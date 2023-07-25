«Мы не лечим, у нас нет реанимации». Пациента погубили по ошибке, отправив в палату смертников, решив, что у него рак

— Никакой перевозки на скорой нам не предложили. Мы снова начали искать спецмашину с кислородом. Машины все были заняты. Заведующая прибегала, торопила, а я не могла найти. Я не представляю, что бы делал в такой ситуации одинокий пожилой человек, который не умеет пользоваться интернетом, а ему говорят: забирайте (своего родственника). Наконец, через четыре часа нашли машину, — вспоминает Ирина.

Она надеялась, что в Арамильской больнице лечение будут продолжать.



— Мы с мамой не знали, что такое паллиативное отделение, никогда не сталкивались, — объясняет дочь Николая Егоровича. — Когда увидела, что там, то пришла в ужас. Это же дорога в один конец, там безнадежные больные. Не могу ни в чем упрекнуть персонал этого отделения. Врачи и медсестры там хорошие: ухаживают, по-доброму относятся к пациентам. Но там не лечат, не спасают, у них нет реанимации. Врач сразу объяснила мне это. Мы не могли никак принять, что папа безнадежен, еще совсем недавно всё с ним было хорошо. И мы до последнего надеялись, что он выздоровеет.

