«Врач говорил, что жить осталось полгода». Как потерять всё, а потом похудеть на 170 кило

Несколько лет назад житель Кубани Александр Тесля весил более 250 килограммов. После развода с женой мужчина решил, что пора действовать: сел на жесткую диету, устроился на работу и начал худеть. За два года кубанец сбросил более полутора центнеров.
Журналист 93.RU поговорила с Александром о его пути, диете и о том, как поменять свое мышление и удержать вес.
Гиперактивный ребенок
По воспоминаниям Александра, ему было около восьми лет, когда он переболел желтухой. Нужно было соблюдать диету, всё это должно было быть на долгой основе. Но мальчик был первым ребенком и любимым внуком в семье, поэтому его баловали все кому не лень. Он не держал вообще никаких рамок и к десяти годам был уже довольно крупным.
В 10 лет Саша первый раз сломал ногу, с того времени вес у него начал расти особенно быстро. К 17 годам, когда парень оканчивал школу, его вес перевалил за 120 килограммов. Отец, который баловал сына все эти годы, после школы в наказание отправил учиться в Краснодарское авиационное училище.
— Я вообще гиперактивный ребенок был, меня записывали на разные секции: футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол. Я играл везде, летом с пацанами бегал. И это вес сдерживало. Но потом у меня появились мопед, машина, я стал меньше двигаться.
Учеба и новый этап набора веса
Александр признаётся, что для поступления в училище он не сдавал физкультуру, потому что тогда он бы и километра не пробежал. Отец уговорил начальство, чтобы сына зачислили. Надо понимать, что на дворе был 1995 год — военное дело не считалось чем-то престижным и в училище был большой недобор, брали практически всех.
Это был ускоренный курс, учились меньше трех лет, и в
— После второго курса я женился и начал набирать. На выпуске я снова весил больше 100 килограммов, — вспоминает Александр. — В армии отслужил всего год, меня комиссовали из-за веса по состоянию здоровья. И потом уже я вернулся в станицу и начал работать в сельском хозяйстве на разных должностях: управляющим, механиком, техником. Почти 20 лет посвятил этому.
Во время работы продолжил набирать: в 25 лет весил больше 150 килограммов, а в 30 лет вес перевалил за 200. Максимальный же вес был 270 килограммов.
Я постоянно страдал
Вместе с лишним весом пришли и проблемы со здоровьем. На ноге появился варикоз от колена и ниже: проходимость вен на правой ноге была меньше 25%. То есть мужчине в будущем могла грозить ампутация. А еще он не мог спать, потому что постоянно болела спина, ложиться приходилось на полу. Сердце тоже болело.
— Я постоянно страдал, у меня геморрой вылазил. Я в приемный покой постоянно попадал с приступами геморроя, мне там кололи обезболивающие. В общем, там я и взвешивался. По-моему, 250 они показали в последний раз — это максимум, что могли показать весы в больнице. Как-то ради шутки приехал на бойню, там весы показали около 270 кило.
Периодически Александр пытался худеть. Пока отец был жив, он шпынял сына. Да и бывшая супруга тоже заставляла сбрасывать вес.
— Я вину на себя целиком полностью беру. Я виноват в том, что со мной такое приключилось.
С 30 до 40 лет вес колебался в районе 220 килограммов, периодически доходя до 250. Александр пытался худеть, пил таблетки. Однажды с их помощью удалось похудеть на 35 килограммов за 4 месяца. Но как только он переставал их пить, то вес возвращался обратно. Пытаясь победить лишний вес, он обращался к нетрадиционным методам — ставил в уши клипсы для снижения аппетита, ходил к бабкам, делал заговоры. Ничего не помогало.
— В общем, доелся до того уже, что дома начались проблемы. Ребенок пока маленький был, всё было нормально. Потом стал подрастать и стесняться, что батя у него такой. С отцом были сложности, с супругой. А какой женщине понравится такой? Я тут ни в коем случае ее не виню. Закончилось всё тем, что в 2015 году мы развелись, а через год, когда мне совсем плохо стало, я уехал в Краснодар.
