«Так страшно одной остаться»: как живет женщина со «слоновьими» ногами — душераздирающая история

Лариса Филатова 38 лет проработала в тюменской поликлинике и даже после выхода на пенсию помогала людям — работала сиделкой. Теперь в жизни женщины настал момент, когда помощь нужна ей. Вот уже год Лариса не покидает свою квартиру. Последний раз она выходила на улицу в сентябре. Женщина не может нормально передвигаться из-за больных ног. Пока она еще могла ходила, то обошла многих врачей. Но помочь ей никто не сумел.