«День за днем мне становилось хуже». Вечно худеющая девушка — о голодании в погоне за красотой и серьезных последствиях жестких диет

История и мода цикличны, и вместе с ними цикличны болезненные тенденции, в том числе расстройства пищевого поведения. В среднем каждые 10 лет появляется мода на сильную худобу: это происходило и в 1990-е годы, и в 2000-е, и в 2010-е. Сейчас образовался новый виток: блогеры и звезды нередко публикуют видео, на которых хвастаются сброшенными килограммами.
В какой-то момент казалось, что движение бодипозитива перебороло эту тенденцию. Но вот наступило очередное десятилетие, и «героиновый шик» снова входит в моду. А вместе с ним возрождается романтизация РПП, анорексии и болезненных тел.
РПП — расстройство пищевого поведения, психогенный синдром, при котором люди, им страдающие, голодают или, наоборот, переедают. Заболевание включает в себя булимию, анорексию и психогенное переедание.
16 ноября отмечался день борьбы с анорексией, которая является одним из расстройств пищевого поведения. Корреспондент MSK1.RU пообщалась с москвичкой, которая столкнулась с этим расстройством. Героиня признаётся, что заболела расстройством пищевого поведения еще в 13 лет, но находится в терапии до сих пор. Рассказываем, как видит мир человек, который слишком сильно хочет похудеть.
Почему развивается РПП
Далеко не всегда, вопреки распространенному мнению, проблема может брать истоки в детстве человека или в каких-то травмирующих моментах. Скорее расстройство может развиваться из-за психических особенностей человека, заявил в разговоре с MSK1.RU психиатр, психотерапевт, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович.
— РПП — это психическое заболевание, которое касается сразу нескольких сфер психики. Эта болезнь никогда не бывает самостоятельной и является последствием каких-то других нарушений, например депрессии, — объяснил он. — О них, к сожалению, говорят мало, потому что эта тема всё дальше и дальше вытесняется за пределы медицины и выходит в сторону психологии, которая имеет совсем другой подход к болезни. На самом деле РПП не определяют события в прошлом или какой-то жизненный опыт.
При этом страдающая этой проблемой москвичка Лена уверена, что конкретно в ее случае точкой невозврата стал момент взвешивания в школе.
— В моей школе была очень неприятная процедура, от которой не было спасения, — взвешивание и замер роста. Там, даже если ты попросишь не озвучивать твой вес, его озвучивали при всех, потому что «ну чего вам стесняться? Вы же дети. Вы же учитесь все вместе», — вспоминает она. — Я тогда общалась с двумя девочками, у которых комплекции были отличные от меня: одна была крупнее и занималась спортом, а вторая — чуть полнее меня. Визуально я выглядела по весу меньше, но как-то раз мы сидели на уроке физкультуры, и слово за слово выяснилось, что я вешу больше них.
Девушка на тот момент сконцентрировалась только на цифрах на весах, но комплексы и выдуманные проблемы начали появляться сами собой.
— Это накапливалось как снежный ком, когда ты замечаешь сначала одно, потом другое. И вот уже думаешь: «Ноги какие-то у меня большие, и живот какой-то не такой, и руки…» — призналась она. — Ты по крупицам начинаешь собирать доказательства своей неполноценности и развиваешь эту мысль до тех пор, пока она не начинает казаться неоспоримой реальностью.
Можно ли излечиться раз и навсегда
Люди, которым пришлось сталкиваться с серьезными расстройствами пищевого поведения, сходятся в том, что полностью вылечиться от него нельзя, так как расстройство зарабатывается на протяжении многих лет. Такие люди нуждаются в постоянном самоконтроле и контроле специалистов, чтобы не было регресса и не приходилось возвращаться к терапии.
При этом, по словам психиатра Шмиловича, бывают случаи, когда от расстройства можно избавиться навсегда.
