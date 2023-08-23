«С точки зрения онкологии, ведь и жить вредно»: могут ли беременность и ЭКО спровоцировать рак

— Связано это не только с гормонами, очень большие изменения претерпевает иммунная система. Сказывается и то, что в организме растет и развивается хоть и родственный, но всё равно не свой элемент, — поясняет врач.



ЭКО и гормональная стимуляция

Особенно серьезно переживают на этот счет женщины, которые столкнулись с проблемами в зачатии малыша и которым приходится прибегать к технологиям экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).



— У нас есть этап стимуляции [овуляции], мы колем уколы, чтобы выросла не одна, а несколько яйцеклеток. Этот процесс сопровождается повышением уровня женских половых гормонов. Как это отражается на здоровье женщины, продолжает активно изучаться. Показано, что риск онкологии повышают не препараты, которые мы используем, а у женщин с бесплодием исходно выше риск рака яичников, матки, молочной железы, — констатирует врач-репродуктолог Юлия Колода. — Не до конца понятно, с чем связан этот механизм, с фактором бесплодия или с фактором отсутствия беременности, потому что беременность — это тот же гормон прогестерон, который защищает женщину от перечисленных видов рака. Поэтому у женщин с бесплодием, которым мы проводим ЭКО, риск рака будет выше. Но если она после нашего лечения забеременеет, этот риск снизится, это очень важно.