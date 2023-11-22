Говорят, что появилась новая затяжная форма ОРВИ. Вот что о ней известно

Ученые открыли новую простуду?

Авторы исследования, о котором идет речь, сравнивали последствия ковида и других острых респираторных вирусных инфекций. Ученые пришли к выводу, что не только коронавирус, но и другие ОРВИ, могут быть связаны с широким спектром симптомов в течение более чем месяца после острой инфекции. Правда, как объяснил иммунолог Николай Крючков, речь в исследовании не идет о какой-то новой сверхпростуде — об осложнениях и долгосрочных последствиях ОРВИ врачи знали и раньше.



— После появления COVID-19 мы столкнулись с тем, что, во-первых, симптоматика стала отличаться от того, что было раньше, а во-вторых, ее острота и длительность выше, — говорит иммунолог. — То есть по всем параметрам это другая история, не идентична состояниям после гриппа, аденовирусной инфекции. И это была попытка сравнить. И вот они обнаружили, описали, что есть много людей, у которых длительного течет ОРВИ, но никакого открытия в этом нет.