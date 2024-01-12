«Так страшно одной остаться»: как живет женщина со «слоновьими» ногами — душераздирающая история

Лариса Филатова 38 лет проработала в тюменской поликлинике и даже после выхода на пенсию помогала людям — работала сиделкой. Теперь в жизни женщины настал момент, когда помощь нужна ей. Вот уже год Лариса не покидает свою квартиру. Последний раз она выходила на улицу в сентябре. Женщина не может нормально передвигаться из-за больных ног. Пока она еще могла ходила, то обошла многих врачей. Но помочь ей никто не сумел.
В видео выше смотрите историю женщины, которая поневоле стала затворницей в своей квартире.
В домашних делах у Ларисы Ивановны есть несколько помощников — ее дети и внучка. Сын или сноха привозят продукты, а внучка выносит мусор или прибирает за кошкой. В остальном ее помощник — стул на колесиках. Перекатываясь на нем, она добирается до кухни и ванной, даже моет так полы. Но сейчас Лариса Филатова хочет только одного — встать на ноги и продолжить помогать людям.
— Моя цель: добиться, чтобы у меня ходили ноги, но как они пойдут — я не знаю. Как лечить — даже не знаю, — пенсионерка замолкает и, не сдержав слёз, продолжает говорить сквозь них. — Я не хочу быть обузой никому. У меня еще у самой столько сил. Только встать бы на ноги, я бы не сидела дома. Я бы работала. Не могу вообще дома сидеть. Это для меня пытка. Так страшно одной остаться.