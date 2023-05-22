Минздрав назвал одно из негативных последствий теплой погоды для новосибирцев

В Новосибирской области количество укусов клещей выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Минздрав объяснил это хорошей погодой.
— С начала эпидсезона — 2220 обращений с укусом клеща. За прошедшую неделю из этого количества — 1622 обращения, что превышает прошлогодний показатель практически на 40%. Это связано с теплой погодой, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на совещании
В этом году с подозрением на клещевой энцефалит в регионе госпитализировали 35 человек.
В начале мая на берегу Обского моря заметили десятки необычных клещей. Новосибирцы сняли их на видео. Биолог объяснил, для кого они опасны.