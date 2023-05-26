Вреда больше, чем пользы: гастроэнтеролог — о том, почему отменили диеты № 1, 5 и 9 и чем они опасны

Стол
В советской медицине лечебное питание было целой системой. Для каждой группы заболеваний разрабатывались свои диетические рекомендации, подразумевающие целый список разрешенных и запрещенных продуктов. Их объединили названием «лечебные столы», присвоив каждой группе патологий свой порядковый номер.
Всего таких столов было пятнадцать. Некоторые из них делились на подварианты с учетом определенных особенностей патологии и фаз болезни. Но сегодня эти столы неактуальны. «Доктор Питер» выяснил, почему от них отказались и действительно ли столы по Певзнеру способствовали выздоровлению. На вопросы ответила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Екатерина Кашух — кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Ушла целая эпоха лечебного питания
Сто лет назад, в 20-е годы прошлого века, российский ученый Мануил Певзнер разработал пятнадцать лечебных диет и назвал их «столами». Эти системы питания предназначались для людей с разными болезнями и были очень строгими, основанными на запретах и отказе от целых групп продуктов.
Сегодня в официальных рекомендациях по лечебному питанию никаких диетических столов нет, они отменены, принципы питания при различных заболеваниях стали другими. И связано это с целым рядом важнейших открытий в медицине и изменением подходов к лечению.
Зачем понадобились столы
Сто лет назад врачи многого не знали о том, почему возникают и как развиваются болезни. Когда Певзнер предложил использовать диеты при гастрите, язве, панкреатите, камнях в желчном пузыре, диабете и даже псориазе, это был научный прорыв: пациентам становилось легче. Важно понимать, что ограничения в питании помогали уменьшить симптомы и временно снять дискомфорт, но не лечили сами болезни, объясняет Екатерина Кашух.
Например, тогда еще не было ничего известно о хеликобактере — бактерии, которая вызывает гастрит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому пациентам запрещали есть соленое, острое, жирное — всё, что, как предполагалось, вызывает болезни ЖКТ.
Почему отказались от диетических столов
Рекомендации Певзнера по современным меркам сложно назвать правильным или рациональным питанием. Например, сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что и здоровым людям, и тем, кто страдает хроническими болезнями, нужна разнообразная пища, чтобы получать все необходимые микроэлементы, белки, жирные кислоты, витамины — в этом основа здоровья тела.
К 2003 году было уже многое известно о бактериях и вирусах, вызывающих болезни, о генетической предрасположенности и обмене веществ, поэтому Минздрав отменил столы. Врачи перестали их рекомендовать пациентам, но в народе эти рецепты остаются популярными. В Сети до сих пор есть масса статей, которые подробно и с различными вариациями описывают эту систему питания, предлагают список продуктов под запрет и разрешенных, но уже в свете современных реалий.
Как питаться больным и здоровым?
Сегодня существуют десятки систем питания со специфическими ограничениями и замысловатыми принципами. Самые популярные диеты — вегетарианская, веганская и безглютеновая. Но прежде чем лишать себя каких-то продуктов, садиться на любую диету, особенно имея проблемы со здоровьем, важно вспомнить, что даже здоровый человек должен питаться максимально разнообразно — это поможет сохранить хорошее самочувствие.
Диетотерапия применяется при некоторых хронических болезнях, но рекомендации, конечно, не такие строгие, как столы Певзнера. В основном советы связаны с послеоперационным периодом или обострением болезней. Но всё нужно обсуждать с лечащим врачом. Например, при подагре рекомендуют отказаться от продуктов, содержащих пурины, при болезнях почек — на время лечения ограничить количество белка, при целиакии — избегать глютена.
Чаще всего серьезных ограничений в питании не требуется, даже рацион диабетика в современном мире довольно разнообразен. Объяснить это просто: препараты помогают держать болезни под контролем, поэтому, если пациент наблюдается у врача и принимает лекарства, никакая еда не ухудшит его самочувствие.
Диетическая коррекция проводится индивидуально и в щадящем режиме. Поэтому данная система питания осталась как пережиток прошлого.
Питаться правильно нужно всем
Руководитель кардиологической службы «Новой больницы» кандидат медицинских наук Елена Фокина рассказала, как нужно питаться и поддерживать свое здоровье тем, кого волнуют сердечно-сосудистые проблемы.
— Есть «три кита», за которыми нужно следить людям, особенно после 40 лет. Это уровень артериального давления, холестерина в крови и сахара. Если все три параметра в норме, то сердечно-сосудистый прогноз будет благоприятным.
И, конечно, важно правильно питаться:
— Нужно есть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, любые нежирные сорта мяса, птицу и, наоборот, жирную морскую рыбу. Это так называемая средиземноморская диета, содержащая много овощей, фруктов, зелени. Недавно закончилось еще одно международное исследование о пользе такой диеты. В течение десятилетий были разные мнения, и в очередной раз эта диета оправдала себя.
Доктор также сказала, что делать, если вы или ваш близкий человек почувствуете себя плохо.
— Если человек испытывает боль или дискомфорт в груди, одышку, внезапно теряет сознание, нужно вызвать скорую помощь. С остальными симптомами лучше обратиться к терапевту в более спокойном режиме. На хронические сердечно-сосудистые проблемы указывают неприятные ощущения в грудной клетке, особенно если они связаны с физической нагрузкой, ходьбой, с холодным воздухом, с волнением, с любыми сильными эмоциями.