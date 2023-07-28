Каждый второй родитель в Новосибирске отказывается ставить ребенку вакцину от гепатита B

В Новосибирске практически каждый второй родитель отказывается ставить ребенку вакцину от гепатита B. Как рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Подзнякова, отказов от прививки примерно 50%
— Этот процент — общий, не только для гепатита. Не все понимают, что вакцина спасет, антитела отработают и человек не заболеет. Каждый год мы видим это с клещевыми инфекциями, которые мы каждую весну говорим о вакцинации. Тяжеленное заболевание, которое невозможно спрогнозировать, то же самое с гепатитом, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС Лариса Позднякова.
Лариса Позднякова добавила, что вакцинация появилась в СССР в 1988 году. В это время было резкое снижение выявления гепатита, но в 90-е ситуация ухудшилась.
Диагноз «острый гепатит B» ставится с помощью медицинской комиссии. Около десяти лет назад, как уточнила главный инфекционист, это были один или два случая. Сейчас это до десяти случаев в год.
Гепатитом B передается перинатальным способом, или через контакт с кровью и другими жидкостями тела, в том числе во время полового акта. Вакцинация проходит еще в роддоме.
Зимой и весной 2023 года в Новосибирской области была крупная вспышка кори. Врачи отмечали, что причина в уменьшении внимания к вакцинации.