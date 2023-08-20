Что произойдет с организмом, если резко перестать пить водку, — объясняет врач

Даже один глоток водки сравним с ожогом пищевода и желудка, когда обнажается слизистая органов. Это может стать причиной появления язвы и рака.



Опасен спирт и для головного мозга, в первую очередь для зрительного и слухового анализатора, мозжечка, речевого центра.



— Постоянное употребление водки приводит к общему истощению организма из-за постепенного разрушения органов, личность деградирует, потребности падают до самых базовых, плотских, — продолжает Александр Умнов.



Как понять, что человек алкоголик: верный признак

Достаточно нескольких месяцев регулярного употребления водки, чтобы человек стал алкоголиком, отмечает эксперт.

