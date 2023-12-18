Как связаны микоплазменная пневмония и ковид: объясняет глава Роспотребнадзора

В течение последнего месяца всё чаще появляются сообщения о случаях микоплазменной пневмонии: тревожной выглядит ситуация в Китае, отмечается рост заболеваемости в некоторых странах Европы. В России случаи заболевания тоже фиксировали, однако в Роспотребнадзоре уверяют, что «ситуация с групповыми случаями практически сошла на нет». Тем не менее вопросы о микоплазменной инфекции всё еще остаются — после пережитой недавно пандемии ковида информация о росте заболеваемости той или иной инфекцией для многих звучит тревожно.