«Может закончиться реанимацией». Эксперты — о том, почему россияне чаще покупают БАДы от похмелья и безопасны ли они. 7 карточек

1
Почему растет спрос на БАДы? Люди стали больше пить?
Всплеск спроса на «антипохмелины» может быть связан с тем, что люди стали покупать больше алкоголя, заявил журналисту MSK1.RU кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.
— Первая версия лежит на поверхности — народ стал больше пить. Второе — мы не знаем, как действует то или иное средство, — отметил он.
По его словам, с увеличением цен на алкоголь это не связано: нельзя говорить о том, что люди стали чаще страдать похмельем из-за выбора более бюджетных напитков. Чтобы установить точную причину случившегося, нужно провести социологическое исследование.
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2
Алкоголь будет дорожать?
К сожалению, дорожать будет всё, включая алкоголь. Цены на товары продолжат подниматься из-за усложнения логистики, рассказал MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— У нас довольно большой объем алкоголя импортного, — сказал эксперт. — Он в обязательном порядке будет дорожать. Его ввозят по всё более сложным схемам, и это означает, что он поднимется в цене, как и всё остальное.
Со временем полки алкомаркетов могут опустеть: стоит готовиться к исчезновению зарубежных вин, добавил предприниматель Дмитрий Потапенко.
— Это никак не зависит от российского производства. Исчезать будет исключительно то, что невыгодно привозить. В основном это импортный алкоголь, — уточнил он.
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3
Появятся подделки?
На самом деле на рынке уже существует огромное количество поддельных вин. Всё дело в том, что некоторые вина производят на территории России из дешевых материалов и продают их как зарубежные.
— На некоторых наших территориях, которые поставляют России вина, в таком количестве виноматериала нет. У нас очень много вин, которые выдаются не за то, чем являются, — объяснил Кульбака. — К тому же довольно дешевые материалы, которые шли из Молдовы, теперь в Россию будут доставляться гораздо сложнее из-за проблем с логистикой.
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4
Помогают ли БАДы от похмелья?
По словам главврача клиники «Зависимость24», психиатра-нарколога Алексея Казанцева, БАДы не могут спасти человека от похмельного синдрома.
— В них могут содержаться микроэлементы, минеральные вещества: магний, калий. Но по-настоящему при похмелье они не помогут, — уточнил врач. — Лучше, конечно, симптоматическое лечение принимать по назначению специалиста.
Казанцев подчеркнул, что довольно часто после принятия таких таблеток люди усугубляют свое состояние и прибегают к употреблению алкоголя.
— Всё это в дальнейшем приводит к стойкой зависимости, которая имеет неизлечимый, хронический характер, — отметил он.
Если же у человека есть гипертоническая болезнь, то его давление может «зашкаливать» при частом распитии алкоголя. Тогда никакими БАДами, содержащими магний, его не скорректировать.
— В таком случае может быть инсульт или инфаркт, — подчеркнул нарколог.
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5
Могут ли БАДы быть опасны?
В некоторых случаях — да. Если человек пьет уже не первый день, то БАДы могут усугубить его состояние, считает Казанцев.
— БАДы могут быть опасны, если выражен похмельно-абстинентный синдром. Когда человек выпивает не один день, то у него есть осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, неврологические нарушения, могут возникнуть судорожные припадки, отек головного мозга, травмы, — рассказал он в разговоре с нашим корреспондентом.
Кроме того, некоторые БАДы содержат спирт. Соответственно, они тоже вызывают привыкание — так же, как и алкогольные напитки.
— Лечить зависимость от алкоголя алкоголем или спиртосодержащими препаратами — это и есть зависимость, — объяснил нарколог. — Страшно, если это будут препараты со спиртом, они могут вызвать слабоумие, поражение головного мозга, нарушение когнитивных способностей: памяти, мышления, скорости реакций.
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6
Как избавиться от похмелья
Эффективного на сто процентов средства, к сожалению, нет. Необходимо восстановить микроэлементы — калий, натрий, магний, кальций, которые вымывают алкоголь, отметил Казанцев.
— Соответственно, необходимо скорректировать сон, который может быть нарушен. Если присутствует судорожное состояние, нужно назначить противосудорожные препараты. Таких БАДов, к сожалению, не существует, — добавил нарколог.
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