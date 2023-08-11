В России ограничивают аборты: что уже придумали в регионах для борьбы с прерыванием беременности

Врачам информировать о наличии медицинских показаний к аборту не запретили.



В законе указано, что его нарушение повлечет за собой административную ответственность, однако конкретное наказание не прописано. Председатель Комитета по законодательству и законности Госсобрания Мордовии Валерий Алехин заявил, что наказывать будут штрафами.



— Штраф для граждан РФ — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, иностранных граждан — от 10 тысяч до 20 тысяч, должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч, юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, — цитирует его «Интерфакс».



Закон вступит в силу через 10 дней с момента опубликования — уже в середине августа.



Беседы с психологом

Также Кузнецова отметила Пензенскую область. Там действует один из самых долгосрочных проектов. Как рассказали Городским порталам в региональном Минздраве, в 2012 году с руководителями частных клиник было заключено соглашение сотрудничестве с так называемыми «медико-социальными кабинетами» женских консультаций. Если беременная, решившая сделать аборт, обращается в женскую консультацию, то посещение такого кабинета для нее обязательно, в частных клиниках подобных консультаций нет.

