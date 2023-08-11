В России ограничивают аборты: что уже придумали в регионах для борьбы с прерыванием беременности

Возможность ограничения абортов в России обсуждают уже не первый год, однако в последнее время власти особенно рьяно взялись за эти вопросы. Среди предложений властей — идея запретить прерывание беременности в частных клиниках. В июле вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что порядка десяти регионов уже работают над этим, назвав среди них Пензенскую область и Республику Мордовия.
— Я специально проехалась по регионам и получила однозначную поддержку губернаторов. Они хотят опираться на федеральные нормы и готовы работать с руководством коммерческих клиник, — сказала вице-спикер.
Мы изучили опыт нескольких регионов страны, чтобы разобраться, как собираются ограничивать аборты и ждать ли применения регионального опыта в масштабе страны.
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В правительстве Челябинской области этим летом собрали для беседы представителей частных клиник. Поводом стал эксперимент команды регионального сервисного уполномоченного Оксаны Кирюшиной.
— Они обзвонили частные клиники от лица женщины, которой нужно сделать аборт, и практически везде им сказали: «Приходите, сумма такая-то, в течение двух-трех дней всё будет сделано». Соответственно, мы их, [представителей частных медцентров], собрали, чтобы обсудить эту ситуацию, — цитирует вице-губернатора региона Ирину Гехт портал 74.RU. — Говорили о том, что в наших [государственных] учреждениях есть «неделя тишины», есть возможность консультации с психологом, в частных центрах этого нет, поэтому, ребята, давайте откажемся в вашей части, безусловно, за исключением абортов по медицинским показаниям, но тем самым где-то сохраняя жизни детей. Был такой разговор. Запрета никакого нет, мы просто поговорили, обсудили, предложили.
По словам вице-губернатора, тема вызвала бурную дискуссию в профессиональном сообществе. Инициативу поддержали не все собравшиеся — из 58 клиник навстречу пошли 28. Правда, полностью отказаться от хирургических абортов решили только 3 частные клиники. Некоторые пообещали ввести анкетирование и пригласить психолога для консультаций.
— Некоторые главные врачи говорили, что мы ограничиваем свободу женщин. Но права женщины тут никак не ограничены, потому что в каждой женской консультации такая возможность [проведения аборта] есть, — отметила Ирина Гехт. — Просто такие решения слишком часто принимают на эмоциях. У нас был случай, когда в семье наступила долгожданная беременность, муж счастлив, уезжает в командировку, а она, испугавшись, что это скажется на ее карьере, делает аборт. Естественно, семья распадается и всё прочее. Я думаю, если бы «неделя тишины» была соблюдена, то, может быть, и семья бы сохранилась, и ребенок тоже.
«Неделей тишины» именуют время, которое дается женщине на раздумья, когда она приходит за направлением на аборт. По закону, клиникам запрещено прерывать беременность в течение семи дней с момента обращения, если срок беременности меньше 11 недель. Аборт без медицинских показаний законы в России допускают на сроке до 12 недель.
Запрет пропаганды абортов
В Мордовии строже, чем в Челябинской области — там полагают, что никакого права на аборт не может быть вовсе. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который обсуждался в республике как раз в июле, когда Анна Кузнецова выступила со своим заявлением на заседании рабочей группы по сохранению традиционных ценностей.
— Утверждение о том, что право на аборт является международно признанным правом человека или правом женщины, является ложным. Обязывающие международные правовые документы не только не включают так называемого права на аборт, но и содержат все предпосылки для защиты жизни нерожденных детей с момента зачатия, — считают авторы законопроекта.
Представленный региональным парламентом законопроект предлагал запретить пропаганду абортов и склонение к ним. 3 августа документ был принят.
Пропагандой абортов по закону Республики Мордовия считаются:
- сведения о социальной равноценности аборта и родов;
- обоснование преимущества абортов;
- формирование отношения к аборту как к социальной норме;
- формирование желания прервать беременность, если она наступит;
- формирование негативного отношения и страха перед беременностью, родами и воспитанием ребенка;
- уничижительные высказывания о беременности, беременных женщинах, ребенке до рождения;
- формирование представления о безвредности и безопасности аборта;
- оправдание аборта без угрозы жизни и здоровью беременной женщины (включая случаи аномалий и пороков развития у плода);
- обоснование «нравственной нейтральности» аборта;
- отрицание того, что эмбрион и плод является живым человеком, ребенком;
- призывы к аборту;
- ложные сведения о развитии ребенка до рождения;
- негативные субъективные мнения о перспективах жизни ребенка в случае его рождения;
- демонстрация процесса аборта с ироничными или уничижительными комментариями;
- демонстрация процесса аборта в развлекательных и игровых целях.
Склонением к аборту по закону Республики Мордовия считаются:
- уговоры;
- предложения;
- подкуп;
- обман;
- выдвижение требований;
- предоставление беременной информации, отнесенной к пропаганде;
- понуждение склонить женщину к аборту близких родственников беременной, ее мужа, партнера, лиц, от которых она находится зависимости.
Врачам информировать о наличии медицинских показаний к аборту не запретили.
В законе указано, что его нарушение повлечет за собой административную ответственность, однако конкретное наказание не прописано. Председатель Комитета по законодательству и законности Госсобрания Мордовии Валерий Алехин заявил, что наказывать будут штрафами.
— Штраф для граждан РФ — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, иностранных граждан — от 10 тысяч до 20 тысяч, должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч, юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, — цитирует его «Интерфакс».
