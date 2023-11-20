«День за днем мне становилось хуже». Вечно худеющая девушка — о голодании в погоне за красотой и серьезных последствиях жестких диет

В какой-то момент казалось, что движение бодипозитива перебороло эту тенденцию. Но вот наступило очередное десятилетие, и «героиновый шик» снова входит в моду. А вместе с ним возрождается романтизация РПП, анорексии и болезненных тел.

РПП — расстройство пищевого поведения, психогенный синдром, при котором люди, им страдающие, голодают или, наоборот, переедают. Заболевание включает в себя булимию, анорексию и психогенное переедание.



16 ноября отмечался день борьбы с анорексией, которая является одним из расстройств пищевого поведения. Корреспондент MSK1.RU пообщалась с москвичкой, которая столкнулась с этим расстройством. Героиня признаётся, что заболела расстройством пищевого поведения еще в 13 лет, но находится в терапии до сих пор. Рассказываем, как видит мир человек, который слишком сильно хочет похудеть.