Прыгать и худеть: видеоурок от тренера по «прыжкам кенгуру», которые набирают популярность

Татьяна Ломаева отмечает: самое главное, выполнять упражнения технически правильно, тогда будет и нужный эффект. Неправильная техника — это еще и травмоопасно.



Для тренировок по джампингу есть определенные ограничения по весу. Ботинки и батуты рассчитаны на вес до 120 килограммов. А вот возраст для джампинга значения не имеет, так как нет нагрузки на суставы.