Каким должно быть верхнее давление и что оно означает. Разбираемся с врачами

Артериальное (кровяное) давление — это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. При каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наибольшим (систолическим) и наименьшим (диастолическим). В разговорной речи их называют верхним и нижним.



Зачем делить давление

Хотя замеряют всегда два показателя, сами по себе, независимо друг от друга, они мало о чем могут сказать — важно именно соотношение верхнего и нижнего давления. Но если очень упростить, то систолическое (верхнее) давление в большей степени отражает работу сердца, а диастолическое (нижнее) — тонус периферических сосудов.

