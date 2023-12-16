«Конкуренции практически нет». Почему лекарства от СМА и других болезней такие дорогие

— Для терапии СМА разработаны еще несколько препаратов, они также известны своей высокой ценой, один из них — «Эврисди» (действующее вещество рисдиплам), — пояснила врач. — Он жизненно необходим детям старше двух месяцев и, в отличие от других лекарств, принимается внутрь, а не вводится инъекционно в область позвоночника. Это позволяет не травмировать ребенка постоянными уколами и может действительно кардинально улучшить жизнь семьи, в которой родился малыш с таким диагнозом.



Ирина Колесникова рассказала, что цена годового курса лечения рисдипламом начинается от 14 миллионов рублей. В список баснословно дорогих лекарств входят «Даниелза» для лечения нейробластомы и «Зокинви» для лечения редкой патологии — прогерии, при которой клетки стареют очень быстро.