Минздрав назвал одно из негативных последствий теплой погоды для новосибирцев

В Новосибирской области количество укусов клещей выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Минздрав объяснил это хорошей погодой.

— С начала эпидсезона — 2220 обращений с укусом клеща. За прошедшую неделю из этого количества — 1622 обращения, что превышает прошлогодний показатель практически на 40%. Это связано с теплой погодой, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на совещании 22 мая .