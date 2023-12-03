На Новосибирск надвигается магнитная буря — когда ее ждать

В Новосибирске прогнозируется магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она ожидается завтра, 4 декабря.
Как сообщается на сайте лаборатории, утром магнитосфера будет в спокойном состоянии, но уже к 12:00 часам в ней начнутся изменения. Магнитная буря может начаться примерно в 18:00 часов, после этого возбуждение магнитосферы будет ослабевать. Она вернется в спокойное состояние к полуночи.
Магнитная буря ожидается в Новосибирске класса G1, то есть слабая.
Как сообщал доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли. Когда на Солнце происходят вспышки, часть солнечного вещества выбрасывается в пространство, добирается до магнитного поля Земли и ударяет по нему.
В конце ноября ученые прогнозировали сильную магнитную бурю, которая могла вызвать полярное сияние. Необычное явление снял на видео новосибирский астрофотограф. Смотрим кадры.