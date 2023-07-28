Стоит начать с коллагена. Врачи назвали специю, которая замедляет старение

Как это происходит

Здесь стоит начать с коллагена — белка, который по своей структуре похож на спираль. Такая форма позволяет ему растягиваться, придавая коже упругость, наполненность и красоту.



Избыток сахара в крови делает ее похожей на сахарный сироп. Белковые структуры, например гемоглобин, засахариваются и слипаются, их работа нарушается. Коллаген при соединении с сахаром меняет свою структуру, и некогда подвижная пружина превращается в негнущуюся палку, снижая упругость кожи.



Помимо гемоглобина, в крови есть транспортные белки, они переносят питательные вещества, в которых нуждается каждая клетка тела, в том числе и клетки кожи. Сахар воздействует и на стенки сосудов, делая их хрупкими, они трескаются, и доносить пищу клеткам кожи становится всё труднее.

