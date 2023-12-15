Что происходит с легкими спустя три года после перенесенного ковида — выяснили китайские ученые

Иммунное бешенство — так называют наши врачи ковид, вред которого для организма не заканчивается даже после выздоровления.
— Спустя год после коронавируса у многих сохраняется определенное воспаление. Оно протекает без клинических проявлений, но в анализах мы видим повышенный уровень С-реактивного белка, — рассказывал «Доктору Питеру» начмед больницы Святого Георгия Игорь Иванов. — Наши коллеги ревматологи видят определенный рост числа аутоиммунных заболеваний после перенесенного вируса. Мы также наблюдаем самые разные проявления системных заболеваний, которые выглядят несколько нестандартно.
А что происходит с организмом спустя несколько лет после ковида? Этим вопросом задались китайские ученые.
— Мы стремились изучить трехлетние последствия для здоровья выживших после
Добровольцами стали бывшие пациенты с подтвержденным диагнозом коронавируса, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тан в Ухани с 7 января по 29 мая 2020 года. Все они болели долго и тяжело.
Врачи три года пристально следили за здоровьем переболевших ковидом. Трижды их обследовали в первые полгода после выписки и далее спустя один, два и три года. Проводили лабораторные анализы, проверяли работу легких и сердца с помощью теста
— Из 1359 выживших после
Во время волны омикрона у участников, которые долго болели коронавирусом, в течение двух лет наблюдалась значительно более высокая доля повторного заражения вирусом и пневмонии. Это сопровождалось более тяжелыми постковидными симптомами спустя три месяца после болезни, значительно усиливалась одышка, появлялось чувство тревоги, депрессия.
Кроме того, через три года мы обнаружили у переболевших добровольцев неравномерные линии легочного рисунка, тракционные бронхоэктазы (стойкое расширение просвета бронхов, которое приводит к нарушению их функций и частому появлению гнойных осложнений. — Прим. ред.), субплевральные линии (тонкие линейные уплотнения. — Прим. ред.) и помутнение по типу «матового стекла» («матовые стекла» — очаги уплотнения легочной ткани, которые показывают, что альвеолы легких заполнены жидкостью, а не воздухом. — Прим. ред.). Объем поражения легких спустя три года составлял 0,2–0,3%, — говорится в исследовании.
— Хотя функция органов у выживших после
«Дьявол, которого мы не знаем»: почему так говорят о новом варианте коронавируса JN.1
Ранее мы рассказывали, что вирусологи наблюдают за распространением нового, более совершенного варианта коронавируса — JN.1. Это подвариант «пиролы». Он уже замечен в США, Британии, рост заражений им отмечается по всей Европе, в частности во Франции и Бельгии.
— Пока речь идет об отдельных случаях, — отмечает биолог Анча Баранова. — Но беспокоит еще более заметное ускользание этого нового вируса от нейтрализации вакцинными антителами.
Штамм «пирола» (BA.2.86) еще не добрался до России, как и его «дочка». Но его доля уверенно увеличивается, хотя мир в полной мере и не ощутил его влияния. Правда, эксперты уже бьют тревогу, ведь вирус и его подвиды совершенствуются, приобретая дополнительные мутации.
Согласно данным, опубликованным китайскими учеными, JN.1 несет мутацию, которая дает ему дополнительные возможности уклонения от иммунитета, пишет издание The Mirror.
— Есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что вариант JN.1 может быть более заразным, чем предыдущие варианты, — считает Томас Руссо, профессор и руководитель отдела инфекционных заболеваний в Университете Буффало в Нью-Йорке. — Если случаев с JN.1 будет всё больше, даже обновленная вакцина не защитит от тяжелой болезни.
— Более совершенный вариант JN.1 снизил эффективность антител вдвое по сравнению с «материнской» «пиролой» и компенсировал слабость «пиролы» (избегает нейтрализации антителами первого класса), — рассказал эксперт Александр Соловьев. — По мнению ведущих вирусологов, подвариант коронавируса JN.1 изменит правила игры. Это лишь вопрос времени. Новые варианты вируса, в том числе и JN.1, — это дьявол, которого мы пока не знаем.