На Новосибирск надвигается магнитная буря — когда ее ждать

В Новосибирске прогнозируется магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она ожидается завтра, 4 декабря.



Как сообщается на сайте лаборатории, утром магнитосфера будет в спокойном состоянии, но уже к 12:00 часам в ней начнутся изменения. Магнитная буря может начаться примерно в 18:00 часов, после этого возбуждение магнитосферы будет ослабевать. Она вернется в спокойное состояние к полуночи.

