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«Выкопать погребальную яму быстрее, чем дождаться очереди»: за что новосибирцы хвалят и ругают поликлиники — рейтинг от НГС

Мы составили его по отзывам в 2ГИС

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Больше всего новосибирцев возмущают длинные очереди к врачам и работа регистраторов

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За медицинской помощью новосибирцы чаще всего обращаются в поликлиники — именно эти учреждения принимают на себя основную нагрузку в лечении и дальнейшем распределении пациентов. Неудивительно, что горожане не скупятся в оценке этих учреждений. Корреспондент НГС изучила отзывы, которые жители оставляют в 2ГИС — на их основании и получился рейтинг. Смотрим, за что ругают и хвалят поликлиники.

В рейтинг мы не стали брать детские поликлиники, отделения платных услуг, поликлиники при больницах, стоматологии и гинекологические отделения, а также женские консультации. Их мы рассмотрим в отдельных материалах.

Лучшие поликлиники

Ни одной поликлинике не удалось получить 4 балла. В список лучших попали те, кто смог преодолеть хотя бы половину — то есть набрать больше 2,5 балла из 5.

Городская клиническая поликлиника № 21 (Телевизионная, 13а) — 3,1 балла

У поликлиники много хороших отзывов, где пациенты хвалят врачей и даже регистраторов. Но медперсонал иногда опаздывает на работу, чем раздражает пациентов.

Городская клиническая поликлиника № 2 (Чехова, 76) — 2,9 балла

Противоречивые отзывы пациенты оставляют о ФГС — одни хвалят, другие хают. На базе поликлиники есть паллиативная служба, которая получает много благодарностей.

Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27 (Кузьмы Минина, 24) — 2,9 балла

Самая главная претензия, из-за которой люди снижают баллы — работа регистратуры. Пациенты не могут дозвониться и жалуются на грубое обращение. К врачам и обследованиям вопросов у людей почти нет.

Городская клиническая поликлиника № 16 (Котовского, 36) — 2,9 балла

Люди недовольны состоянием здания поликлиники. Пациенты оставляют положительные отзывы о врачах — Елене Долговой, Наталье Гарановой.

Пациенты не скупятся и на похвалы врачам

Пациенты не скупятся и на похвалы врачам

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Городская клиническая поликлиника № 29 (Рассветная, 5/1) — 2,8 балла

Пациенты недовольны недоступностью узких специалистов, но часть врачей отмечают в положительных отзывах.

Городская клиническая поликлиника № 20 (1905 года, 19) — 2,7 балла

Основным минусом этой поликлиники называют недоступность узких специалистов — их приема могут ждать больше месяца, а с записью у людей возникают проблемы. Отдельные благодарности люди пишут врачам Александре Кравчук, Ирине Рерих.

Городская клиническая поликлиника № 1 (Серебренниковская, 42) — 2,7 балла

Основные претензии у пациентов здесь к организации медпомощи. Пациенты очень часто не могут дозвониться в поликлинику.

— Приехала к терапевту участковому, сижу под дверью, жду его. Запись смотрю — подтверждена, а его нет... Пошла в регистратуру, а там говорят: «Врач в отпуске!» — недовольна пользовательница Василиса. — Очень неприятно, ушла, так и не получив консультации врача! Спасибо, пожалуйста, просто...

Сразу несколько хвалебных отзывов получила врач УЗИ Александра Скрипелова, врач Татьяна Сашнина и лор.

Городская клиническая поликлиника № 16 (1-й переулок Пархоменко, 32) — 2,7 балла

Опять хромает обслуживание в регистратуре.

— В регистратуре три окна, два из них только платно принимают. Вся очередь для простых смертных в одно окно! — возмущен пользователь Михаил.

Похвалу от пациентов получили: онколог, терапевты, офтальмолог и процедурная медсестра.

Городская клиническая поликлиника № 20 (Владимировская, 5) — 2,6 балла

Пациенты очень расстроены увольнением одного из врачей и долгим ожиданием приема.

— Поликлиника как поликлиника, врачи делают свою работу, меня каждый раз без проблем принимали. Если вам не нравится ожидание, то придется выбирать между платной и этой, — уверен пользователь Alexandr.

Средние баллы

Новосибирцы очень часто жалуются на недоступность узких специалистов

Новосибирцы очень часто жалуются на недоступность узких специалистов

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В эту группу мы отнесли учреждения, которые не смогли набрать 2,5 балла, но преодолели отметку в 2 балла.

Городская клиническая поликлиника № 7 (Автогенная, 71) — 2,4 балла

Вопросы у пользователей к состоянию больницы. Недовольны они также отдельными врачами и недоступностью узких специалистов.

— Пришла по записи, попала к врачу через 40 минут, необходима ММГ, талонов нет, поставили на очередь, спрашиваю: «Долго ждать?» Ответ убил: «До конца года пройдёте!» — возмущена пользовательница Марина.

Пациенты очень благодарны врачам Татьяне Писаревой, Ольховой Е.

Городская клиническая поликлиника № 16 (проспект Карла Маркса, 6/1) — 2,4 балла

Пациенты недовольны очень узкими коридорами и хамством в регистратуре. Работа хирургов вызывает противоречивые отзывы — от похвалы до критики.

Городская клиническая поликлиника № 7 (Ульяновская, 1) — 2,4 балла

Основные претензии связаны с большими очередями. Похвалу получает отдел профилактики.

