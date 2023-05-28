Кардиолог рассказал, что проверить в первую очередь, если повышается давление

— Когда повышается давление, в первую очередь надо проверить сердце, почки, сосуды, которые снабжают кровью головной мозг, глаза — глазное дно и сетчатку, а также пройти ряд обследований, — объясняет врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. — Это необходимо для того, чтобы найти возможную причину гипертонии. 5% всех случаев приходится на вторичную гипертонию, 95% — на эссенциальную (первичную), и часто ее главная причина — стресс. Поэтому стоит задуматься о том, как убрать его воздействие.