15 приемов пищи в день
Одной из причин своей беды Тесля всегда считал генетику — отсюда огромные грудь и живот. А еще дело в любви к пиву. Как-то на спор он выпил ящик пива (20 пол-литровых бутылок) за один час двадцать минут.
— Могло быть 10 приемов пищи в день. Например, я садился с утра, жарил шашлыки и ел. Потом, чтобы дальше есть, вызывал рвоту. Ел сосиски, сардельки. Бывали рекорды: 15–16 приемов пищи в день было. Я 40 килограммов еды один раз съел. Ну вот такое удовольствие от еды получал.
В 2016 году Александр переехал в Краснодар после развода с женой. Там он пришел в краевую больницу и прошел обследование. Врач сказал, что если ничего не делать, то он не может дать гарантий, что Тесля выживет. Его прогноз был, что жить осталось полгода, дальше уверенности не было. Александр сдал анализы и начал изучать литературу. Он решил ни к кому не обращаться, не смотреть блогеров или соцсети, просто начать худеть.
— У меня внутренние органы были в жиру, из-за этого сердце плохо работало, печень, почки. Уже пошла жировая атрофия печени. Я начал пробовать разные диеты.
Жесточайшая диета на год
Сначала он начал есть по 1500–2000 килокалорий в день, но результата не было. Ему хотелось похудеть как можно быстрее, поэтому было решено снизить калораж до 750 в день. Как вспоминает Александр, он где-то прочитал, что это минимум, на котором человек может нормально жить, решил попробовать.
— На работу при весе в 220 килограммов никто не брал, поэтому он купил машину и вышел в такси. Нужно было себя чем-то занять, потому что когда сидишь дома, то сразу тянешься к холодильнику.
Александр работал по семь дней в неделю, первое время было очень тяжело, он с трудом помещался в машину. График тоже был весьма жестким — в 6 утра он выходил из дома и возвращался в 5 вечера. Через час — ужин на 750 килокалорий и отбой до половины десятого.
— Первые три месяца я ел одну гречку, отварную грудку, салат из помидоров и огурцов, иногда яблоко или киви. Больше ничего.
40 кг за три месяца
Свой путь в 2017 году Александр начал с отметки в 220 килограммов. На кураже за три месяца ему удалось похудеть на 40 килограммов. С алкоголем удалось завязать еще за год до этого.
— Я каждый месяц ходил перешивал джинсы. Азарт сумасшедший был, хотя были и сложности. Например, температура падала до
Все анализы показывали нормальные результаты: сахар в тот момент был около 6,1. Как ни странно, у Тесли не диагностировали диабет, только инсулинорезистентность. С весом уходили и проблемы с давлением и пульсом: раньше давление доходило до 240, а пульс — до 120 ударов в минуту.
По словам Александра, год он ел по 750 килокалорий в день, но постепенно стал добавлять в рацион кролика и рыбу. Если первый год он только ужинал, то потом начал есть два раза в день. Иногда выходил за пределы нормы, но дома всегда ждала отварная рыба. Когда чувствовал голод, мог съесть ее и лечь спать. Сон был строго по расписанию.
— Понятное дело, что в то время никаких друзей и подруг у меня не было, я был один. И всё время я читал много литературы. Узнал, что худеть во сне можно, только если спать в правильное время. Поэтому сон очень важную роль сыграл. Сон и еда, — вспоминает Тесля.
Из толстяка в дистрофики
В итоге за год Тесля похудел на 100 килограммов, но затем вес остановился.
— Я ничего не мог с этим сделать, поэтому даже думал бросить, хоть и понимал, что нужно продолжать.
Чтобы выйти из тупика, Александр решил пойти в спортзал. Шесть недель он занимался через силу, потому что «ничего не происходило». Потом процесс пошел.
