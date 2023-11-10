Правило пяти секунд. Японские ученые рассказали, как не подхватить вирус в общественных местах

Опыты проводились на манекенах и только в закрытых помещениях. Исследователи визуализировали и измеряли поток аэрозольных частиц, которые образуются при выдохе во время личных встреч с другим человеком и в ситуации, когда надо пройти мимо группы людей.



Оказалось, что для заражения коронавирусной инфекцией пяти секунд общения с заболевшим вполне достаточно.