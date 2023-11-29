Полярное сияние может возникнуть в небе над Москвой — увидят ли явление жители Новосибирске?

В ближайшие дни ученые прогнозируют сильную магнитную бурю. Не исключено, что явление сможет вызвать полярной сияние в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Марию Абунину.
Показатель магнитной бури может составить G3, то есть сильная, и на короткое время — G4, очень сильная. По словам специалиста, явление может вызвать полярное сияние 30 ноября и 1 декабря.
Сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин рассказал НГС, что накануне на Солнце произошла вспышка, направленная в сторону Земли.
— Скорость выброса 854 км/с. Расчётное время прибытия 30 ноября в 06.00 часов по московскому времени. Заявлена возможность магнитной бури класса G4, — сказал Олег Кашин. — А в ночь на 1 декабря, возможно, и полярное сияние посмотрим.
Научный руководитель обсерватории Ка-Дар, основатель проекта AstroAlert Станислав Короткий сообщил корреспонденту НГС, что, если геомагнитная буря будет уровня G4, то сияние смогут увидеть на всех широтах России, в том числе в Новосибирской области.
— Но никто не может гарантировать, что именно такая мощность будет. И никто не может сказать точно, когда начнется буря. Вдруг это произойдет днем? — сказал специалист.
В случае, если уровень магнитной бури будет достаточным, полярное сияние смогут увидеть до широты Греции и Турции, уточнил Станислав Короткий.
— Будут видны во всех местах, где ясное небо. Но город — плохое место для наблюдений. В городе помешают наблюдениям дымка и засветка, — сказал Станислав Короткий.
На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ указано, что 30 ноября и 1 декабря в Новосибирске возникнут магнитные бури уровня G1, то есть слабые. Явление ожидается в дневное время.