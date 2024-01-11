Всего 13: в новосибирском Минздраве назвали самые распространенные жалобы доноров на Центр крови

Минздрав Новосибирской области назвал число новосибирцев, которые в прошлом году жаловались на Центр крови.
Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос НГС после колонки с жалобой донора, которая недовольна работой Центра крови на Серафимовича, 2/1. В декабре сибирячка Ольга Демидова — донор с многолетним стажем — сообщила, что в последнее время донору в Новосибирске сдать кровь фактически нереально. По ее словам, в Центре на Серафимовича, 2/1 ей регулярно отказывают. Сибирячка считает, что требования к донорам стали в последнее время более строгими, Центр работает по неудобному графику, а у людей не берут кровь по любым причинам. Кроме того, сибирячка жаловалась на длинные очереди в медучреждении.
В Минздраве Новосибирской области сообщили, что в 2023 году на Центр жаловались всего 13 раз. Чаще всего, сообщают в министерстве, люди жаловались на то, что им не дали сдать кровь по состоянию здоровья.
— По поводу медицинских отводов на основании данных медицинской информационной системы о состоянии здоровья донора обращались 4 раза, по поводу медицинских отводов на основании возраста донора — 2 раза, по поводу разделения потоков первичных и повторных доноров — 2 раза, по поводу выбора компонентов крови при донации — 2 раза. Из-за расписания работы пунктов заготовки крови, расположенных в других медицинских учреждениях Новосибирска, жаловались 2 раза, а из-за отказа предоставить пациенту непрофильную медицинскую услугу — 1 раз, — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
В региональном Минздраве заключили, что все поступившие обращения рассмотрели, при этом нарушения не выявили.