Каждый второй родитель в Новосибирске отказывается ставить ребенку вакцину от гепатита B

— Этот процент — общий, не только для гепатита. Не все понимают, что вакцина спасет, антитела отработают и человек не заболеет. Каждый год мы видим это с клещевыми инфекциями, которые мы каждую весну говорим о вакцинации. Тяжеленное заболевание, которое невозможно спрогнозировать, то же самое с гепатитом, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС Лариса Позднякова.