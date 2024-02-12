Что будет с вашим организмом, если хотя бы раз в неделю ходить в бассейн, и кому это делать строго запрещено

Во-вторых, плавание нагружает и развивает абсолютно все группы мышц.



— В процессе активно работают мышцы рук и ног, весь плечевой пояс, мышцы живота и спины, всё тело равномерно нагружается. При этом после занятия, как правило, нет послетренировочных мышечных болей, — говорит эксперт.



Для дыхательной системы пользу занятий в воде также трудно переоценить: в процессе плавания укрепляются дыхательные мышцы и увеличивается емкость легких.



Еще один важный пункт: вода имеет успокаивающий эффект, поэтому плавание благоприятно влияет на нервную систему, помогает снять стресс и улучшить самочувствие. Как и другие физические упражнения, занятия в воде способствуют высвобождению нейромедиаторов, влияющих на настроение, — серотонина и эндорфина, которые снижают уровень тревоги и улучшают эмоциональное состояние.