Городская клиническая поликлиника № 16 (2-я Чулымская, 113) — 2,3 балла

У поликлиники очень противоречивые отзывы. Очень много как отрицательных, так и положительных. Люди недовольны одной из сотрудниц регистратуры и регулярно критикуют ее работу, что и снижает в целом общий балл.

Городская клиническая поликлиника № 7 (Бориса Богаткова, 222) — 2,3 балла

Долгое ожидание быстро выматывает пациентов и заставляет их писать негативные отзывы.

— 4,5 часа просидел в очереди на перевязку! Сестра, проводящая перевязки на 5+, все доходчиво рассказала, — отметил пользователь Евгений.

Очень тепло люди отзываются о врачах Светлане Михайловой, Надежде Рябовой, Ирине Заводской, Марии Темновой.

Городская клиническая поликлиника № 20 (Ленина, 13) — 2,3 балла

В основном пациенты недовольны грубостью и раздражением терапевтов. Отмечают хорошую работу врача-эндокринолога.

Городская клиническая поликлиника № 29 (Тамбовская, 43а) — 2,3 балла

Люди очень возмущены «километровыми очередями», но о персонале в основном отзываются положительно.

— Очень любим нашу поликлинику и особенно участковую медсестру Махортову Елену Викторовну! Всегда позитивная, всё подскажет, объяснит, посмеется, — довольна пользователь Dashima.

Пациенты чаще всего хвалят работу терапевтов.

Городская клиническая поликлиника № 2 (Московская, 89) — 2,2 балла

Среди основных претензий — состояние поликлиники и очереди. Больше всего нареканий вызывает регистратура. При этом люди хвалят травматологов.

Городская клиническая поликлиника № 13 (Бронная, 7) — 2,1 балла

Отзывы на работу врачей крайне противоречивы. От «вы самые лучшие!» и до «вы совсем не врач». Пациентов возмущают переполненные коридоры и работа регистратуры.

Самые низкие баллы

Меньше всего баллов получила Городская клиническая поликлиника <nobr class="_">№ 16</nobr> на улице <nobr class="_">Котовского, 40</nobr>

Меньше всего баллов получила Городская клиническая поликлиника № 16 на улице Котовского, 40

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В эту группу попали медучреждения, которые получили 2 балла и ниже.

Городская клиническая поликлиника № 16 (Римского-Корсакова, 7/1) — 2 балла

Пациенты здесь очень недовольны очередями.

— Купить лопату и выкопать погребальную яму быстрей, чем дождаться своей очереди, — уверен пользователь Владислав.

Работа регистратуры вызывает разные впечатления у пациентов — кто-то хвалит, а кто-то ругает.

Городская клиническая поликлиника № 29 (Рассветная, 1) — 2 балла

Найти положительный отзыв на эту поликлинику — большая удача. В основном пациенты пишут негативные отзывы на отдельных врачей и на невозможность попасть к узким специалистам.

Городская клиническая поликлиника № 13 (Герцена, 11) — 1,9 балла

У поликлиники много негативных отзывов. Людей раздражают очереди, невозможность оперативно попасть к специалистам, а также не устраивает качество медпомощи.

— Даже одной звезды жалко. Такое ощущение, что принимают на работу в эту поликлинику работников, которые проходят тест на хамство и злость, — в ярости написала отзыв пользовательница Елена.

Найти положительные отзывы трудно, но они есть. И в основном связаны с работой врача Сергея Пешковского.

Городская клиническая поликлиника № 14 (Демакова, 2) — 1,9 балла

У пациентов много вопросов к квалификации врачей и работе регистратуры. Люди не могут дозвониться в поликлинику.

— Выдали рецепт на антибиотики по форме еще из Советского Союза, над которым в аптеке посмеялись, — отметил пользователь Александр.

В положительных отзывах отмечаются чистота учреждения и качественное проведение диспансеризации.

Городская клиническая поликлиника № 14 (Экваторная, 10) — 1,9 балла

Отзывов на эту поликлинику очень мало — всего 11, и большинство из них негативные. При этом люди отмечают, что после ремонта в помещении чисто и уютно.

Городская клиническая поликлиника № 2 (Лазурная, 20/1) — 1,8 балла

Пациенты недовольны не только качеством медобслуживания, но и реакцией на их жалобы от руководства учреждения.

— Пациентов здесь не уважают, а «своих» не сдают. Имели опыт, — написала пользовательница Анастасия.

В этой поликлинике слова благодарности, на удивление, чаще всего получают сотрудники регистратуры.

Городская клиническая поликлиника № 16 (Котовского, 40) — 1,5 балла

Самый низкий балл в подборке у этой поликлиники. Пациенты недовольны всем — от очередей до качества медпомощи. Положительных отзывов мало. И в одном из них недовольным пациентам посоветовали жаловаться начальству поликлиники, а не срываться на врачах.

— Вот знаете, кто пишет гадости, да, возможно поликлиника не из лучших, где-то есть косяки! Но вы пишете, что всем плевать, врачи торопятся, все в компьютерах делают что-то. Так вы сходите к начальству, а не орите на врачей и средний медперсонал. Не мы это придумали, чтобы сидеть с отчетами, если мы не будем их делать, просто либо уволят, либо не будет зарплаты. Вы же тоже не за спасибо работаете, вам тоже хочется кушать, жить на что-то, кормить семью. А вы вместо того, чтобы разобраться на верхах, лаете на сотрудников! — высказался пользователь «Злой Гусь».

На прошлой неделе мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой поликлиники. Медучреждение возведут на улице Мухачева в Советском районе города.

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