— Когда я подключил силовые упражнения, вес снова стал уходить. В общем, доигрался я до того, что вообще перестал есть. Мне просто больше не хотелось, я до дистрофии доигрался. Мои знакомые, когда меня видели, думали, что у меня онкология. И я действительно был ходячим трупом, — поделился мужчина.
В какой-то момент Тесля настолько испугался, что пошел в платную клинику к онкологу, сдал анализы, но всё оказалось хорошо. Доктор объяснил, что никаких патологий нет — только дистрофия. С обвисшей кожей Александр весил около 65 килограммов. Мужчина считает, что это стало психологической уловкой организма: он решил, что умирает, поэтому не хотел есть. Начались голодные обмороки, однажды он попал в аварию, потеряв сознание за рулем.
Получив от врачей запрет на тренировки, он стал постепенно есть, приводить себя в порядок и готовить себя к операции по удалению лишней кожи. Когда летом 2020 года он пришел в московскую клинику, он весил 77 килограммов, 10 из которых приходились на обвисшую кожу.
Сон и питание
Александр признаётся, что весь процесс никого не слушал — только свой организм. Сам следил за состоянием, каждые утро и вечер взвешивался, мерил давление и температуру, записывал показания. Каждый месяц сдавал анализы и смотрел на динамику.
— Я просто думаю, если бы я тогда стал слушать всяких бездарей, не побоюсь этого слова, я не выжил бы, честно.
Александр Тесля — противник всевозможных чисток, чудо-диет и волшебных таблеток. В своем блоге он записывает видео, в которых объясняет, что главное — это сон и правильное питание.
— Не употребляйте алкоголь, не ешьте жирное и мучное — и всё, организм сам очистится. Не надо ничего делать, никакой ерундой заниматься. Если бы я ударился во все тяжкие, потерял здравый смысл, то что? Сон и ограниченное питание — вот что нужно для того, чтобы преобразиться. Всё, — резюмировал Александр.
Чтобы удержать вес, нужно соблюдать режим питания. Последние два года Александр ест два раза в день: обед в 12:00 и ужин в 18:00.
В спортзал он ходит исключительно для того, чтобы более привлекательно выглядеть. Зал, по его словам, никакого отношения к удержанию веса не имеет. Александр обожает кардионагрузки: несколько раз в неделю бегает по 5 километров.
Мы зависимые люди
По словам Александра, даже потеряв лишние килограммы, гораздо важней и сложней удержать новый вес. И помощь квалифицированного психолога может принести больше пользы, чем консультация диетолога. Самое главное — поменять свое мышление и перестроиться.
— Таких людей, каким был я, поверьте, огромное количество. Мы зависимые, да. Если ты не признаешь, что ты зависимый человек и нужно всю жизнь держать себя в руках, ничего не получится. То есть нет такого, что я сейчас похудел на 40–50 килограммов и всё стало хорошо, красиво. Нет. Ты либо держишься всю жизнь и считаешь калории, либо опять превращаешься в Винни-Пуха, — считает Тесля.
Также с алкоголем. Он не употребляет уже девять лет, но у него есть куча знакомых, которые несколько лет не пили, а потом решили, что всему научились и смогут контролировать процесс. В итоге они срываются в алкогольную зависимость, из которой почти невозможно выйти самостоятельно.
— Поэтому люди должны понимать, что, если они думают, что теперь всё знают и потом у них снова получится похудеть, — не получится. Там такой блок уже сумасшедший в мозгу стоит. Я своим зрителям объясняю, что в нас живет две сущности, если так можно выразиться. То есть вы мозгами понимаете, что больше 100 килограммов — это много и нужно от этого лишнего веса избавляться. А ваш организм держится за каждый килограмм этого жира, считая его стратегическим запасом. И он не даст вам от него так просто избавиться, — считает Александр. — Поэтому рассчитывать на то, что потом снова и снова можно похудеть, не стоит. Либо ты организм за горло возьмешь, либо он тебя.