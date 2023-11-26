«Врач говорил, что жить осталось полгода». Как потерять всё, а потом похудеть на 170 кило

— Я вину на себя целиком полностью беру. Я виноват в том, что со мной такое приключилось.

С 30 до 40 лет вес колебался в районе 220 килограммов, периодически доходя до 250. Александр пытался худеть, пил таблетки. Однажды с их помощью удалось похудеть на 35 килограммов за 4 месяца. Но как только он переставал их пить, то вес возвращался обратно. Пытаясь победить лишний вес, он обращался к нетрадиционным методам — ставил в уши клипсы для снижения аппетита, ходил к бабкам, делал заговоры. Ничего не помогало.



— В общем, доелся до того уже, что дома начались проблемы. Ребенок пока маленький был, всё было нормально. Потом стал подрастать и стесняться, что батя у него такой. С отцом были сложности, с супругой. А какой женщине понравится такой? Я тут ни в коем случае ее не виню. Закончилось всё тем, что в 2015 году мы развелись, а через год, когда мне совсем плохо стало, я уехал в Краснодар.