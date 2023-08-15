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Массовое отравление детей ирсениозом на Алтае: чем закончились проверки прокуратуры в лагерях

Представление получил глава региона

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Дело об отравлении в детском лагере также поставил на контроль глава СК России Александр Бастрыкин

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Прокуратура Республики Алтай завершила проверку массового отравления детей в оздоровительном лагере «Горный орлёнок».

В конце июля более 90 воспитанников заразились кишечной инфекций «иерсиниоз». Деятельность «Горного орлёнка» приостановили на 90 суток решением Роспотребнадзора, проверке подверглись и другие детские лагеря. В связи с выявленными нарушениями представление прокурора получил глава Республики Олег Хорохордин.

— По фактам нарушений, выявленных в ДОЛ «Горный орлёнок», а также других организациях отдыха и оздоровлений детей, осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай в текущем году, прокурором республики внесено представление в адрес Главы региона, которое находится на рассмотрении, — сообщили в прокуратуре Республики.

По данным надзорного ведомства, массовому характеру отравления в «Горном орлёнке» способствовало бездействие администрации лагеря по информированию уполномоченных органов о клинических проявлениях заболевания у детей и работников учреждения незамедлительно после их появления.

СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Основанием стали «грубые нарушения федерального законодательства администрацией лагеря».

В июне в России произошло массовое отравление сидром. Впоследствии выяснилось: сырье для смертельного пойла украли со складов полиции.

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