«Может закончиться реанимацией». Эксперты — о том, почему россияне чаще покупают БАДы от похмелья и безопасны ли они. 7 карточек

В начале 2023 года в России резко увеличился спрос на биологически активные добавки (БАДы) от похмелья. В первой половине 2023 года их стали покупать чаще на 55% в натуральном выражении и на 90,4% — в денежном. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DSM.



Мы решили узнать у экономистов, почему это происходит, и спросили нарколога, действительно ли БАДы могут помочь от похмелья. Что происходит на алкогольном рынке и могут ли такие препараты быть опасными — отвечаем в подробных карточках.