Закон вступит в силу через 10 дней с момента опубликования — уже в середине августа.
Беседы с психологом
Также Кузнецова отметила Пензенскую область. Там действует один из самых долгосрочных проектов. Как рассказали Городским порталам в региональном Минздраве, в 2012 году с руководителями частных клиник было заключено соглашение сотрудничестве с так называемыми «медико-социальными кабинетами» женских консультаций. Если беременная, решившая сделать аборт, обращается в женскую консультацию, то посещение такого кабинета для нее обязательно, в частных клиниках подобных консультаций нет.
Такие кабинеты начали создавать по всей стране еще в нулевых — предполагается, что в них должны быть соцработник, психолог и юрист, которые должны консультировать женщин в самых разных ситуациях. В 2015 году Минздрав заключил соглашение с РПЦ, согласно которому представители религиозных организаций также могут участвовать в этом консультировании.
Конкретный объём такой медико-социальной помощи определяет главврач. В числе прочего, одна из задач таких кабинетов — «формирование у женщины сознания необходимости вынашивания беременности».
В 2017 году Минздрав РФ подготовил методические рекомендации по оказанию психологического консультирования в таких кабинетах. В них подробно описано как вести себя с различными типажами пациенток, что нужно говорить, а что категорически нельзя. Авторы методички полагают, что залог успеха таких консультаций — личность самого психолога, его абсолютная убежденность, что аборт — зло. Успехом считается отказ женщины от принятого решения о прерывании беременности.
Вот как описывали эти консультации сами женщины в анонимных интервью порталу NGS.RU.
«Мне промывали мозг, что стране нужно поднимать демографию, что я инфантильна и сама выдумала все помехи для родов. Я говорю: "Я самозанятая, и 90% моего дохода — это тренерство, которое уже несовместимо с моим положением". Что ответила психолог: "Ну сменить профессию никогда не поздно". И разве важно, хочет ли этого женщина? Стране же демографию поднимать надо».
«Аборты я делала после второго и третьего ребенка, то есть у меня трое детей. В первый раз, когда делала аборт в женской консультации, максимально растягивали время: «Ты же молодая», «Тебе рожать и рожать» — и пресловутая фраза: «Дал бог зайчика, даст и лужайку» (и пофигу, что я атеистка). На все манипуляции, такие как УЗИ, анализы, записана была на самые дальние даты. Итого еле успела к
Во второй раз на удивление всё сделали быстро. Хотя нет. Также давили: «Роди, ты ж молода», «Мужья уходят, а дети остаются», «Родишь еще двоих — и получишь миллион от государства». Перестали давить, когда поделилась своими навязчивыми мыслями убить себя и своих детей».
По информации министерства, 45% идущих на аборт женщин принимают такое решение из-за «конкуренции мотивов в жизненных планах» — например, беременность нежелательная или наступила невовремя. Около трети женщин принимают решение прервать беременность из-за материальных трудностей и проблем с жильем.
В Пензенской области в 2019 году создали специальные рабочие группы, которые должны адресно помогать таким женщинами и молодым семьям. Например, это может быть помощь в трудоустройстве супругов, устройстве детей в детский сад, оформлении необходимых документов для получения пособий и решении жилищных проблем.
По данным авторов методички Минздрава, «передумывают» после таких консультаций до 30% женщин, но это труднодостижимый уровень эффективности — в среднем обычно 10–15%. Пензенский эксперимент показал, что в случае с частными клиниками всё несколько сложнее.
— К сожалению, эффективность данного соглашения низкая, так как негосударственные медицинские организации различной формы собственности не заинтересованы в сохранении нежелательной беременности у пациенток, — сообщили в Минздраве Пензенской области. — Направляется в кабинеты медико-социальной помощи всего от 30 до 45% пациенток, решивших прервать беременность по желанию, отказов от прерывания беременности не было до 2022 года, только 2 беременных — 0,3% отказались от прерывания беременности в 2023 году.
Что предлагают Минздрав и депутаты
На федеральном уровне новые ограничения в отношении искусственного прерывания беременности пока только обсуждаются. Некоторые предложения, впрочем, уже рассматриваются вполне серьезно: в июле министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на правительственном часе в Госдуме, сообщил, что Минздрав разработал проект приказа, который вводит более строгий учет препаратов, используемых для прерывания беременности. В документе нет названий конкретных препаратов, только действующие вещества — одно из них содержится в популярном средстве экстренной контрацепции.
Тогда же министру предложили запретить частным клиникам предоставлять услуги абортов.
— Снижение числа абортов — это ключевая задача, над которой мы работаем, за последние годы количество сократилось в разы. Тем не менее резерв еще есть. Есть замечания к частным медицинским организациям, которые не выдерживают неделю тишины, поэтому предложение запретить проведение абортов в частных клиниках имеет под собой почву, — ответил Михаил Мурашко.
Такое предложение депутаты озвучивают не впервые. Например, об этом говорила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в 2021 году. Идею также поддерживают представители Русской православной церкви. Озвучивались и другие идеи по сокращению числа абортов: например, ввести пренатальное усыновление — подробнее об этой инициативе мы рассказывали ранее.
Запрет абортов или уменьшение их числа самыми разными регулярно обсуждаются в контексте демографии. По данным Росстата, рождаемость в России снижается — в 2022 года на свет появились 1,3 миллиона новорожденных. Этот показатель максимально близок к антирекорду