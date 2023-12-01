Слишком много заболевших. В новосибирской поликлинике закончился контракт с лабораторией — пациент не смог сдать анализы

— Я сказал, что не выйду, пока не примут мои анализы и не объяснят причину отказа, медсестра позвала врача, который объяснил, что у них закончился договор с лабораторией, — рассказал Александр.

В ГБУЗ НСО «ГКП №16» на запрос НГС ответили, что из-за высокой сезонной заболеваемости вирусными инфекциями увеличилась интенсивность прохождения лабораторных исследований. Объемы, установленные в контракте привысились в несколько раз. В ситуации с Александром, на момент выдачи направления квота на исследования была, но в день сдачи крови — закончилась.