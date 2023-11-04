«Выкопать погребальную яму быстрее, чем дождаться очереди»: за что новосибирцы хвалят и ругают поликлиники — рейтинг от НГС

В рейтинг мы не стали брать детские поликлиники, отделения платных услуг, поликлиники при больницах, стоматологии и гинекологические отделения, а также женские консультации. Их мы рассмотрим в отдельных материалах.

Лучшие поликлиники

Ни одной поликлинике не удалось получить 4 балла. В список лучших попали те, кто смог преодолеть хотя бы половину — то есть набрать больше 2,5 балла из 5.

Городская клиническая поликлиника № 21 (Телевизионная, 13а) — 3,1 балла

У поликлиники много хороших отзывов, где пациенты хвалят врачей и даже регистраторов. Но медперсонал иногда опаздывает на работу, чем раздражает пациентов.