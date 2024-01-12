Посмотрите на себя в зеркало: врач назвал 5 признаков атеросклероза, которые можно легко увидеть самому

Однако иногда диагноз может быть, что называется, налицо. Есть внешние признаки, которые могут сигналить о том, что атеросклероз потихоньку уже разрушает ваши сосуды.



Врач Марат Валеев перечислил пять признаков атеросклероза, которые можно увидеть по лицу и телу.



Марат Валеев — врач-терапевт, кардиолог.



1. Ксантомы

Это желтоватые бляшки или узелки на коже. Они могут быть как плоскими, так и выступающими над поверхностью кожи. Их размер варьируется от нескольких миллиметров до 5 сантиметров. Бывают разных типов: туберозные, сухожильные, в виде бугорков. Обнаружить их можно, в принципе, где угодно: в местах крепления сухожилий к костям, в области ахиллового сухожилия, на локтях, кистях, в складках на ладонях, теле и ягодицах.

