Вреда больше, чем пользы: гастроэнтеролог — о том, почему отменили диеты № 1, 5 и 9 и чем они опасны

Екатерина Кашух — кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».



Ушла целая эпоха лечебного питания

Сто лет назад, в 20-е годы прошлого века, российский ученый Мануил Певзнер разработал пятнадцать лечебных диет и назвал их «столами». Эти системы питания предназначались для людей с разными болезнями и были очень строгими, основанными на запретах и отказе от целых групп продуктов.



Сегодня в официальных рекомендациях по лечебному питанию никаких диетических столов нет, они отменены, принципы питания при различных заболеваниях стали другими. И связано это с целым рядом важнейших открытий в медицине и изменением подходов к лечению.

