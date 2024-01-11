Всего 13: в новосибирском Минздраве назвали самые распространенные жалобы доноров на Центр крови

Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос НГС после колонки с жалобой донора, которая недовольна работой Центра крови на Серафимовича, 2/1. В декабре сибирячка Ольга Демидова — донор с многолетним стажем — сообщила, что в последнее время донору в Новосибирске сдать кровь фактически нереально. По ее словам, в Центре на Серафимовича, 2/1 ей регулярно отказывают. Сибирячка считает, что требования к донорам стали в последнее время более строгими, Центр работает по неудобному графику, а у людей не берут кровь по любым причинам. Кроме того, сибирячка жаловалась на длинные очереди в медучреждении.