«Больше, чем на три сантиметра не получится»: уролог о желании пациентов изменить размер полового члена — видео

— Года три мы видим какую-то вирусную активность мужчин по утолщению, по удлинению полового члена. Это очень интересная тенденция, потому что раньше это был только удел женщин: утолщение губ, увеличение груди. А сейчас мы видим мужчин все больше и больше, — констатирует уролог.

По его словам, чуть больше запрос на удлинение, но пациентов сразу предупреждают о том, что есть лимит, и больше, чем на два-три сантиметра увеличить не получится. О том, как именно делается операция, уролог также рассказывает в этом видео.