— Зависит от того, какая болезнь сопровождает РПП. При самом неблагоприятном варианте бывает и так, что оно остается на всю жизнь, — сказал он. — Но в XXI веке мы уже весьма неплохо научились контролировать такие болезни. Мы можем вывести болезнь в хорошую, стойкую ремиссию и не дать обостриться. Есть случаи и с благоприятными прогнозами.
— Я не чувствую, что до конца это переборола. Иногда после каких-то проблем возникают мысли вернуться к прошлому. Я стараюсь избегать их, но знаю, что регресс может произойти в любой момент, — поделилась своими переживаниями Лена.
Излечиться раз и навсегда очень сложно, но при этом заболеть проще простого. А самое страшное, что если у человека уже есть предрасположенность, то его тяжело остановить. Лена подчеркнула, что хоть и считает ошибкой то, что довела себя до РПП, но в ее случае болезнь оказалась неизбежной.
Любые разговоры в такой ситуации чаще всего останутся безрезультатными, подчеркнул Шмилович.
— Переубедить человека в таком состоянии невозможно, — добавил он. — Это только ухудшает ситуацию.
Диеты и сообщества
Часто люди, подверженные РПП, находят или создают группы единомышленников, чтобы дольше сидеть на экстремальных диетах и наблюдать за тем, как это делают другие.
— В то время были очень популярны тематические группы. Я очень часто туда заходила и смотрела на фотографии девочек, у которых видны костяшки. В этом была определенная эстетика. Самое страшное в таких группах — даже не фотографии худых девушек, а разделы с диетами, где дневной рацион может быть рассчитан на 600 килокалорий, — рассказала Лена. — Эти диеты очевидно прописаны не теми людьми, которые хоть что-то в этом понимают — всё делается интуитивно.
Лена рассказала, что, будучи подростком, она долго не могла сесть на диету, потому что родители следили за ее питанием и образом жизни, но, как только ей дали больше свободы, она начала внедрять диеты и дошла до питьевой.
Питьевая диета — одна из самых популярных экстремальных диет в сообществах людей с РПП. Сидя на этой диете, люди на долгое время исключают из своего рациона твердую и питательную пищу. Нормальное питание заменяется питьевыми йогуртами, молоком, соками, кофе и водой. В жидком состоянии любая пища, попадающая в организм, усваивается быстрее и позволяет добиться сильного уменьшения калорий.
— Около полугода я провела на питьевой диете. Если я вдруг срывалась, то на следующий день ничего не ела и не пила, — уточнила девушка. — Если я, условно говоря, знала, что завтра поеду в гости, где меня будут «закармливать», то перед этим я голодала, как и после поездки.
Помимо экстремальных диет, девушки в погоне за худощавым телосложением могут использовать и другие способы похудения. Популярны в этих кругах слабительные таблетки, вызывание рвоты после приема пищи, курение, помогающее перебивать чувство голода.
РПП — это про худобу?
Когда мы пытаемся представить пациента с РПП, то наверняка в голове возникнет картинка очень худого человека с выпирающими ребрами и болезненным видом. На самом деле РПП — это не про худобу, а про голодание, истощение, болезненность и ненормальные отношения с едой. Человек может иметь нормальный или даже избыточный вес, но при этом голодать и истязать себя диетами.
— Расстройством пищевого поведения может заболеть абсолютно любой человек. Так же как и абсолютно любой человек может заболеть язвой желудка — и худой, и полный. Эта болезнь не выбирает себе людей, — заверяет психиатр.
Натуральным подтверждением этого оказалась история нашей читательницы:
— У меня была одноклассница, которая не выглядела больной, и поэтому мы не понимали, что что-то не так. Девочка контролировала калории — это считается вроде бы нормальным. Но это был не просто контроль калорий. Если она съедала больше какой-то своей нормы, то избавлялась от еды, вызывая рвоту, — рассказала наша собеседница. — Она также смотрела очень много контента про еду: видеоролики, на которых ее готовят или едят другие люди. Она не могла позволить себе это съесть, но хотя бы видела. Впоследствии оказалось, что это была форма РПП.
