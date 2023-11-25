«Отравители подмешивают вещества в напитки». Почему из аптек пропали психотропные препараты и как их теперь купить

С прилавков российских аптек стали пропадать сильнодействующие психотропные препараты. В частности, стало труднее найти транквилизаторы и лекарства против эпилепсии. По информации РБК, исчезают как отечественные, так и зарубежные медицинские средства.
Так, по состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии «Фризиум» французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причем в Москве — лишь в двух. Это следует из данных приложения «Честный знак».
MSK1.RU поговорил с экспертами, чтобы выяснить, с чем связан отказ аптек от продажи таких лекарств и стоит ли ждать дефицит.
Не всё так просто
Для того, чтобы продавать такие препараты, аптекам, помимо имеющейся у них лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, необходимо специальное разрешение на оборот наркотических и психотропных средств, рассказал MSK1.RU старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им.
— Аптеки отказываются от лицензирования, потому что необходимо выполнить много требований — надо иметь специальную комнату для хранения таких лекарств, сейф, тревожную кнопку и охрану. Многие аптеки с этой темой не связываются, потому что это затраты, — объяснил он.
С 1 сентября 2023 года правительство ужесточило правила продажи рецептурных лекарств. Предметно-количественный учет на препараты такого типа существовал и раньше. То есть, для того, чтобы приобрести препарат, нужно иметь рецепт от врача на особом бланке с индивидуальным номером. Но теперь провизор, прежде чем продать лекарство, обязан записывать реквизиты рецепта. Количество «отданного» товара проверяет Росздравнадзор.
За нарушения правил оборота наркотических и психотропных лекарств для аптек предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей (КоАП РФ статья 6.16).
— Когда приходит проверка, необходимо поднимать архивные документы и подтверждать, что продажа была осуществлена по всем правилам. Если есть расхождения в количестве рецептов и реализованных товаров, провизора могут привлечь к ответственности. Это организационно очень сложно, — рассказал директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармакологического рынка Николай Беспалов.
Как рассказал MSK1.RU психиатр-нарколог Алексей Казанцев, ужесточение правил продажи может быть связано со случаями безрецептурного отпуска таких препаратов.
— Почему ужесточили меры? Потому что стали появляться отравители, которые подмешивают психотропные вещества в напитки и предлагают их прохожим, — объяснил Казанцев. — Также эта мера направлена против тех, кто употребляет сильнодействующие успокоительные без назначения врача. При этом они и за руль садятся, подвергая жизнь и здоровье других людей опасности. А еще должно было стать меньше «аптечных наркоманов».
Будет ли дефицит?
Ранее сообщалось, что в онлайн-агрегаторах аптек пропали некоторые психотропные лекарства. Как объяснил эксперт, не всегда на таких сайтах показан реальный ассортимент, поскольку многие его сознательно скрывают по разным причинам.
— Многие частники могут продавать эти препараты, но не афишировать этот факт на сайтах. Я думаю, что с доступностью могут быть некоторые проблемы, но государственные аптеки всё еще предоставляют нужные лекарства, — отметил Беспалов.
Продажей таких препаратов занимаются в основном государственные аптеки, которые имеют хорошее финансирование и необходимые условия для хранения. Как рассказал Беспалов, реализация психотропных и наркотических средств продолжается, поэтому дефицита бояться не стоит.
Ранее мы публиковали интервью с провизором о дефиците лекарств и новых аналогах. Кроме того, мы рассказывали, что дженерики из Индии могут исчезнуть. Почитайте еще, почему россияне стали чаще болеть и вернут ли масочный режим.