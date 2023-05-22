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Минздрав назвал одно из негативных последствий теплой погоды для новосибирцев

Медики зафиксировали резкий рост числа укусов клещей

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С подозрением на энцефалит госпитализировали 35 сибиряков

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В Новосибирской области количество укусов клещей выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Минздрав объяснил это хорошей погодой.

— С начала эпидсезона — 2220 обращений с укусом клеща. За прошедшую неделю из этого количества — 1622 обращения, что превышает прошлогодний показатель практически на 40%. Это связано с теплой погодой, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на совещании 22 мая.

В этом году с подозрением на клещевой энцефалит в регионе госпитализировали 35 человек.

В начале мая на берегу Обского моря заметили десятки необычных клещей. Новосибирцы сняли их на видео. Биолог объяснил, для кого они опасны.

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