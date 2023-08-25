«Как богатые люди умирают от рака? Теперь я знаю». Основатель «Электронного города» заявил о страшной болезни

Завтра мне исполняется 52 года, и если бы не маловероятная удача, то это был бы мой последний день рождения.



Три страшных буквы. Рак.



Я раньше всегда думал: ну вот как богатые люди умирают от рака? У них же столько ресурсов, чтобы вовремя его обнаружить и вылечить. А вот так вот. Теперь я знаю как. В апреле у меня обнаружили опухоль, и с тех пор я борюсь с ней. Этот пост — мое ретро, рефлексия над ошибками и выводами, чему я научился в этом испытании.



Три ключевые ошибки

1. Люди оптимизируют то, чего не хватает. Бедный экономит копеечку, путник в пустыне — воду, марафонец — силы, предприниматель — время. У предпринимателей всегда не хватает времени, и поэтому мысль, что надо сходить и проверить здоровье, у многих не возникает в голове, пока нет явных симптомов. Зачем идти, если ничего не болит? Опухоль, которую у меня нашли, никак себя не проявляет до последнего, до той стадии, когда уже поздно. И ты живешь себе, весь из себя решающий важные дела, и даже не догадываешься, что часики уже реально тикают.

