Кардиолог рассказал, что проверить в первую очередь, если повышается давление

Если цифры на тонометре вдруг стали отличаться от привычных, давление подскакивает до 140/90 и выше и такое происходит всё чаще, пора заняться своим здоровьем. Таким образом организм может говорить вам о серьезных сбоях, рассказывает «Доктор Питер».
Врач-кардиолог объяснила, нарушение работы каких органов может проявляться повышенным давлением и какие анализы нужно сдать, если вас беспокоит эта проблема.
— Когда повышается давление, в первую очередь надо проверить сердце, почки, сосуды, которые снабжают кровью головной мозг, глаза — глазное дно и сетчатку, а также пройти ряд обследований, — объясняет врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. — Это необходимо для того, чтобы найти возможную причину гипертонии. 5% всех случаев приходится на вторичную гипертонию, 95% — на эссенциальную (первичную), и часто ее главная причина — стресс. Поэтому стоит задуматься о том, как убрать его воздействие.
Какие анализы сдать, если повышается давление
- Клинический анализ крови;
- клинический анализ мочи;
- биохимический анализ крови.
— В биохимическом анализе надо смотреть печеночно-почечный профиль: общий белок, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, билирубин, КФК, креатинин, калий, мочевину, мочевую кислоту, а также маркеры воспаления — СРБ и ферритин. Кроме того, важен липидный профиль, он покажет риски атеросклероза, ишемической болезни сердца и головного мозга, — объясняет врач Кореневич. — Риски тромбозов покажут Д-димер, фибриноген, АЧТВ. Еще важны для кардиолога показатели гормонов щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4, а также уровень глюкозы и гликированный гемоглобин. Они помогут исключить частый спутник болезней сердца — сахарный диабет.
Какие обследования надо пройти
- ЭКГ;
- УЗИ сердца;
- УЗИ сосудов шеи (брахицефальных артерий);
- УЗИ почек и надпочечников;
- УЗИ сосудов почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- осмотр глазного дна у окулиста;
- консультации кардиолога и эндокринолога.
Какое давление — норма
Ранее кардиологи объяснили, что ошибочно считать нормальным исключительно давление 120/80.
— Нормальные значения артериального давления у взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80, — говорит врач-кардиолог ФМБА Екатерина Руденко.
Еще более широкий диапазон показателей нормального давления называет Анна Кореневич, кардиолог, кандидат медицинских наук:
— Да, 120/80 — это давление большинства здоровых людей. Но есть люди, у которых давление 90/60 — и это тоже норма. Да и давление 130–135/90 тоже может быть нормой. Но если давление 140/90 в покое и повышено постоянно, тогда уже можно говорить о начальной гипертонии и заниматься серьезной профилактикой. Так что норма — это серьезный разброс цифр систолического давления — от 90 до 135, диастолического — от 60 до 90.
Если у вас вдруг начинает повышаться давление, а раньше оно было в норме, то это может быть связано и с заболеваниями почек и эндокринными расстройствами.
— На показатели артериального давления влияют внешние факторы: стресс, недостаток отдыха, эмоциональные и физические перегрузки, курение, несбалансированное питание, изменение климата и погодных условий, прием определенных групп лекарственных препаратов, — добавляет кардиолог Екатерина Руденко.