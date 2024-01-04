«Больше, чем на три сантиметра не получится»: уролог о желании пациентов изменить размер полового члена — видео

Новосибирский уролог Олег Абаимов сообщил о новой тенденции в эстетической хирургии. К специалистам стали чаще приходить мужчины, желающие изменить размеры полового члена. В этом видео руководитель урологической службы клиники «Евромед» называет размеры, которые считаются нормами в России и в других странах, подробно объясняет, как делается операция. А также называет причины, по которым пациентам могут оказать в такой операции.
— Года три мы видим какую-то вирусную активность мужчин по утолщению, по удлинению полового члена. Это очень интересная тенденция, потому что раньше это был только удел женщин: утолщение губ, увеличение груди. А сейчас мы видим мужчин все больше и больше, — констатирует уролог.
По его словам, чуть больше запрос на удлинение, но пациентов сразу предупреждают о том, что есть лимит, и больше, чем на два-три сантиметра увеличить не получится. О том, как именно делается операция, уролог также рассказывает в этом видео.
Вторая операция — утолщение. По словам Олега Абаимова, несколько лет назад в Европе проводили исследование на эту тему, опросили 10 тысяч женщин.
— Спрашивали, что бы они предпочли: более длинный половой член или более толстый половой член по обхвату, чуть больше выбрало толщину. Потому что именно чувствительность влагалища располагается ближе ко входу во влагалище, оно реагирует больше на толщину, нежели на длину. Длина влагалища 9 сантиметров, — озвучил он итоги исследования.
Также Олег Абаимов назвал максимальные и минимальные размеры половых членов по странам и среднюю длину в России.
Зачастую мы видим мужчин, которые приходят с длинами средними, — говорит уролог, но хотят сделать половой член длиннее или толще. С такими мужчинами мы чаще и подробнее разговариваем. В прошлом выпуске рубрики про мужское здоровье Олег Абаимов ответил на вопросы про перелом полового члена и последствия травмы.