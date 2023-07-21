«Риск холеры есть всегда»: 5 вопросов об опасной болезни, которые спасут вам жизнь

20 июля стало известно, что в Тамбовской области госпитализировали пациента, у которого при анализах выявили холероподобный возбудитель. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Позже появились сообщения, что с подозрением на холеру в больницу доставили еще одного человека — он летел в самолете вместе с первым пациентом. Эту информацию в ведомстве пока официально не подтверждали, однако известно, что за контактными установят медицинское наблюдение — Всемирная организация здравоохранения считает холеру чрезвычайно заразной болезнью. Разбираемся, насколько опасна сегодняшняя ситуация и стоит ли бояться холеры в России в 2023 году.
Что за болезнь холера?
Холеру вызывает бактерия Vibrio cholerae, в организм человека она попадает, как правило, с зараженными продуктами или водой. Соответственно, наибольшая вероятность распространения холеры возникает там, где есть проблемы с доступом к чистой воде.
— Особенность этой инфекции в том, что она тесно связана с дестабилизацией инфраструктуры, канализации, водоснабжения, проблемами с питанием, скученным проживанием людей, например в лагерях беженцев. Крупная вспышка начинается, когда холера попадает в систему водоснабжения, — говорит иммунолог Николай Крючков.
Как протекает болезнь?
Как правило, между заражением и появлением первых симптомов проходит от 12 часов до 5 дней. Основной симптом холеры — диарея. В большинстве случаев симптомы легкие или умеренные, однако также холера может вызывать тяжелую острую водянистую диарею, которая без лечения за несколько часов приводит к сильному обезвоживанию и смерти.
— Летальность холеры при наличии лечения сегодня 1–2% от случаев заражения. Но если ничего не делать, она резко подскакивает, затрагивает людей с хроническими заболеваниями, детей, беременных женщин, пожилых людей, — объясняет иммунолог.
Разве холера не побеждена?
Для России холера действительно не самая актуальная проблема: по данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, эпидемий холеры в стране не было с 1985 года. Однако единичные завозные случаи есть, и Роспотребнадзор тоже не списывает холеру со счетов.
— Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой, и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завезти любой турист, — заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме в июне.
В мире, по данным ВОЗ, в 2020 году сообщалось о
Нужно ли ждать вспышки в России?
Иммунолог Николай Крючков говорит, что риск возникновения вспышки или эпидемии холеры после завозного случая минимален. Случай, судя по данным Роспотребнадзора, как раз завозной — симптомы выявили у гражданина Индии, недавно прибывшего из Дели. Сейчас ведомство проводит противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов и сообщает, что симптомов у контактных лиц не обнаружено.
— В России риск холеры постоянный, он не очень острый, — говорит Николай Крючков. Но чтобы этот риск не рос, нужно постоянно заниматься его предотвращением. Очень важно, чтобы была готовность в случае возникновения вспышки моментально ее купировать, современные методы, лекарства и вакцины позволяют это сделать. Если не заниматься, упускать — можно ждать проблем.
Весной этого года Роспотребнадзор обновил постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России. Профилактические мероприятия, которые прежде требовалось выполнить к конкретной дате, постановили проводить ежегодно. Это в том числе оценка готовности медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой: наличие госпитальной базы, достаточных знаний у медперсонала, антибактериальных препаратов и средств регидратации.
Что делать, чтобы не заболеть?
От холеры есть вакцина, однако массовая вакцинация не предусмотрена — как объясняет иммунолог, такой потребности нет, поскольку холера широко не регистрируется. Вакцина, по его словам, должна быть в достаточном количестве на случай вспышки, чтобы оперативно провакцинировать население в очаге инфекции.
Основной профилактикой холеры для каждого человека остается соблюдение правил гигиены и приготовления пищи. Роспотребнадзор советует регулярно мыть руки, купаться только в разрешенных местах, а при купании избегать попадания в рот воды, пить кипяченую воду или напитки в промышленной упаковке, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли и использовать для сырых и вареных продуктов отдельные разделочные доски и ножи.
При первых признаках острых кишечных инфекций необходимо обратиться к врачу — даже если вы считаете, что у вас не было шансов заразиться холерой, другие кишечные инфекции могут быть не менее опасны.