«Выкопать погребальную яму быстрее, чем дождаться очереди»: за что новосибирцы хвалят и ругают поликлиники — рейтинг от НГС

За медицинской помощью новосибирцы чаще всего обращаются в поликлиники — именно эти учреждения принимают на себя основную нагрузку в лечении и дальнейшем распределении пациентов. Неудивительно, что горожане не скупятся в оценке этих учреждений. Корреспондент НГС изучила отзывы, которые жители оставляют в 2ГИС — на их основании и получился рейтинг. Смотрим, за что ругают и хвалят поликлиники.
В рейтинг мы не стали брать детские поликлиники, отделения платных услуг, поликлиники при больницах, стоматологии и гинекологические отделения, а также женские консультации. Их мы рассмотрим в отдельных материалах.
Лучшие поликлиники
Ни одной поликлинике не удалось получить 4 балла. В список лучших попали те, кто смог преодолеть хотя бы половину — то есть набрать больше 2,5 балла из 5.
Городская клиническая поликлиника
У поликлиники много хороших отзывов, где пациенты хвалят врачей и даже регистраторов. Но медперсонал иногда опаздывает на работу, чем раздражает пациентов.
Городская клиническая поликлиника
Противоречивые отзывы пациенты оставляют о ФГС — одни хвалят, другие хают. На базе поликлиники есть паллиативная служба, которая получает много благодарностей.
Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника
Самая главная претензия, из-за которой люди снижают баллы — работа регистратуры. Пациенты не могут дозвониться и жалуются на грубое обращение. К врачам и обследованиям вопросов у людей почти нет.
Городская клиническая поликлиника
Люди недовольны состоянием здания поликлиники. Пациенты оставляют положительные отзывы о врачах — Елене Долговой, Наталье Гарановой.
Городская клиническая поликлиника
Пациенты недовольны недоступностью узких специалистов, но часть врачей отмечают в положительных отзывах.
Городская клиническая поликлиника
Основным минусом этой поликлиники называют недоступность узких специалистов — их приема могут ждать больше месяца, а с записью у людей возникают проблемы. Отдельные благодарности люди пишут врачам Александре Кравчук, Ирине Рерих.
Городская клиническая поликлиника
Основные претензии у пациентов здесь к организации медпомощи. Пациенты очень часто не могут дозвониться в поликлинику.
— Приехала к терапевту участковому, сижу под дверью, жду его. Запись смотрю — подтверждена, а его нет... Пошла в регистратуру, а там говорят: «Врач в отпуске!» — недовольна пользовательница Василиса. — Очень неприятно, ушла, так и не получив консультации врача! Спасибо, пожалуйста, просто...
Сразу несколько хвалебных отзывов получила врач УЗИ Александра Скрипелова, врач Татьяна Сашнина и лор.
Городская клиническая поликлиника
Опять хромает обслуживание в регистратуре.
— В регистратуре три окна, два из них только платно принимают. Вся очередь для простых смертных в одно окно! — возмущен пользователь Михаил.
Похвалу от пациентов получили: онколог, терапевты, офтальмолог и процедурная медсестра.
Городская клиническая поликлиника
Пациенты очень расстроены увольнением одного из врачей и долгим ожиданием приема.
— Поликлиника как поликлиника, врачи делают свою работу, меня каждый раз без проблем принимали. Если вам не нравится ожидание, то придется выбирать между платной и этой, — уверен пользователь Alexandr.
Средние баллы
В эту группу мы отнесли учреждения, которые не смогли набрать 2,5 балла, но преодолели отметку в 2 балла.
Городская клиническая поликлиника
Вопросы у пользователей к состоянию больницы. Недовольны они также отдельными врачами и недоступностью узких специалистов.
— Пришла по записи, попала к врачу через 40 минут, необходима ММГ, талонов нет, поставили на очередь, спрашиваю: «Долго ждать?» Ответ убил: «До конца года пройдёте!» — возмущена пользовательница Марина.
Пациенты очень благодарны врачам Татьяне Писаревой, Ольховой Е.
Городская клиническая поликлиника
Пациенты недовольны очень узкими коридорами и хамством в регистратуре. Работа хирургов вызывает противоречивые отзывы — от похвалы до критики.
Городская клиническая поликлиника
Основные претензии связаны с большими очередями. Похвалу получает отдел профилактики.
Городская клиническая поликлиника
У поликлиники очень противоречивые отзывы. Очень много как отрицательных, так и положительных. Люди недовольны одной из сотрудниц регистратуры и регулярно критикуют ее работу, что и снижает в целом общий балл.
