«С точки зрения онкологии, ведь и жить вредно»: могут ли беременность и ЭКО спровоцировать рак

Беременность — всегда волнительный период для женщины, а беременность после гормональной стимуляции и ЭКО — тем более, поэтому многие будущие мамы опасаются, что на фоне гормонов и изменений в организме могут произойти неожиданные перестройки, в том числе провоцирующие рак. Разбираемся в этом вопросе в новом выпуске сериала «Онколикбез».
«Хоть и родственный, но всё равно не свой элемент»
Новости о том, что у беременной выявили опухоль или нашли ее у только родившей молодой мамы, всегда воспринимаются очень эмоционально. Такие случаи есть, но, по словам врачей, это большая редкость.
— Беременность, как и любая гормональная перестройка, может стать фоном для возникновения злокачественных новообразований или для их более бурного развития. Но это не обязательно, потому что, если сравнить число злокачественных новообразований и беременностей, мы поймем, что отнюдь не все беременности приводят к развитию опухолей, — успокаивает профессор, заместитель главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Алексей Привалов. — Просто в период беременности женщина находится под более тщательным и частым медицинским наблюдением, ей проводятся исследования репродуктивных органов, органов малого таза, молочных желез, обязательно делается флюорография, и иногда заболевания, которые клинически не проявляли себя до беременности, могут быть выявлены. То есть речь не о том, что беременность способствует развитию злокачественных образований, а о том, что даже вне беременности не нужно пренебрегать стандартными обследованиями, которые предусматривает диспансеризация.
Алексей Привалов — профессор, доктор медицинских наук, врач-онколог, заместитель главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ).
Но если опухолевые клетки уже имелись в организме будущей мамы до беременности, то происходящие в организме перестройки могут ускорить их рост.
— Связано это не только с гормонами, очень большие изменения претерпевает иммунная система. Сказывается и то, что в организме растет и развивается хоть и родственный, но всё равно не свой элемент, — поясняет врач.
ЭКО и гормональная стимуляция
Особенно серьезно переживают на этот счет женщины, которые столкнулись с проблемами в зачатии малыша и которым приходится прибегать к технологиям экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
— У нас есть этап стимуляции [овуляции], мы колем уколы, чтобы выросла не одна, а несколько яйцеклеток. Этот процесс сопровождается повышением уровня женских половых гормонов. Как это отражается на здоровье женщины, продолжает активно изучаться. Показано, что риск онкологии повышают не препараты, которые мы используем, а у женщин с бесплодием исходно выше риск рака яичников, матки, молочной железы, — констатирует врач-репродуктолог Юлия Колода. — Не до конца понятно, с чем связан этот механизм, с фактором бесплодия или с фактором отсутствия беременности, потому что беременность — это тот же гормон прогестерон, который защищает женщину от перечисленных видов рака. Поэтому у женщин с бесплодием, которым мы проводим ЭКО, риск рака будет выше. Но если она после нашего лечения забеременеет, этот риск снизится, это очень важно.
Специалисты сходятся во мнении, что к любой беременности женщина должна готовиться, и речь не только о приеме витаминов, но и о тщательной диагностике.
— Истории, которые мы слышим в СМИ, это чаще ЭКО + беременность и отсутствие своевременной диагностики. Если бы не было ЭКО и беременности, этот рак развился бы в 60–70 лет, — отмечает репродуктолог. — Именно поэтому очень важное внимание мы уделяем подробному обследованию, у нас есть приказ Минздрава, по которому мы работаем, мы его соблюдаем четко, чтобы исключить опухоли молочной железы, яичников, матки и так далее.
Юлия Колода — кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России (РМАНПО), врач акушер-гинеколог, репродуктолог, медицинский директор Центра репродукции.
Впрочем, полностью исключить риск всё равно невозможно.
— От момента первой раковой клетки до того момента, как мы увидим опухоль на флюорограмме или на УЗИ, может пройти пять лет. То есть теоретически каждый человек может уже быть в начальной стадии, которую ЭКО или беременность могут ускорить, — объясняет Юлия Колода. — Но это же не значит, что мы не должны беременеть! Мы же садимся в машину и не думаем о статистике автомобильных катастроф. Мы не можем всё предусмотреть, но то, что от нас зависит, мы должны делать.
Усугубляет проблему то, что современные женщины всё чаще откладывают материнство на более поздний возраст, когда риск развития рака повышается в принципе.
— Риски злокачественных новообразований безотносительно к тому, есть беременность или нет, в 20 лет и в 40 совершенно различны, в 40 лет они, безусловно, выше, в особенности если это первородящая женщина, — говорит Алексей Привалов. — Конечно, эти риски не фатально высокие и это не значит, что рожать в 40 лет нельзя. С точки зрения онкологии, ведь и жить вредно, а долго жить — еще вреднее, потому что чем дольше человек живет, тем выше риск злокачественных образований.
При этом локализации опухолей у беременных могут быть не только «женские».
— Чаще встречаются те локализации, которые и в обычной, свободной от беременности жизни, встречаются чаще — это, конечно, молочная железа, встречаются и рак легкого, рак пищеварительного тракта, рак гинекологический, саркомы мягких тканей, забрюшинного пространства, меланомы, — перечисляет онколог.
Прогноз
Если у беременной женщины выявляется рак, к ее лечению подключается целая команда специалистов.
— Тактика всегда определяется сроком беременности, на котором выявлено новообразование, чаще всего приходится приоритеты расставлять, — говорит Алексей Привалов. — Иногда речь идет о прерывании беременности, потому что мы понимаем, что если откладывать лечение на длительный срок, риски несоизмеримо велики. Или наоборот, если понимаем, что есть относительно безопасное лечение во втором и третьем триместрах, мы можем выполнить противоопухолевое лечение, мы его проводим, затем акушеры-гинекологи родоразрешают пациентку.
В Челябинской области есть примеры, когда врачам удавалось спасти и маму и ее малыша, и эти случаи не единичны, поэтому надежда есть всегда. А еще есть случаи, когда женщины после перенесенного рака становились мамами. Конечно, решиться на беременность в таких случаях непросто, но часто это возможно.
— Конечно, нет такого, чтобы запрещать беременность, особенно когда женщина прошла противоопухолевое лечение, находится в ремиссии, наблюдается. Формально это здоровый человек. Конечно, все риски проговариваются, но женщина сама принимает решение, — говорит доктор. — Более того, когда речь идет о противоопухолевом лечении у женщины, у которой есть шанс излечиться и которая когда-то задумается о рождении ребенка, есть технологии, которые позволяют консервировать яйцеклетки и сохранить их для будущей беременности.
В предыдущих выпусках «Онколикбеза» мы обсудили с врачом-маммологом, влияют ли прием гормонов и операции по увеличению груди на риск развития рака. А еще обсудили со специалистом, как профилактировать и не пропустить самый смертельный рак для молодых женщин.