«Риск холеры есть всегда»: 5 вопросов об опасной болезни, которые спасут вам жизнь

Что за болезнь холера?

Холеру вызывает бактерия Vibrio cholerae, в организм человека она попадает, как правило, с зараженными продуктами или водой. Соответственно, наибольшая вероятность распространения холеры возникает там, где есть проблемы с доступом к чистой воде.



— Особенность этой инфекции в том, что она тесно связана с дестабилизацией инфраструктуры, канализации, водоснабжения, проблемами с питанием, скученным проживанием людей, например в лагерях беженцев. Крупная вспышка начинается, когда холера попадает в систему водоснабжения, — говорит иммунолог Николай Крючков.