Девушка, пережившая РПП, рассказала, что для нее в приоритете было не столько приблизиться к определенному весу, сколько к болезненному состоянию, при котором у человека начинают плохо работать органы и он уже не может потреблять в пищу столько, сколько должен.
Лена вовремя обратилась к специалисту и не успела довести себя до состояния скелета.
— При росте 168 мой минимальный вес был около 52 кг. Вроде даже звучит как норма. Но было бы нормально, если бы я ела и двигалась, — объяснила она. — Я никогда не доводила себя до какого-то абсурдного состояния, потому что я просто не успела, хотя мысли были.
Изменение сознания
Психиатр Андрей Шмилович подтверждает распространенное мнение о том, что человек с РПП видит себя искаженно.
— Очень часто людей с РПП преследует абсолютно неправильное восприятие своего тела. Человек может быть чисто генетически стройным и худым, но в зеркале видеть себя намного больше, перестраивая свое сознание, — отметил он.
К таким сильным психологическим изменения более склонны подростки с еще не полностью сформировавшимися идеалами, на которые легко повлиять. Но тем не менее мнение, что заболеть расстройством пищевого поведения могут исключительно подростки — миф. В зону риска могут попасть и взрослые люди.
К тому же при РПП, даже после того как люди доходят до своих заветных параметров, они не начинают нравиться себе больше. Наоборот, люди становятся более требовательными к себе, и становится еще хуже. По словам психиатра, это может быть обусловлено тем, что расстройство пищевого поведения сосуществует с навязчивыми мыслями.
— Изначально я искренне верила, что если я буду худой, то все мои проблемы решатся, но получилось наоборот. Я стала еще строже и агрессивнее к себе относиться — у меня даже начались акты селфхарма. Я могла себя ударить: сидела ела и в моменте била себя сильно по ноге, — призналась девушка. — Были любые попытки заставить себя не есть, даже в крошечных количествах. Когда худеешь до определенного веса, ты думаешь: «Ну вот я похудела, но сброшу-ка я еще 5 килограммов, а потом еще 2, а потом еще 10…» — так работает расстройство пищевого поведения, когда, несмотря на результаты, ты не можешь остановиться.
Последствия расстройства пищевого поведения
Анорексия, булимия и переедание — РПП в любом его виде никогда не проходит бесследно для организма. Даже если человек уже вышел из болезненного состояния и в его внешнем виде и ментальном здоровье мало что напоминает о пережитых проблемах, физическое здоровье уже не вернешь.
В пубертатном возрасте больше всего людей с РПП, так как их мозг более пластичен и они подвержены психическим нестабильностям. Но это и самое опасное — в пубертате тело, как и психика, еще не до конца сформированы, а значит последствия более критичны. Специалисты не рекомендуют девушкам и парням увлекаться диетами до 17–18 лет. Но при этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова отмечает, что если у молодого человека есть врачебно-констатированный лишний вес, то худеть действительно может потребоваться.
— Если есть избыточный вес или ожирение, то снижать его можно и нужно в любом возрасте, однако делать это нужно постепенно. Как избыточный, так и недостаточный вес может негативно влиять на эндокринную систему, — объяснила эксперт.
Москвичка Лена рассказала, что никогда не была болезненным человеком, но последствием голодания стало снижение иммунитета и гастрит.
— РПП пошатнуло мое здоровье, у меня были проблемы с волосами, зубами, ногтями. Самое очевидное, что у меня появилось — это гастрит, который, к сожалению, не лечится, — добавила она.
По словам Русаковой, героиня всё же не получила «полный букет» возможных последствий РПП.
— Когда человек получает такую психологическую проблему, вместе с ней он получает не только ее, но и нарушение работы ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения, хрупкость костей и зубов, выпадение волос, мышечную дистрофию, — уточнила она.
Заболеть любыми видом РПП — это действительно страшно, и такое серьезное психологическое нарушение не терпит отложений и романтизации, потому что уже через пару месяцев при особом упорстве тело и сознание можно уже не спасти.
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