Городская клиническая поликлиника
Долгое ожидание быстро выматывает пациентов и заставляет их писать негативные отзывы.
— 4,5 часа просидел в очереди на перевязку! Сестра, проводящая перевязки на 5+, все доходчиво рассказала, — отметил пользователь Евгений.
Очень тепло люди отзываются о врачах Светлане Михайловой, Надежде Рябовой, Ирине Заводской, Марии Темновой.
Городская клиническая поликлиника
В основном пациенты недовольны грубостью и раздражением терапевтов. Отмечают хорошую работу врача-эндокринолога.
Городская клиническая поликлиника
Люди очень возмущены «километровыми очередями», но о персонале в основном отзываются положительно.
— Очень любим нашу поликлинику и особенно участковую медсестру Махортову Елену Викторовну! Всегда позитивная, всё подскажет, объяснит, посмеется, — довольна пользователь Dashima.
Пациенты чаще всего хвалят работу терапевтов.
Городская клиническая поликлиника
Среди основных претензий — состояние поликлиники и очереди. Больше всего нареканий вызывает регистратура. При этом люди хвалят травматологов.
Городская клиническая поликлиника
Отзывы на работу врачей крайне противоречивы. От «вы самые лучшие!» и до «вы совсем не врач». Пациентов возмущают переполненные коридоры и работа регистратуры.
Самые низкие баллы
В эту группу попали медучреждения, которые получили 2 балла и ниже.
Городская клиническая поликлиника
Пациенты здесь очень недовольны очередями.
— Купить лопату и выкопать погребальную яму быстрей, чем дождаться своей очереди, — уверен пользователь Владислав.
Работа регистратуры вызывает разные впечатления у пациентов — кто-то хвалит, а кто-то ругает.
Городская клиническая поликлиника
Найти положительный отзыв на эту поликлинику — большая удача. В основном пациенты пишут негативные отзывы на отдельных врачей и на невозможность попасть к узким специалистам.
Городская клиническая поликлиника
У поликлиники много негативных отзывов. Людей раздражают очереди, невозможность оперативно попасть к специалистам, а также не устраивает качество медпомощи.
— Даже одной звезды жалко. Такое ощущение, что принимают на работу в эту поликлинику работников, которые проходят тест на хамство и злость, — в ярости написала отзыв пользовательница Елена.
Найти положительные отзывы трудно, но они есть. И в основном связаны с работой врача Сергея Пешковского.
Городская клиническая поликлиника
У пациентов много вопросов к квалификации врачей и работе регистратуры. Люди не могут дозвониться в поликлинику.
— Выдали рецепт на антибиотики по форме еще из Советского Союза, над которым в аптеке посмеялись, — отметил пользователь Александр.
В положительных отзывах отмечаются чистота учреждения и качественное проведение диспансеризации.
Городская клиническая поликлиника
Отзывов на эту поликлинику очень мало — всего 11, и большинство из них негативные. При этом люди отмечают, что после ремонта в помещении чисто и уютно.
Городская клиническая поликлиника
Пациенты недовольны не только качеством медобслуживания, но и реакцией на их жалобы от руководства учреждения.
— Пациентов здесь не уважают, а «своих» не сдают. Имели опыт, — написала пользовательница Анастасия.
В этой поликлинике слова благодарности, на удивление, чаще всего получают сотрудники регистратуры.
Городская клиническая поликлиника
Самый низкий балл в подборке у этой поликлиники. Пациенты недовольны всем — от очередей до качества медпомощи. Положительных отзывов мало. И в одном из них недовольным пациентам посоветовали жаловаться начальству поликлиники, а не срываться на врачах.
— Вот знаете, кто пишет гадости, да, возможно поликлиника не из лучших, где-то есть косяки! Но вы пишете, что всем плевать, врачи торопятся, все в компьютерах делают что-то. Так вы сходите к начальству, а не орите на врачей и средний медперсонал. Не мы это придумали, чтобы сидеть с отчетами, если мы не будем их делать, просто либо уволят, либо не будет зарплаты. Вы же тоже не за спасибо работаете, вам тоже хочется кушать, жить на что-то, кормить семью. А вы вместо того, чтобы разобраться на верхах, лаете на сотрудников! — высказался пользователь «Злой Гусь».
На прошлой неделе мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой поликлиники. Медучреждение возведут на улице Мухачева в Советском районе города.