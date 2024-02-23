«Такого видеть не приходилось». Что привело в ужас врача, когда ему принесли результаты холтер-ЭКГ здоровой на вид пациентки

— Был немного повышен уровень холестерина, как и у многих в таком возрасте, а дуплекс выявил начальные признаки атеросклероза в шейных артериях, — рассказал в своем блоге кардиолог Константин Крулев. — Существенных патологий не обнаружили ни эхокардиограмма, ни УЗИ органов брюшной полости.



Константин Крулев — практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Личный сайт.



Женщину можно было бы назвать здоровой для ее возраста, отмечает врач. Она работает, физически активна, ходит в спортзал, выглядит моложе своих лет, худощава. Так в чём же проблема?

