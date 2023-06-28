«Это никуда не исчезнет». Как помог маленькой Вике со СМА самый дорогой укол в мире (он стоил 121 млн рублей)

— Понятно, что Викуля — особенный ребенок. И особенный не потому, что у нее красивые глазки, а потому что у нее инвалидность. Это никуда не исчезнет, — говорит Ирина Снегирева, мама малышки. — То, что мы видим сейчас, и что у нас есть возможность заниматься — это действительно счастье. Мы не ждем чего-то уникального, колоссального. Самое главное — чтобы не было зависимости от аппаратов, чтобы она сама дышала. Самое главное — не потерять прогресс. Я думаю, что мы движемся вперед.