Что происходит с легкими спустя три года после перенесенного ковида — выяснили китайские ученые

— Мы стремились изучить трехлетние последствия для здоровья выживших после COVID-19 и эффект повторного заражения омикроном, — озвучили ученые цель своего исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet.



Добровольцами стали бывшие пациенты с подтвержденным диагнозом коронавируса, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тан в Ухани с 7 января по 29 мая 2020 года. Все они болели долго и тяжело.

