Слишком много заболевших. В новосибирской поликлинике закончился контракт с лабораторией — пациент не смог сдать анализы

В городской поликлинике №16 у жителя Новосибирска отказались брать анализ крови, потому что в учреждении закончился контракт с лабораторией. Информацию об этом НГС подтвердили в поликлинике.
Как рассказал 33-летний Александр, полторы недели назад врач-эндокринолог направил его сдавать анализы. 1 декабря он пришел в поликлинику №16 на улице 1-й переулок Пархоменко, 32, но медсестра отказалась принимать кровь у пациента.
— Я сказал, что не выйду, пока не примут мои анализы и не объяснят причину отказа, медсестра позвала врача, который объяснил, что у них закончился договор с лабораторией, — рассказал Александр.
В ГБУЗ НСО «ГКП №16» на запрос НГС ответили, что из-за высокой сезонной заболеваемости вирусными инфекциями увеличилась интенсивность прохождения лабораторных исследований. Объемы, установленные в контракте привысились в несколько раз. В ситуации с Александром, на момент выдачи направления квота на исследования была, но в день сдачи крови — закончилась.
Подобная ситуация, говорят в поликлинике, произошла впервые, потому что не всегда удается заранее просчитать объем необходимых исследований. Контракты заключают по примерным объемам прошлого года
— Медицинская организация была вынуждена в оперативном порядке решать вопрос по заключению нового контракте в целях дальнейшего оказания эффективной медицинской помощи пациентом. В настоящее время, в медицинской организации уже заключается новый контракт с лабораторией, — сообщили в поликлиники.
Также в ответе отметили, что лабораторные исследования не входят в перечень обязательных исследований, они назначаются для более детального обследования пациента.
Недавно журналист НГС изучил отзывы, которые жители города оставляют на поликлиники и посмотрел, за что ругают и хвалят медицинские учреждения.