятью и учащенное сердцебиение. Но исследования постострых последствий ОРВИ по мнению ученых должны охватывать все-таки не только SARS-CoV-2, но и другие патогены.
Тогда чем мы тут болеем?
В Роспотребнадзоре уверяют, что среди ОРВИ по-прежнему преобладают вирусы негриппозной этиологии — на грипп пока приходится лишь 5,18% случаев. Заболеваемость коронавирусной инфекцией тоже выросла, но с волнами пандемии не сравнить — за неделю было выявлено около 59 тысяч случаев заражения. Для сравнения: в марте 2022 года в России выявляли около сотни тысяч новых случаев за сутки.
— Я считаю, что ковид по-прежнему остается проблемой номер один, но его сейчас реже выявляют. Во-первых, часто не делают ПЦР-тесты — реже, чем в пандемию. Во-вторых, нередко ПЦР-тест делают поздно, когда вирусовыделения в верхних дыхательных путях уже нет. Дело в том, что для омикрон-линии окно вирусовыделения очень узкое, особенно для среднетяжелого и тем более легкого течения. Значит, соответственно, не успевают, — считает Николай Крючков.
Без тестов определить, ковид это, ОРВИ или грипп, по-прежнему невозможно, симптомы слишком похожи. Врачи предлагают ориентироваться на температуру и общее самочувствие и обращаться к терапевту при любых ухудшениях: опасной может быть любая инфекция.
— Если температура очень высокая, 40 градусов и более, это гипертермическая реакция, тут без вопросов мы обращаемся к врачу, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Если температура выше 38 держится более трех дней, тоже идем к врачу. Если вы сбиваете температуру, а она всё равно повышается, и так тоже три дня — идем к врачу. Если повышенная температура держится больше пяти дней, то это может быть ковид, может быть бактериальная инфекция.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
В начале ноября многих взволновала новость о появлении уже в нескольких регионах страны так называемого гонконгского гриппа. Врачи нас успокоили: этот штамм гриппа не новинка сезона, с ним человечество знакомо больше полувека. Тем не менее вирус может быть опасен — мы подробно рассказывали обо всех осложнениях и последствиях гриппа.