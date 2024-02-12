Из-за болезней в Новосибирской области закрыли на карантин 3 школы и 4 детских сада

Из-за простудных болезней в Новосибирской области закрыли на карантин 3 школы и 4 детских сада. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова 12 февраля на совещании при губернаторе Андрее Травникове.
Всего в этих образовательных учреждениях было выявлено больше 300 заболевших:
— Полностью приостановили свою деятельность по санэпидпоказаниям 3 школы (210 заболевших детей, это Баганский и Искитимский районы) и 4 детских сада (104 заболевших ребенка, Баганский, Барабинский, Здвинский районы, город Бердск), — отметила Жафярова.
Министр добавила, что рост заболеваемости мог случиться из-за потепления и общения между детьми.
В Новосибирске полностью закрытых на карантин школ и детских садов нет. Ою этом рассказал и. о. мэра Олег Клемешов.
— Уровень заболеваемости ОРВИ <...> В восьми школах закрыто 14 классов. По детским садам: здесь уровень заболеваемости по сравнению с прошлой неделей вырос, в 69 образовательных учреждениях закрыто 105 групп. Полностью закрытых учреждений нет» — уточнил Клемешов.
В свою очередь, министр здравоохранения НСО Константин Хальзов подчеркнул, что за последнюю неделю было зарегистрировано 27 136 случаев ОРВИ, 367 случаев гриппа и 21 — коронавируса.
— По ОРВИ уменьшение в общем количестве за счет районов Новосибирской области, Новосибирск — стабильно, — заверил Хальзов.
На прошлой неделе стало известно, что из-за болезней Новосибирске закрыты десятки группы в детских садах и классов в школах. Какая на тот момент была заболеваемость, можно прочитать по ссылке.